I 1991 gikk vi fra at politikerne bestemte strømprisene, til at markedet bestemte. Rødt vil tilbake til mer regulering fra politikerne, Høyre mener det ikke er noen god idé. Men var det dyrest for strøm før eller etter dereguleringen?

Faktisk.no: Strømmen var billigere før markedet overtok

I 1991 gikk vi fra at politikerne bestemte strømprisene, til at markedet bestemte. Siden da har vi i snitt betalt mer for strømmen, viser en analyse SSB har gjort for Faktisk.no.

Av Oda Leraan Skjetne