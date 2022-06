KRAFTIG ULYKKE: Et bildet fra ulykkesstedet viser store skader på de to personbilene som var involvert.

Alvorlig trafikkulykke utenfor Ålesund: To omkommet

Syv personer ble fraktet til Ålesund sykehus etter en trafikkulykke i Blindheimstunnelen fredag kveld. To kvinner er omkommet. En person er kritisk skadet.

Ulykken skjedde på E39 i Blindheimstunnelen ved Spjelkavik utenfor Ålesund. Politiet i Møre og Romsdal meldte om ulykken på Twitter rett før midnatt fredag kveld.

Politiet melder på Twitter to kvinner, i henholdsvis slutten av 40 årene og begynnelsen av 50 årene, er bekreftet omkommet. Disse satt i samme bil. Pårørende er varslet.







I samme bil var en person som ble flydd til St. Olavs i Trondheim. Denne personen ble opplyst å være kritisk skadd, skriver politiet.

Ordfører i Ålesund, Eva Mariann Vinje Aurdal, sier til VG at det er satt ned et psykososialt kriseteam i kommunen.

– Det er så vondt når det skjer så plutselig, at folk blir revet bort. Jeg tenker først og fremst på de nærmeste pårørende, men dette er også til stor sorg for hele lokalsamfunnet vårt, sier ordføreren.

De resterende fire i den andre bilen er definert som skadd - men i mindre alvorlig grad.

Totalt syv personer var involvert i ulykken som skjedde mellom to norskregistrerte personbiler inne i tunnelen, sa operasjonsleder Arild Reite til VG ved 01.15-tiden.

– Alle involverte er fraktet til sykehus. Vi har ikke oversikt over hvem det er, men det er alvorlig for flere personer.

Ved 03-tiden opplyste politiet til VG at ulykkesgruppen til Statens vegvesen og kriminalteknikere fra politiet jobber på stedet.

Lørdag morgen sier Reite at det satt fire personer i en bil og tre i den andre.

– Hva har skjedd i forkant av ulykken?

– Vi vet at det har vært en kollisjon mellom to kjøretøyer som har kommet i hver sin retning. Det er nærliggende å tro at et av dem kom over i motgående kjørefelt, sa Reite ved 03-tiden.

– Var det vitner til ulykken?

– Det var vitner som meldte fra om ulykken. Hvorvidt de var vitne til selve ulykken eller kom til etterpå, er vi ikke sikre på per nå.

På Twitter melder politiet rundt klokken 11.42 lørdag at per nå ikke vil konkludere noe om hendelsesforløp eller skyldspørsmål. De informerer om at dette jobbes med.

– Det ser veldig alvorlig ut, sa Reite til VG ved 00.30-tiden.

Politiet fikk melding om ulykken 23.38 og nødetatene var på stedet kort tid etter. Det var andre trafikanter som meldte fra om ulykken.

Tunnelen blir stengt en god stund for åstedsundersøkelser, skrev politiet på Twitter kort tid etter ulykken.

Klokken 07.52 skriver politiet på Twitter at Blindheimstunnelen åpnes for trafikk etter trafikkuhellet.

