Livet som ikke kunne berges

Bilbergeren Sondre Bjørnødegård (25)

levde for å hjelpe andre i trafikken. Men da han selv ble utsatt for en ulykke,

var det ingenting som kunne redde ham.

Livet som ikke

kunne berges

«Vi skulle ikke vært her i dag. Vi skulle ikke fylt kirken til randen».

Slik åpner gravferdstaleren. Kirkeklokkene ringer. Tårer triller på hver eneste benkerad.

Det er litt over en uke siden storbilberger Sondre brutalt mistet livet ute på oppdrag i Valdres.

Til ære for sønnen forteller nå far Vidar Bjørnødegård (51) sønnens historie til VG.

– Sondre var dedikert til jobben som redningsmann på veien. Han hadde vært ute om natten for å bistå en buss på Valdresflya, sier han.

På vei hjem gikk det galt. Fryktelig galt.

Tett tåke og regn gjorde kjøreforholdene vanskelige.

Sondre hadde lav fart, men havnet utenfor veien.

I den 22 tonns bergingsbilen veltet han ned to meter og traff en stein. Sondre ble sittende fastklemt i førersetet, og etter flere timer med desperat redningsarbeid sto ikke livet hans til å redde.

– Jeg våknet til den verste dagen i mitt liv, sier Vidar.

Han hadde snakket med sønnen sin på telefon natten før. Da han så meldingene i mediene morgenen etter, skjønte han med en gang hvem det gjaldt.

– Det var uvirkelig.

03.08.2022: Dette bildet ble tatt under ulykkesdagens oppdrag og er det siste minnet om Sondre.

Det har vært et tungt år på norske veier med rekordmange dødsulykker.

82 personer har så langt mistet livet. Til sammenligning omkom 80 personer i trafikken totalt i hele fjor.

Bak mørketall og statistikk sitter fortvilte familier, venner og kjente igjen med en sorg de skal bære på resten av livet.

– Det er naturstridig. Det er jeg som skulle ligget der, ikke omvendt.

Vidar sukker, før han trekker pusten dypt og fortsetter:

– Jeg var aldri redd da Sondre kjørte bil. Jeg var redd for alle andre trafikanter.

Vidar beskriver sønnen sin som en livlig, snill og glad gutt med store drømmer og en smittende latter.

Størst var kjærligheten til bilberging.

– Det var det han brant for, forteller Vidar.

Vidar har selv drevet med bilberging hele livet. Bilen Sondre kjørte var fars gamle.

– Han hadde sin første tur da han bare var en uke gammel – i jekkestropp.

«Kjære Sondre. Hadde en blomst vokst opp av jorden for hver gang vi tenker på deg, ville landet vårt blitt en blomstereng», står det på en av kransene utenfor kirken.

Gresset på Aurdal kirkegård er blitt til et hav blomster og folk denne formiddagen.

Presten har ikke tid til å lese opp alle minneordene. Kirkegulvet er så fullt at flere av kransene må bæres ut.

«Uten all støtten, hadde jeg ikke klart å stå her i dag».

Blank i øynene står Vidar ved siden av kisten til sønnen og taler til de mange fremmøtte. Stemmen skjelver.

«Tusen takk for all omsorg og glede».

I Fagernes bor det rett under 2000 mennesker. Det merkes når noen blir borte.

Men det er ikke bare den lille bygda som har kommet for å ta et siste farvel med Sondre i dag.

Bilbergere fra hele Norge har tatt turen for å hedre kollegaen.

Fra Oslo har 16 bergingsbiler kjørt kortesje de 2,5 timene opp til Aurdal kirke. De oransje lysene blinker til ære for en av deres egne.

Til sammen står over 30 bergingsbiler fra nært og fjernt stilt opp utenfor kirken.

Noen har kommet helt fra Tromsø. Noen har kjørt i flere dager.

Bilbergene er tydelig preget. De fremmøtte beskriver miljøet som lite, tett og fint. Alle kjenner alle – og en slik arbeidsulykke setter dype spor.

– Dette er sånt som ikke skjer i vår bransje. Det er vi som skal hjelpe andre, sier en av kollegaene til Sondre, Geir Helge Hansebråten (55).

Sondre hadde mye erfaring tross sin unge alder. Han hadde vært bilberger i mange år, og var ansatt i Bilberging Valdres AS da karrieren brått tok slutt.

– Vi reiser hver dag for å hjelpe, og vi er vitne til det aller verste, men at vi skulle måtte dra ut og berge vår egen bil med vår egen kollega, det er helt surrealistisk.

Det sier daglig leder i Bilberging Valdres AS, Ståle Hagadokken (57).

Han beskriver Sondre som et arbeidsjern. En som ikke hadde lett for å si nei til å hjelpe folk og som alltid takket ja til vakter.

– Det preger oss noe voldsomt. Hele bransjen er rystet etter det her, sier Hagadokken.

«Vi skal nå følge ham helt frem til graven. Hit og ikke lenger».

Etter prestens ord stiller Sondres oransjekledde kollegaer opp som æresvakter.

Familien – oppløst i tårer – bærer med tunge skritt den hvite kisten bort til graven.

Det er slutten på Sondre Bjørnødegårds livsreise. En fortelling som skulle hatt så mange flere kapitler.

Tankene er mange. Det danner seg en lang kø av mennesker som ønsker å gi Vidar en klem.

Det er en trist, men travel dag.

Etter å ha tatt imot all støtte, må han må skynde seg hjem til minnestund.

Han rekker så vidt å svinge ut fra kirken før veien sperres av. De 31 bergingsbilene skal kjøre kortesje til Fagernes der Sondres bil står.

Ståle i front leder en gjeng i sorg oppover fjellene. Gule og oransje lys blinker om hverandre, og lyden av kirkeklokker er byttet ut med lyden av bilhorn.

– Det er en tøff bransje og mye tøffe folk, men når det kommer til en setting som dette, blir selv vi emosjonelle, sier Hagadokken.

De nærmeste beskriver Sondre som et midtpunkt i vennegjengen.

Etter begravelsen arrangerer Valdres Gatebil en samling dedikert til Sondre og andre trafikken har tatt den siste tiden.

Skiferplassen er full i kveld. Pent parkert tar de farvel med Sondre og hans største interesse.

Sondres familie har valgt å være åpne i den fortvilte situasjonen. De frigjorde navnet like etter at ulykken inntraff for å unngå rykter og spekulasjoner.

– Vi forteller også historien vår for å gi litt tilbake til den enorme deltagelsen fra alle hold, forklarer Vidar.

Veien videre er ikke lett å skimte i horisonten. Akkurat nå tar Vidar og familien en dag av gangen.

– Hva kan man si? Ord blir fattige, døden gir ingen mening.

Familiens siste ønske er en gave til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som bidro på ulykkesstedet.

De ønsker å understreke hvor takknemlige og fornøyde de er med hjelpeapparatet som har møtt dem under og etter tragedien.

Nå handler det om å ta vare på minnene av Sondre – og håpe at han blir blant de siste i rekken denne «ulykkessommeren».

Én ulykke er én ulykke for mye.