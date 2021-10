UT OG MØTE PRESSEN: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har forberedt seg på hotell-liv hele uken for å få ferdig sin regjeringserklæring. Utenfor Hurdalssjøen hotell lovet de en mer aktiv næringspolitikk.

Støre og Vedum gir ingen skatte-avklaring

HURDAL (VG) Partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ikke svare direkte på om skatteløftene fra valgkampen overlever forhandlingene om regjeringsplattform i Hurdal.

– Det handler ikke bare om skatt, men også om høyere sysselsetting. Det er mange tiltak som skal til for å klare å få et større økonomisk handlingsrom, sa Vedum - men uten å gå i detalj hvor han skal finne disse inntektene.

Med Hurdalssjøen som bakgrunn og under noen mørke skyer som nærmet seg, kom de to partilederne ut av det avstengte hotellet og møtte pressen utenfor mandag ettermiddag.

Støre fulgte opp slik:

– Skatt er viktig, men vi har et omfordelende skattesystem, og de som har mest skal bidra mer. Men det er opp til hva økonomien klarer å skape: Får vi flere mennesker i arbeid, blir det lavere (utgifter til) trygd og mer i skatteinntekter, og vi får større satsingsrom, sa Ap-lederen.

Finansiere valgløfter

Det er stor spenning knyttet til hvordan de to partiene skal klare å finansiere løftene fra valgkampen, og samtidig holde løftene fra valgkampen om uendret skattenivå.

Dette er blitt tolket til at det er 2020-nivået på skatteinntekter som vil gjelde, ut fra partienes alternative forslag til statsbudsjett fra i fjor høst.

VIL HA FLERE I ARBEID: Høyere sysselsetting gir høyere skatteinntekter, ifølge Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, som nå forhandler om regjeringsplattform i Hurdal.

Avgjørende med mer skatt

Både Kari Elisabeth Kaski (SV) og Mudassar Kapur (H) sier at den nye Støre-regjeringen ikke vil klare å levere på sine valgløfter uten å øke skattene:

– Å hente mer skatt fra landets aller rikeste er helt avgjørende, både for å redusere forskjellene, men også for å øke handlingsrommet for reformer i velferden og å reversere usosiale kutt, sa Kaski til VG tidligere mandag.

Høyre gjør en lignende vurdering:

– Ser vi på de samlede valgløftene til de rødgrønne, så er det klinkende klart at Støres garanti om maks syv milliarder i skatteøkning ikke holder. Arbeiderpartiets 100-dagersplan alene vil trolig bryte denne garantien, skriver Kapur i en tekstmelding til VG.

Omfordelende

– At Høyre å sitter og bekymrer seg i Finansdepartementet, det må de får lov å gjøre, sa Vedum på pressetreffet ved Hurdalssjøen.

– Skattepolitikken skal være rettferdig. At de som skal få mindre bør er de som har lave inntekter, og de som sla få litt større bør er de som har høyere inntekter. Det er en slik omfordelende skattepolitikk vi skal ha, la han til.

Og så skal det ikke komme store avgiftsskjerpelser, ifølge Vedum.

– Denne regjeringen vil gjennomføre politikken sin, budsjett for budsjett, med det handlingsrommet vi har. Høyere skatt er ikke den eneste måten det kan gjøres på, la Støre til.