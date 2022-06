SVAK KRONE: ANSA-president Sine Schei opplevde selv at euroen steg fra 10 til 13 kroner mens hun studerte i Nederland.

Færre norske studenter i utlandet

Utenlandsstudier er blitt for dyrt for mange, tror ANSA-president Sine Schei. Her er listen over de mest populære universitetene for nordmenn i utlandet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Antall norske studenter som vil studere i utlandet går ned. Trenden startet før covid, men ble forsterket av pandemien, viser en oversikt Lånekassen legger frem onsdag.

Flest norske studenter er det i Storbritannia, men det er også der nedgangen er størst. Færre søker seg også til Danmark og USA.

– En årsak til at antall studenter har gått mye ned i USA og Storbritannia, er nok at disse landene har høye skolepenger. Når vi i flere år har hatt en svak krone, har det gjort det veldig mye dyrere å studere der, forklarer Morten Rosenkvist, direktør i Statens lånekasse.

Lånekassen-direktør Morten Rosenkvist

– Det er dyrt

Nedgangen er særlig stor blant studentene som starter på en grad i utlandet.

Trenden begynte i 2016–2017, og nådde et bunnivå i pandemiåret 2020–2021. I år er antallet litt høyere, men bare 5300 norske studenter startet på en grad i utlandet i år, mot nesten 7700 i «toppåret» 2015–2016.

Nedgangen har vært større blant bachelorstudenter enn blant masterstudenter.

President Sine Schei i ANSA (Utenlandsstudentenes organisasjon), tror også det handler om Lånekassens reduserte støtte:

– Det er dyrt å dra til utlandet. De siste årene er noe av det som før var stipend, gjort om til lån. Det betyr at du går ut av studiet med enda høyere lån enn før. Den svake norske kronen har også gjort det økonomisk risikabelt for mange, sier Schei.

Selv opplevde hun hvordan euroen steg fra 10 til 13 kroner under hennes egen studietid i Nederland.

– Det utgjør ganske mange penger når husleien skal betales, sier hun.

Mener brexit har påvirket

Begge mener at diskusjonene om brexit, lenge før britene forlot EU, har påvirket en del.

– Mange har nok undersøkt hvordan det for eksempel ville påvirke retten til helsehjelp, tror Rosenkvist.

Schei er enig i at brexit tidlig skapte stor usikkerhet om hvordan det ville være å studere i Storbritannia.

LONDON: Storbritannia er fortsatt det mest populære landet for norske studenter i utlandet. Her fra dronningjubileet forrige uke.

Hun peker også på en norsk endring som kan ha påvirket noen:

– Det har vært flere eksempler på saker hvor norske studenter som hadde tatt en profesjonsutdanning i utlandet, for eksempel psykologistudentene fra ELTE universitetet i Ungarn, ikke fikk autorisasjon når de kom tilbake til Norge. Selv om autorisasjon for de aller, aller fleste går helt fint, så kan disse eksemplene ha bidratt til at det virket usikkert å dra til utlandet for å studere, sier Schei.

Medisin og business er de to mest populære fagene å studere i utlandet.

De mest populære universitetene for nordmenn i utlandet

Copenhagen Business School, Danmark Jagiellonian University in Krakow, Polen Pécs University, Ungarn Comenius University, Martin, Slovakia Aarhus Universitet, Danmark Københavns Universitet, Danmark Syddansk Universitet, Danmark Medical University of Gdansk, Polen Semmelweis University of Medicine, Ungarn Riga Stradins University, Latvia

Listen viser hvilke universiteter som har vært mest populært for norske gradsstudenter i 2021–22. Kilde: Lånekassen.

For utvekslingsstudenter har tallet vært stabilt i mange år.

– Det falt markant under pandemien, men det er jo helt naturlig. Vi antar at det tar seg opp igjen til normalt nivå fra neste år, sier Rosenkvist.

I «toppåret» 2015–2016 studerte til sammen 25.400 nordmenn i utlandet med støtte fra Lånekassen. I år er tallet 19.300.

De ti mest populære landene for norske studenter

Storbritannia Danmark USA Polen Nederland Spania Italia Frankrike Tyskland Australia



AMSTERDAM: Nederland har ikke så høye skolepenger som mange andre land.

Nederland er et av landene som øker i popularitet blant norske studenter.

– Nederland er ikke så langt unna, det er kulturelt likt oss og mange universitet tilbyr undervisning på engelsk fra starten. Det, i tillegg til lavere skolepenger, spiller nok inn, tror Rosenkvist.

Medisin har vært det mest populære studiet for norske gradsstudenter i flere år. 3000 nordmenn studerer i år medisin i utlandet – som er på samme nivå som de siste årene.

Nesten halvparten av alle nyutdannede leger i Norge, har studert i et annet land.

– Det fordi det er altfor få studieplasser i forhold til legebehovet i Norge, og fordi så mange ønsker å bli leger, forklarer direktør i Lånekassen, Morten Rosenkvist.