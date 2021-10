ETTERLYST: Politiet gikk onsdag ut med navn og bilde på to brødre som er siktet for Mortensrud-drapet 7. oktober. Mennene er brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum.

Jakter etterlyst brødrepar: Politiet i Kosovo i tett kontakt med norsk politi

Drapssiktede Valon (35) og Visar (32) Avdyli har fortsatt ikke meldt seg. Politiet i Kosovo bekrefter at de er i tett kontakt med norsk politi.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De to terrordømte brødrene fra Bærum, som er siktet og offentlig etterlyst for drapet på Mortensrud 7. oktober, har ikke meldt seg for politiet.

De har vært etterlyst siden fredag, og onsdag delte politiet bilder av de to på Oslo Lufthavn Gardermoen, kort tid før brødrene fløy til Pristina i Kosovo den 9. oktober.

Politiadvokat Børge Enoksen sier til VG at de ikke har hatt kontakt med de etterlyste det siste døgnet.

– Vi ber fortsatt om at de skal melde seg, sier han.

Han forteller at de har et godt samarbeid med politi og myndigheter i andre land, men ønsker ikke å gi detaljer om dette.

– Vi har et godt håp om å få de utlevert.

Enoksen vil heller ikke si noe om hvorvidt brødrene fortsatt er i Kosovo.

– Vi har en antagelse om hvor de er, men vi har ikke sagt hvilket land det er. Vi samarbeider godt med andre lands politi og har et godt håp om at vi får tak i dem.

Politiet i Kosovo bekrefter til VG at de ble varslet av norsk politi om brødrene den 15. oktober, dagen de ble etterlyst.

– Siden da har vi hatt tett kontakt og samarbeid med norsk politi. Relevante myndigheter har blitt orientert om arrestordren fra Norge.

Ukjent relasjon

Det var 20 år gamle Hamse Hashi Adan som ble skutt utenfor Lofsrud skole på Mortensrud den 7. oktober. Han døde på sykehus dagen etter av skadene han ble påført.

Brødrene er siktet for drap eller medvirkning til drapet på Adan.

– Jeg har vært i kontakt med begge to etter de ble etterlyst og begge nekter for å ha noe hendelsen å gjøre, sier deres advokat Svein Holden til VG.

Allerede sitter en mann i 40-årene varetektsfengslet i fire uker for medvirkning til drapet på Adan. Han ble pågrepet fredag, samme dag politiet etterlyste de to brødrene første gang.

Han nekter straffskyld, har hans advokat Hanne Pentzen tidligere sagt til TV 2.

Politiet har tidligere opplyst at de mener de to etterlyste har en mer sentral rolle i drapet enn mannen som er pågrepet.

– Det er en relasjon mellom de tre, uten at jeg kan gå i detalj på det i mediene, sier politiadvokat Enoksen til VG.

Han utelukker ikke at det kan være flere personer som havner i politiets søkelys i denne saken, men at det er for tidlig å si.

INTERNASJONALT SAMARBEID: Politiadvokat Børge Enoksen ved Oslo politidistrikt forteller at de jobber med andre land i jakten på de to brødrene.

Bistandsadvokaten til Adans familie, Farid Bouras, sa onsdag til VG at familien ikke skjønner hvordan de siktede og 20-åringen skal ha hatt befatning med hverandre.

– Familien fikk sjokk. De ser ingen koblinger, med tanke på alder, tilknytning og de siktedes straffehistorikk, sa Bouras.

Han sikter til at brødrene Avdyli ble i 2016 de første i Norge som ble dømt etter den nye terrorparagrafen, hvor Valon Avdyli ble dømt for deltagelse i IS, mens Visar Avdyli ble dømt for å ha forsøkt å gi materiell støtte til IS.

Les mer: – Familien ber innstendig om at de etterlyste skal melde seg

SKUTT PÅ SKOLE: Hamse Hashi Adan (20) ble skutt og døde av skadene han ble påført. Nå er tre personer siktet for drap eller medvirkning til drap.

Om det har vært noen relasjon mellom Adan og de siktede er fortsatt ikke helt avklart, selv for politiet.

– Det er viktig for oss å danne oss et bilde av hvorvidt det er eller har vært en relasjon mellom siktede og avdøde og hans omgangskrets, sier Enoksen og fortsetter:

– Vi håper det kan kunne gi et svar på foranledning og motiv, men jeg kan ikke kommentere i detalj hvilken informasjon vi har der.

Uavklarte spørsmål

Adan ble skutt utenfor Lofsrud skole i høstferien i år. Det var flere unge mennesker på skolen da skytingen fant sted. Politiet mente da at flere skudd hadde blitt avfyrt, men at antall skudd gjorde at det fremsto som målrettet.

– Var avdøde et tilfeldig offer?

– Det er for tidlig å konkludere per nå om det var et målrettet angrep eller om avdøde var et tilfeldig offer. Det håper vi at etterforskningen skal kunne gi et svar på, sier Enoksen til VG nå.

– Vi jobber bredt og ut fra flere forskjellige hypoteser, uten at jeg vil gå på detalj i det nå.

I SORG: Det ble avholdt minnestund for Adan ved Lofsrud skole den 9. oktober.

Det har vært flere skytinger i Oslo den siste tiden, og åtte personer har blitt skutt siden 15. august.

De tilsynelatende uavhengige episodene har skjedd både i Vika i Oslo sentrum og på fem forskjellige steder på Oslos østkant.

Les mer her: Skuddene i Oslo

– Det er naturlig at man ser på skytingene og hendelsene i Oslo den siste tiden, politiet har et åpent blikk og ser på om det er noen sammenheng. Men det er ikke det per nå, sier Enoksen om drapet på Adan.

Politiadvokat Børge Enoksen holdt en pressekonferanse om saken onsdag. Den kan du se her: