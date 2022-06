TRE SØSTRE: Natalia (t.v.) og Oksana er i Norge og håper at Svetlana (t.h.) kommer etter.

Svetlana sitter fast i Tyrkia: − En helt umulig situasjon

Oksana (36) flyktet fra krigen i Ukraina og fikk komme til Trondheim. Men søsteren Svetlana (45), som er russisk statsborger, venter fortsatt på svar på om hun får komme til Norge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Denne krigen er en stor tragedie for oss, sier Svetlana (45).

Da VG snakker med henne, sitter hun på et hotellrom i Tyrkia, der hun og familien har ventet i to måneder på et svar fra UDI.

– Vi lever i håpet om at vi en dag skal få klemme slektningene våre i Norge.

Svetlana og hennes ukrainske mann flyttet til Russland for 18 år siden på grunn av hans jobb. De fikk russiske pass fordi Ukraina ikke tillater dobbelt statsborgerskap, men etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014 har det ifølge henne blitt stadig vanskeligere å være ukrainsk i Russland.

Etter invasjonen var hun bekymret for lillesøsteren Oksana, som gjemte seg i en kjeller i Kyiv, og overførte penger til henne. Dermed ble Svetlana oppringt av politiet fordi hun hadde «støttet fienden».

GODE MINNER: Søstrene sammen i lykkeligere tider i hjemlandet.

– De sa de skulle arrestere meg og ta fra meg barna mine, har Svetlana fortalt til VG.

Hun og ektemannen følte det hastet med å komme seg ut av landet, og endte opp i Tyrkia, et av få land de ikke trengte visum til. Men derfra kommer de altså ikke videre.

Euroen de hadde med seg i kontanter begynner å ta slutt, og på grunn av sanksjonene mot Russland får de ikke brukt sine russiske bankkort.

1 / 3 Svetlana og ektemannen Denis på hotellrommet i Tyrkia. Svetlanas barn Ivan (13) og Alisa (17) har forlatt hjemmet sitt i Russland og vet lite om fremtiden. Familien prøver å få dagene til å gå i Istanbul, men vet ingenting om hva som skjer fremover. forrige neste fullskjerm Svetlana og ektemannen Denis på hotellrommet i Tyrkia.

Håper på Norge

Svetlanas søster Natalia (42) bor i Trondheim med sin norske ektemann Kim Roland Bjerkenås, og håpet er å få bo i nærheten av dem til dette marerittet er over. De har søkt UDI om besøksvisum og Kim Roland har garantert for deres opphold.

BOR I NORGE: Natalia og Kim Roland Bjerkenås giftet seg i Trondheim for tre år siden.

Først fikk Svetlana oppgitt at behandlingstiden var inntil 15 dager, men fikk etter hvert vite at det kunne ta opp mot 45 dager før de fikk en avklaring.

Nå har familien vært i to måneder på hotellrommet i Istanbul uten å få svar, og mye tyder på at UDI ikke har noen planer om å behandle søknaden så lenge krigen pågår.

Pengene begynner å ta slutt, de har ingen sted å bo og ingen andre steder å dra enn Norge.

Den norske svigerfamilien til Svetlanas søster har engasjert seg sterkt i denne saken.

– Vi var i Kyiv i 2019 og møtte hele familien til Nataliia, inkludert søsteren Svetlana, forteller Kim Rolands søster, Beate Bjerkenås.

– SKAMMELIG: Beate Bjerkenås er opprørt over behandlingen Svetlana og familien får av norske myndigheter.

Da Svetlana og familien hadde ventet i 50 dager, fem dager mer enn det som skulle være maksimal ventetid, ringte Beate Bjerkenås til UDI.

– De hadde ennå ikke begynt å behandle søknaden, og da jeg spurte når de skulle begynne med det, svarte saksbehandleren: «Det blir opp til Putin», forteller Beate.

– Han hadde forståelse for familiens fortvilte situasjon, men sa han trodde at visumsøknaden ikke kom til å bli behandlet så lenge krigen pågår. Da blir de jo holdt for narr.

VG har tidligere skrevet om Svetlana og hennes søstre Oksana (36) Nataliia (42), som vokste opp i byen Berdychiv i Ukraina. På grunn av krigen har de vært spredt tusenvis av kilometer fra hverandre.

– De er en tapper og ressurssterk familie, som trener og går turer og har begynt å lære seg norsk for å tilpasse seg sin nye tilværelse når de kommer hit, men nå er de fortvilet. De er jo i en helt umulig situasjon, sier Beate Bjerkenås.

De kan ikke returnere til Russland, de er ikke velkommen i Schengen uten visum og de får ikke tilgang til pengene sine.

– I Russland blir de sett på som ukrainere, men i resten av verden er de russere. Jeg skammer meg over behandlingen de får, og lurer på om Anniken Huitfeldt mener at dette er greit?

VG har tilbudt Utenriksdepartementet å svare på om Huitfeldt mener dette er greit, men departementet har avslått å kommentere, og henviser spørsmål rundt saken til Justis- og beredskapsdepartementet, som i sin tur henviser til UDI.

FAMILIEN: Svetlana, ektemannen Denis og barna Ivan (13) og Alisa (17) er nå på et hotell i Istanbul på ubestemt tid. Her er de på ferie med Svetlanas søstre før krigen brøt ut.

Slik svarer fungerende teamleder Ida Monteverde Haakonson i UDI på VGs spørsmål om det stemmer at de ikke behandler russiske visumsøknader:

– UDI mottar visumsøknader fra alle norske utenriksstasjoner som behandler visumsøknader. I mars 2022 ble det sendt over et større antall visumsøknader fra den norske ambassaden i Moskva til UDI som følge av situasjonen i Russland. Dette har påvirket vår saksbehandling og dermed forsinkelser. Per i dag har vi en restanse med saker som har gått over forventet ventetid.

– Dere har før sagt at 45 dager er maksimal ventetid, men noen har ventet over 60 dager. Hvor lang ventetid kan man påregne nå?

– UDI har mange saker som ligger i kø for å bli behandlet, det betyr dessverre også at det kan ta lengre tid enn tidligere oppgitt før man får svar på søknaden sin. UDI kan dessverre ikke gi et konkret svar på hvor lang ventetid man må påregne nå.

– Er det ikke unntak for dem som er i nød?

– UDI kan prioritere søknader om besøksvisum der det for eksempel er livstruende/akutt sykdom i nær familie i Norge. Vi prioriterer ikke søknader på bakgrunn av situasjonen man befinner seg i utenfor Norge.

De legger til at et av vilkårene for å få innvilget besøksvisum opptil 90 dager, er at man må kunne reise tilbake til hjemlandet sitt, eller det landet man har oppholdstillatelse i, når besøket er over.

På spørsmål om hvor mange visumsøknader de har fått for russere under krigen, svarer de at det er registrert 2694 visumsøknader fra russiske statsborgere hittil i år. De fleste blir behandlet av den norske ambassaden i Moskva. Noen, som bor utenfor Russland, får søknadene sine behandlet ved «sine» utenriksstasjoner.

– Noen visumsøknader blir sendt av utenriksstasjonene til UDI for behandling. UDI har mottatt 299 visumsøknader fra Russiske statsborgere i år, forklarer Haakonsen.

259 av disse sakene har innkommet siden mars 2022.