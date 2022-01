LEDERTRIO: Erna Solberg, Tina Bru og Jan Tore Sanner møtte VG for intervju mandag kveld. Tidligere på dagen meldte Solberg at hun vil fortsette som partileder.

Solbergs plan: Skal vippe Støre ut av statsministerstolen

Høyre-leder Erna Solberg vil fortsette som partileder etter årets landsmøte i april. Til VG forteller hun at hun er motivert for å fjerne statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Mandag varslet Erna Solberg at hun stiller til gjenvalg som partileder på landsmøtet til våren, en posisjon hun har hatt siden 2004. Hun pekte på lokalvalget om halvannet år og sa hun var veldig motivert for å lede partiet til et godt resultat.

Til VG sier hun at hun planlegger å regjere i Høyre fram mot 2025 – hvis hun fortsatt har støtte i partiet.

– Du mener du vil være best skikket til å vippe Støre ut av regjeringskontorene om tre og et halvt år?

– Jeg mener vi har mange flinke folk i partiet vårt som også kunne gjort det. For meg er det motiverende å fortsette som partileder, og jeg opplever stor støtte internt.

– Så du skal vippe Støre ut av statsministerstolen?

– Ja, det skal vi. Det er vårt mål, sier Solberg.

Flere kandidater

Jan Tore Sanner har varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Han går av på landsmøtet i april etter 18 år som nestleder.

Henrik Asheim (38) og Nikolai Astrup (43) har allerede meldt seg som kandidater til nestledervervet i Høyre. Men også andre kandidater er aktuelle, ifølge lederen av valgkomiteen, Harald Furre.

NESTLEDERKANDIDAT: Henrik Asheim (bildet) har sammen med Nikolai Astrup utpekt seg som de mest aktuelle kandidatene til å tre inn i ledertrioen i Høyre.

Hvem av Astrup og Asheim som kommer til å trekke det lengste strået, vil Furre ikke uttale seg om.

– Vi har flere høyst aktuelle personer vi vil snakke med om nestledervervet. Vi opplever at det er mange som er villig til å stille seg til disposisjon, sier Furre, som også er leder i Agder Høyre.

Også Tina Bru, som i dag er 2. nestleder, ønsker å fortsette i Høyre-ledelsen. Men hun sier at hun ikke har noen ambisjoner nå om å rykke opp til første nestleder.

– Jeg føler jeg så vidt har fått være nestleder. Jeg ble jo valgt på det rare coronalandsmøtet vårt. Så nei, jeg har det kjempefint, jeg har sagt at jeg gjerne tar gjenvalg.

– Jeg har lyst til å være nestleder og få reist litt mer rundt i partiet, for det har jeg ikke fått gjort. Om det er første eller andre nestleder ... for meg er det bare stas å få gjøre en jobb i partiledelsen, sier Bru.

Kan bli tre kvinner i toppen

Det er allerede to kvinner i toppledelsen. Og det er ingen automatikk at det siste nestledervervet må bekles av en mann, påpeker Furre.

– Vi har hatt 150 år der ingen stilte spørsmål ved at det kun var menn i ledelsen, sier Furre.

Ine Eriksen Søreide er også nevnt som en mulig nestlederkandidat, men hun har foreløpig ikke tatt stilling til saken, opplyser hennes rådgiver mandag.

Solberg sier til VG at det ikke er urealistisk at det kan bli tre kvinner i toppen.

– Det er ikke hinder i Høyre for det. Vi har for eksempel hatt tre kvinner på topp i Sør-Trøndelag Høyre på stortingsvalgslistene våre, sier Solberg.

SELFIEDRONNING: Solberg tok seg tid til en selfie med en forbipasserende da VG møtte henne til intervju mandag kveld.

Den tidligere statsministeren vil ikke si noe om hvem hun foretrekker som ny nestleder, men vedgår likevel at Asheim og Astrup er de mest aktuelle kandidatene.

– Det er de mest aktuelle kandidatene for øyeblikket. Det er flere kandidater og flinke folk. Men det er valgkomiteen som må gjøre en vurdering om hvordan ledertrioen skal settes sammen, sier Solberg.

– Ingen maktkamp

Høyres valgkomité startet mandag arbeidet med å sette sammen en ny ledelse.

Innstillingen fra valgkomiteen, som har 13 medlemmer, skal være klar i slutten av februar.

– Vi skal forsøke å fremme en enstemmig innstilling, sier Furre, som imidlertid ikke kan utelukke at det blir kampvoteringer på landsmøtet i april.

– Men heldigvis har vi ingen maktkamper eller fløyer i partiet som står mot hverandre, sier han.

Bru: Ingen er flinkere enn Solberg

Solberg har vært partileder siden 2004 og var statsminister i åtte år fram til i fjor høst. På spørsmål om det ikke er på tide å gi seg nå som det er så mange mulige arvtagere, svarer hun:

– Jeg har tenkt mye på det. Men jeg har snakket med folk i partiet som har ønsket at jeg skal fortsette. Vi skal nå fortsette å bygge laget og finne det rette tidspunktet for et skifte.

STØTTER SOLBERG: Nestleder Tina Bru støtter Erna Solbergs videre lederskap i Høyre.

Bru støtter Solbergs videre lederskap i partiet, selv om det skulle medføre at kronprinsene og -prinsessene i lengste konsekvens må vente helt til 2029 for å ta over dersom Solberg blir statsminister i 2025.

– Jeg synes det er kjempebra at hun vil fortsette som partileder. Ja da, vi har mye flinke folk i Høyre, men vi har ingen som er flinkere enn henne, sier Bru.