Dagligvarekjedene gjør alt de kan for at vi kunder skal bli lengst mulig i butikkene, komme ofte, og bruke mest mulig penger.

Publisert: Nå nettopp

Den folkekjære skuespilleren Kjersti Holmen døde natt til søndag. Hun ble 65 år gammel. Les hvordan hun minnes i dagens VG.

Sportsanker Jon Hartvig Børrestad (44) aksepterer mye fra seere og lesere. Men da det kom trusler mot kone og barn – da reagerte Børrestad med redsel – og sinne. Les hvorfor i dagens VG.

Og endelig for bergenserne er Brann ikke på direkte nedrykksplass. Det har de ikke vært siden 1. serierunde. Nå venter en thrillerhøst for bergenserne. Les om eliteserien i VGs sportsbilag.

