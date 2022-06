Stig Millehaugen pågrepet etter tips: − Han var medtatt

Etter en storstilt klappjakt er dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (53) tatt etter en uke på rømmen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Millehaugen ble pågrepet av politiet i Oslo ved 10.30 tiden onsdag. Pågripelsen skjedde i Østmarkveien, like ved Østmarkseteren og Ulsrudvannet i Oslo.

– Han var medtatt og blir fulgt opp av politi og helse med tanke på at han tilsynelatende har vært utendørs, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Rune Hekkelstrand til VG.







Han sier at pågripelsen av «Norges farligste mann» gikk udramatisk for seg.

Pågripelsen skjedde ved et veikryss ved en skog, ifølge politiet.

VG får opplyst at politiet mener han har hatt tilhold i en gapahuk i nærheten av der han ble pågrepet.

Vet du noe om saken? Tips oss her!

PÅGREPET: Flere politibiler var i området rundt Østmarksetra da Millehaugen ble pågrepet.

Politiet: Fikk tips

Politiet valgt å undersøke området etter å ha mottatt tips tirsdag.

– I går fikk vi flere tips om at han kunne befinne seg i Østmarka. Da ble han observert gående på en vei i dag formiddag, sier politiadvokat Børge Enoksen til VG.

Millehaugen var ubevæpnet under pågripelsen, ifølge politiadvokaten.

– Men han hadde en liten foldekniv på seg. Trolig for å kunne klare seg utendørs, sier Enoksen.

Politiadvokaten sier Millehaugen «var preget» av å ha oppholdt seg utendørs.

– Vi har jo grunn til at å tro at han kan ha oppholdt seg ute en periode, men [hvor lenge] er det for tidlig å si noe om, sier Enoksen til VG.

– Vi ønsker å avhøre han i løpet av dagen, men vi må ta hensyn til hans helse. Det er naturlig å spørre hva som skjedde og hvorfor han ikke møtte opp etter permisjon.

I uken etter at Millehaugen rømte fra permisjon er han blitt fanget av overvåkningskamera med en svart sekk på ryggen.

– Kan du si noe om hvor sekken hans var under pågripelsen?

– Vi har gjort beslag i forbindelse med pågripelsen, men jeg kan ikke utdype hvilke beslag, sier Enoksen.

– Føles veldig bra

Daglig leder Jan Engblom på det populære serverings- og utfartsstedet Østmarksetra sier til VG at bevæpnet politiet har jobbet i området rundt siden i går ettermiddag:

– De var her oppe tidlig på dagen i går, på ettermiddag, så har det fortsatt utover kvelden og i natt. De har holdt på hele området rundt her. Det var fullt av politi i hele skogen rundt omkring.

SETT MYE POLITI: Daglig leder ved Østmarksetra, Jan Engblom.

– Det er ikke særlig hyggelig når du vet de jakter etter en person i nærområdet. Det er litt ekkelt. Det er skummelt når det er slike personer i nærområdet.

Han forteller at politiet så forlot stedet rundt 04–05-tiden onsdag morgen og søkte videre i marka.

– Så dro jeg er tur for å handle og da jeg kom tilbake var han tatt.

Han roser politiet for å være profesjonelle og flinke, og antar at de må ha hatt en mistanke om at han var observert i området der.

Engblom, sier han er veldig glad for at han nå er tatt.

– Det føles veldig bra, det ble en veldig urolig natt i samband med politiet og snakket med dem rundt. Lovens lange arm, den kommer.

VG har snakket med han som bor på adressen politiet har vist til i forbindelse med pågripelsen, som sier han ikke har noen kobling eller kjennskap til Millehaugen. Han var ikke hjemme på tiden politiet sier de pågrep Millehaugen.

ETTERLYST: Stig Millehaugen skulle vært tilbake i fengselet i Trondheim klokken 15 onsdag 1. juni. Bildet er tatt i 2021.

Én ukes klappjakt

Da den forvaringsdømte 53-åringen uteble etter en seks timer lang permisjon fra fengselet i Trondheim forrige onsdag, trykket politiet i Trøndelag på den store røde knappen og slo riksalarm.

Alle politidistrikter ble varslet om at Millehaugen var på rømmen. Siden da har en storstilt klappjakt på Millehaugen, som har rømt fra fengsel tre ganger tidligere, pågått.

Samme ettermiddag forlot Millehaugen Oslo Sentralstasjon til fots etter å ha tatt fly fra Værnes til Gardermoen. Derfra tok han taxi fra flyplassen og til Oslo Sentralstasjon.

Det er herfra, fra T-banestoppet Jernbanetorget, politiet mener Millehaugen tok T-banen videre til Helsfyr:

Han skal ha forlatt T-banestasjonen der klokken 15.32, omtrent halvannen time etter at han ble observert på Oslo S. T-baneturen mellom Jernbanetorget og Helsfyr tar syv minutter.

1 / 3 SETT I OSLO: Dette overvåkningsbildet er tatt av Millehaugen, i det han forlater Oslo Sentralstasjon til fots onsdag 1. juni, rundt klokken 14. forrige neste fullskjerm

Millehaugen har sittet i fengsel hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran. Rett før jul 1992 skjøt og drepte Millehaugen en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel i forbindelse med at han rømte.

I 2012 ble han dømt til 21 år forvaring, lovens strengeste straff, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed. Minstetiden ble satt til ti år. Han har hele tiden nektet straffskyld.

De siste ti årene har han sonet i Trondheim fengsel.

Fengselsleder Egil Gabrielsen har tidligere opplyst VG om at Millehaugen har gjennomført flere permisjoner tidligere, og at disse har forløpt seg som normalt.

Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger før.

Millehaugen rømte fra Berg kretsfengsel i juli 1992 der han sonet for grovt ran.

Da han ble varetektsfengslet for disse nye ranene, rømte han fra Sarpsborg fengsel i desember 1992.

I oktober 2000 uteble han fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel og rømte sammen med kjæresten sin. Han ble først pågrepet i juni 2001.

Les mer om Millehaugens fluktforsøk her.