EKS-KORRESPONDENT: Hans Wilhelm Steinfeld har i flere perioder vært NRKs korrespondent i Moskva, men han sluttet i 2014.

Hans Wilhelm Steinfeld fikk betalt for positivt innlegg om Kasakhstan

Før Kasakhstan-seminaret med Kjell Magne Bondevik, skrev den tidligere NRK-journalisten et debattinnlegg om samme tema. Innlegget – som unnskylder mangelen på reelt demokrati – ble betalt av den kasakhstanske ambassaden.

Det var 3. august 2020 at Hans Wilhelm Steinfelds debattinnlegg i Dagbladet stod på trykk. Anledningen var 175-årsmarkeringen av den kasakhstanske poeten Abai Kunanbayev, beskrevet av Steinfeld «levendegjøringen av landets egen historie».

Det som ikke skrives i innlegget er at Steinfeld gjennom tidligere Dagbladet-sjefredaktør John Arne Markussen og Geelmuyden Kiese hadde fått betalt av den kasakhstanske ambassaden, avslører Vårt Land.

I innlegget skriver Steinfeld følgende: «Korrupsjonen i den viktige nabostaten Usbekistan med hovedstad Tasjkent er betydelig mer utbredt enn i Kasakhstan. Og sammenliknet med Turkmenistan i sørvest, er det fristende å fastslå, at Kasakhstan er den beste blant verstingene i Midt-Asia».

Det til tross for at OSSE ikke har anerkjent noen valg i landet som frie og rettferdige. Nursultan Nazarbajev satt ved makten siden landet ble selvstendig i 1991, men gikk av som president i 2019. Presidenten heter i dag Kassym-Jomart Tokajev.

«Nasjonsbygging»

Videre i innlegget minner Steinfeld avisens lesere på at det tok 99 år etter 1814 før kvinner fikk stemmerett i Norge og at vi vitterlig hadde jødeparagrafen.

– Med slike minner fra norsk fortid, er det fristende å advare kritikere av strevet for nasjonsbygging i Kasakhstan med Bibelens eget ord om at «den kaste den første sten …», skriver han videre.

Ved forrige parlamentsvalg i Kasakhstan fikk presidentens eget parti Nur-Otan over 82 prosent av stemmene, mens resten av stemmene ble gitt til to regjeringsvennlige partier. Landets største opposisjonsparti er forbudt og kunne ikke delta i valget.

Det brøt ut landsomfattende demonstrasjoner og opptøyer i landet i begynnelsen av januar, noe som ble slått hardt ned på av myndighetene i landet. Flere hundre er bekreftet døde.

VG var onsdag ettermiddag i kontakt med Steinfeld. Han ga uttrykk for at han ikke ønsket å snakke med avisen. Han har heller ikke villet snakke med Vårt Land.

MEKTIG: En mann sykler forbi presidentpalasset i Astana i 2015.

– Steinfelds deltakelse er et nytt eksempel på at vi mobiliserte den beste vi kunne finne – folk med kunnskap og integritet. Leser man kronikken og hører hva han sier i webinaret skal man slite med å påvise at dette er en mann som lar seg styre av regimet, skriver Markussen i en e-post til Vårt Land.

Han bekrefter også at Steinfeld fakturerte Geelmuyden Kiese, som igjen handlet på oppdrag for den kasakhstanske ambassaden.

Seminar med Bondevik

Omkring en uke etter at debattinnlegget i Dagbladet stod på trykk, deltok Steinfeld på et annet oppdrag for den kasakhstanske ambassaden. Dette var et nettseminar sammen med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Vårt Land har tidligere skrevet om at Bondevik fikk betalt for å delta på 30-årsmarkeringen i regi av Kasakhstans ambassade. Han skrev i den forbindelse en kronikk som stod på trykk i den samme avisen.

– Kronikken var en del av et oppdrag der også et webinar inngikk, og dette fikk jeg et ordinært honorar for. For meg er det alltid en forutsetning at jeg kan si og skrive det jeg vil, og det ble overhodet ikke lagt noen føringer på det jeg skulle fremføre, sier Bondevik til avisa.

Kronikken ble også brukt som annonsebilag da Kasakhstans ambassade i Norge i høst laget et magasin som hyllet landet og dets ledere i forbindelse med feiringen. Bondevik angrer imidlertid på å ha sagt ja til at kronikken kunne bli brukt i PR-magasinet.

– Jeg ble senere orientert om at det var ønskelig at avisinnlegget også kunne inngå i et annonsebilag. Jeg protesterte ikke på det den gangen, noe jeg nok burde ha gjort fordi det er en uheldig sammenblanding av fri meningsytring og annonsering. Jeg fikk ikke betalt noe ekstra for dette, sier Bondevik.

Vårt Land skriver også at det ikke var kjent for den nåværende ledelsen i Dagbladet at Steinfeld fikk betalt for innlegget.

– Dette er ikke greit. Vi tar for gitt at når frie stemmer i samfunnet med lang bakgrunn, og som er en ekspert på området melder seg med en kronikk, så er det stoff han leverer på eget initiativ og at det ikke ligger noen skjulte interesser bak, sier politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, til avisen.

VG har onsdag vært i kontakt med Markussen, som ikke har ytterligere kommentarer utover det han har sagt til Vårt Land.