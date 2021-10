Robert Steen trekker frem flere grupper som ikke kan leve som før, til tross for gjenåpningen.

Oslos helsebyråd om gjenåpningen: − Vi har glemt litt hva folk har ofret i pandemien

Helsebyråd Robert Steen ber osloborgere om å vise ekstra hensyn til de som fortsatt er engstelig for smitte og isolert etter gjenåpningen.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Lørdag 25. september klokken 16 er en merkedag i coronasammenheng, akkurat som 12. mars 2020, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

De nasjonale tiltakene ble fjernet – også Oslo ble stående igjen uten coronatiltak. Særlig for kulturlivet og utelivsbransjen, ble endringene tydelige:

Det ble igjen lov å danse på klubben, kravet om bordservering ble fjernet – og man kunne dra fra pub til pub også etter midnatt.

Den brå gjenåpningen førte til trengsel flere steder i landet. I Trondheim svimte folk av i køene til utesteder.

– Jeg kjenner at jeg begynner å bli gammel. Da jeg så festbildene og gleden på lørdagen, tenkte jeg «vi trengte en markering, men handler gjenåpningen bare om fest?», sier Steen.

Han understreker at han ikke vil være en «grinete festbrems», men:

– Kanskje jeg har en mulighet til å snakke for dem som kanskje var i samme kategori som meg. Er vi flinke nok nå til å huske de vi ikke må glemme?

Frykter fortsatt smitte

– Når det skjer store katastrofer, som i Gjerdrum, passer vi på i ettertid, lenge etter skredet er over. Familiene skal bli fulgt opp lenge etter hjem er gjenoppbygd. Vi er flinke til å ta vare på de skadelidende, sier Steen.

Nå håper han det samme vil skje for de som har måttet lide under pandemien.

– Vi må passe på de gruppene som ikke dro til Berlin eller Barcelona i høstferien, eller de som ikke sto på den sammentrengte trikken fra Ljabru til Bjørvika for å feste langt ut på natten til den 26. og spise hodepinetabletter som riktig advisert av byrådslederen. For det er en del av dem, sier Steen.

Han trekker frem beboerne på et sykehjem på Kampen i Oslo, som han nylig besøkte på FNs internasjonale dag for eldre.

– Der sa de at de har levd med isolasjon og frykt for å bli smittet i 1,5 år. De har måttet gi avkall på klemmer til barnebarna. Vi har glemt litt hva folk har ofret i pandemien, nå som det handler om feiring og champagne, sier han

Må betale tilbake til Nav

De eldre er én gruppe, ifølge Steen. Samtidig er de med alvorlig nedstatt immunforsvar og uvaksinerte også blant de mest sårbare. Men han vil også trekke frem de som har vært permittert i lange perioder.

Han henviser til et leserinnlegg i Dagsavisen, skrevet av bartender, musiker og sanglærer Veslemøy Aa Heyerdahl.

– De tre yrkene forsvant over natten mars 2020. 45.000 permitterte måtte stille seg i Nav-kø. Nav.-systemet kollapset, men husleien måtte fortsatt betales. Derfor fikk flere utbetalt et forskudd på dagpenger, sier Steen.

Etter en relativ rolig sommer i 2020 der de strengeste tiltakene ble fjernet og mange kunne komme tilbake på jobb, ble tusenvis i kultur-, serverings- og reisebransjen igjen permittert på høsten.

– Nå i ettertid viser det seg at forskuddene ikke er forskudd, men lån som må betales tilbake. Det er de som er på jobb på gjenåpningsfesten, sier Steen.

Tilbake til utenforskap

– Pandemien har sine utfordringer, men for noen den hadde også noen gode sider, sier Steen.

Han forteller om en uføretrygded mann i 30-årene, som i alle måneder og år har gått alene i boligblokken på dagtid, mens naboene er på jobb og på skolen.

– Plutselig er alle de andre hjemme i hverdagen, og så møtes de på dagtid, på vei til butikken og rundt lunsj. Og plutselig er han en del av et fellesskap, der han vanligvis føler seg alene og litt stigmatisert fordi man ikke kan dra på jobb, sier Steen.

Nå som de andre i oppgangen har gått tilbake på jobb, sitter han igjen alene og opplever ensomhetsfølelsen sterkere enn frihetsfølelsen som andre opplevde, ifølge Steen.

– De er enda en gruppe. Alle som ble del av et coronafellesskap, som nå ramler tilbake igjen til isolasjon, ensomhet og utenforskap. Det er tøft, sier han.

Robert Steen oppfordrer osloborgere til å vise hensyn til de som engstelige for smitte og ber folk vise respekt for dem.

Mange tusen uvaksinerte

Om lag 81.000 personer over 12 år i Oslo er av ulike grunner ikke vaksinert.

– Der vil smitten leve. Vi har fortsatt smittetall selv om samfunnet har åpnet, godt over 1000 blir registrert smittet i uken i Oslo, sier Steen.

Også fullvaksinerte er blitt smittet. I osloregionen er omkring 50 personer innlagt på sykehus med coronaviruset. Halvparten av disse er fullvaksinerte.

– Det er stort sett de eldre som er som er ekstra sårbare. Så de lever fortsatt med en berettiget redsel for å bli smittet, sier Steen.

– Må tenke oss ekstra om

– De gruppene kan oppleve gjenåpningsfesten som noe fremmedgjørende og stigmatiserende, sier Steen.

Samtidig trekker han frem alle som på ulike måter har stått i frontlinjen i pandemien: Hjelpepleiere, ansatte på sykehjem og sykehus, lærere og barnehagelærere – og, ikke minst, de som har vært svært syke med coronaviruset eller mistet noen til viruset.

– Jeg tror at kvaliteten på et samfunn kan måles etter vår evne til å ta vare på de som trenger oss mest. Og det er de vi nå må tenke på når samfunnet er åpent igjen, sier Steen og fortsetter:

– Det ser i alle fall ikke ut som det er det vi gjør når det florerer av bilder fra Berlin, Barcelona og Paris i sosiale medier. Det handler ikke om å få dårlig samvittighet, men kanskje vi må tenke oss ekstra om.

– Men hvorfor skal man ikke kunne reise og leve som normalt når det ikke er noen restriksjoner som tilsier noe annet, når man er fullvaksinert og har fulgt coronereglene og – rådene?

– Da berører du enda en gruppe som jeg tenker litt på. De aller fleste tar gjenåpningen positivt. Majoriteten synes jo dette er kjempebra, men så er det en minoritet som fortsatt er engstelig. Og jeg tror det er stor forskjell mellom de som er blitt rammet av helseutfordringer eller -bekymringer eller de i førstelinjen, kontra de som bare har kjedet seg i pandemien, sier han.

Han forteller at mange fortsatt er engstelige.

– Og det er ikke så rart. Mange av dem har opplevd hva det betyr å stå i smitten og er nå redde for at det kan blusse opp igjen. Den engstelsen skal man også ha respekt for, sier han.

– Hvordan kan man ta hensyn til det?

– Det handler om når vi er på T-banen, trikken og bussen, og ser en som er litt engstelig: Hold litt avstand. Det er ikke sånn at vi må legge bort meteren. Vi kan ta den frem igjen, sier helsebyråd Robert Steen.