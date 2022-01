STRØMSTANS: Toget har stanset i nærheten av Gjerstad stasjon på sørlandsbanen

21 togpassasjer satt fast i fem timer

Strømmen har gått på toglinjen, og mens passasjerene venter synker temperaturen. – Det er mange her som er frustrert, sier togpassasjer Per Alne.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et tog som har gått fra Drammen og skal til Stavanger har stanset i nærheten av Gjerstad stasjon. 21 passasjerer er om bord i toget, og toget har stått stille i 5 timer, opplyser pressevakt i Bane Nor, Thea Rønneberg til VG.

– Vi har noen strøproblemer på en strekning på sørlandsbanen rett ved Gjerstad stasjon. Det har stått stille der en del timer. Vi jobber selvfølgelig med å få løst den feilen.

Frustrert

Per Alne reiste med toget fra Oslo og skal av i Sandnes. Han er oppgitt etter at toget har stått i ro så lenge.

– Det er mange her som er frustrert, sier han.

Alne sier at strømmen på toget gikk av fort etter at det stoppet.

– Nå er det to minusgrader ute, men hvis dette hadde skjedd på nattestid kunne det ha vært ti minusgrader. Det er rart de ikke har noe nødstrøm, og det virker ikke som de har en evakueringsplan, sier han.

PASSASJER: Per Alne

Passasjerene har kledd seg opp i varme jakker, mens de venter på å få komme seg videre.

Alne skal på jobb i Nordsjøen i morgen og før det må han ta en koronatest.

– Den må jeg ta i kveld, men det spørs om jeg rekker det.

Blir buss for tog

Bane Nor venter nå på en såkalt revisjonsvogn som skal trekke det stansede toget til Gjerstad stasjon, for nærmere undersøkelser, og slik at passasjerene kan få gått ut av toget.

– Det er mye snø i området også. Når et tog stopper på linjen er det ikke bare å åpne dørene og gå ut, sier Rønneberg.

Passasjerene som skal lengre enn til Gjerstad stasjon må nok belage seg på å ta buss for tog, tror hun.

– Go-Ahead har satt opp buss for tog på de andre togene som skal gå den strekningen. Jeg vil anta at passasjerene skal over på buss, sier pressevakten ved Bane Nor.

Fra togpassasjer Per Alne får vi vite at evakuering av toget startet rundt 16:30.