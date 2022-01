OPPRINNELSEN? Her, i Wuhan i Kina, ble de første coronatifellene påvist i desember 2019.

Coronaviruset kan ha vært i Norge allerede i 2019: − Forandrer historien

Forskere ved Ahus har funnet antistoffer mot covid-19 helt tilbake til desember 2019, en måned før det første tilfellet ble påvist i Europa.

– Dette var veldig overraskende. Vi undersøkte blodprøver tilbake til desember for å være helt sikre på å gå langt nok tilbake i tid, så vi hadde ikke ventet å finne positivt utslag så tidlig.

Det sier prosjektleder for studien, Anne Eskild.

Hun mener dette endrer hva vi egentlig vet om pandemiens start.

Det første tilfellet i Europa ble påvist 27. januar 2020, mens det i Norge først ble påvist 24. februar samme år.

Funnet Ahus har gjort, er fra samme tidsrom som det første påviste tilfellet ble konstatert i Kina, i desember 2019.

Tok prøver av gravide

Forskerne hentet blodprøvene fra alle gravide kvinner i første trimester i nedslagsfelt til Akershus universitetssykehus i månedene desember 2019- desember 2020.

Som en del av svangerskapsomsorgen i Norge tas blodprøver av alle gravide kvinner for å sjekke for syfilis. Alle prøvene lagres med formål om å overvåke potensielle smittsomme sykdommer.

– Det er antakeligvis få andre land som har tilgang på lagrede blodprøver på befolkningsnivå, og derfor finnes det få eller ingen andre retrospektive studier, sier Eskild.

Forskningsgruppen fikk tilgang til å teste prøvene anonymt med hjemmel i smittevernloven.

Rundt 500 prøver per måned er blitt testet for antistoffer mot coronaviruset.

Det ble funnet ett positivt utslag i desember 2019, to i januar 2020, og ett i både februar og mars.

Av de totalt 6520 kvinnene som ble undersøkt gjennom hele perioden, ble det påvist antistoffer hos 98 kvinner.

– Det må tas høyde for at en viss andel falske positive utslag kan oppstå, men forskerne konkluderer med at funnene tyder på at viruset sirkulerte i Norge allerede i 2019, heter det i pressemeldingen.

Tror de ble smittet i utlandet

– Mye tyder på at de enten er smittet i andre deler av verden eller via slektninger som har vært utenfor Norge, sier Eskild i pressemeldingen.

Hun mener funnene tyder på at smitten kan ha vært spredt i hele verden mye tidligere enn det vi før har trodd.

De første kjente tilfellene ble kjent i desember 2019 fra den kinesiske byen Wuhan.

– Funnene våre forandrer historien om coronaepidemien både i Norge og i verden, sier Eskild.

Forsker utelukket ikke tidlige smittetilfeller i Norge

I mai 2020 uttalte den svenske epidemiologen Anders Tegnell at coronaviruset kan ha vært i Sverige allerede i november 2019.

VG stilte da Folkehelseinstituttet spørsmål om det samme:

– Mener FHI at det kan være tilfellet i Norge også?

– Vi kan så klart ikke utelukke at det har vært et importtilfelle som har gått ubemerket hen, men at det har vært utbredt smitte i Norge før vi begynte se spredning i slutten av november (i Kina, journ.anm) er lite trolig, skrev fungerende seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI til VG da.

Hun la til:

– Vi hadde diagnostikk oppe allerede 23. januar i Norge og likevel tok det ca. en måned før det første tilfellet ble påvist.