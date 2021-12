VENTER PÅ INFORMASJON: Per Kristian Knudsen, overlege og spesialist i infeksjonssykdommer hos barn ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Foto: Heiko Junge / NTB

Barnelege ved OUS: − Overraskende hvis barn blir alvorlig syke av omikron

Overlege Per Kristian Knudsen ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, vil bli overrasket hvis omikron-varianten vil forårsake alvorlig sykdom hos barn.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har foreløpig veldig begrenset informasjon om barn og omikron. Det vi kjenner til så langt fra mediene, er rapporter fra Sør-Afrika om en noe høyere andel barn blant innlagte på sykehus. Informasjonen er ufullstendig og ikke direkte overførbar, blant annet fordi både barnehelsen og helsevesenet er forskjellig i Sør-Afrika og Norge. Vi må avvente mer informasjon før vi kan konkludere. Men basert på det vi etter snart to år med pandemi, vil det være overraskende hvis det fører til alvorlig sykdom hos barn, sier Knudsen.

Han er overlege ved seksjon for barneinfeksjon på Oslo universitetssykehus, Ullevål og spesialist i infeksjonssykdommer.

– Gjennom hele pandemien har det til sammen vært innlagt rundt 160 barn under 18 år i hele landet. Median liggetid på sykehuset har for barna vært 2 døgn. De har i veldig liten grad blitt alvorlig syke. Vi har også erfart at vi taklet det store RS-utbruddet på en god måte. Det vi vet om omikron og barn, er basert på enkeltrapporter. Det er ikke publisert systematiske oversikter ennå, sier Knudsen.

– Altfor tidlig å konkludere

Det er Sør-Afrika som har mest erfaring med den nye virusvarianten. Derfra er det rapportert at man ser sykdom hos større grupper av yngre, smittede barn, enn man har sett med de tidligere variantene av coronaviruset.

I fredagens rapport fra det europeiske smittevernbyrået ECDC, meldes det at omikron-varianten fortsetter å spre seg, men at det fortsatt dreier seg om milde symptomer eller bekreftet smitte uten symptomer. Det er fortsatt ikke meldt om dødsfall knyttet til omikron.

– Fra Sør-Afrika er det rapportert at omikron gir økt antall innleggelser generelt. Noen rapporter sier at andelen av barn i den gruppen, er høyere enn tidligere. Det er altfor tidlig å konkludere, sier Knudsen.

IKKE SAMMENLIGNBART: Overlege ved Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl følger utviklingen i Sør-Afrika.

Folkehelseinstituttet skriver i sin siste risikorapport: «Det meldes i nyhetsmedier at man ser en større økning i innleggelser av barn enn i tidligere bølger, og at dette kan forklares med at omikronvarianten gir forholdsvis mer alvorlig sykdom hos barn. Vi har foreløpig begrenset tiltro til dette funnet og dets relevans for norske forhold, men vil følge med for nye data.»

FHI har tidligere meldt at få barn blir innlagt med covid-19 generelt.

FHI-overlege: - Ikke sammenlignbare forhold

Overlege ved FHI Margrethe Greve-Isdahl, følger situasjonen i Sør-Afrika tett:

– I området som er hardest rammet, er levekårene ikke sammenlignbare med norske forhold. Det er et område som er veldig fattig, sier Greve-Isdahl.

I følge overlegen ved FHI er bor 27 prosent av innbyggerne i Gauteng-provinsen(se kart) i brakker, 22 prosent har ikke elektrisitet.

– Tidligere rapporter har vist en barnedødelighet som er fire ganger høyere enn i landet forøvrig og nasjonalt i Sør-Afrika er denne femten ganger høyere enn i Norge. HIV er utbredt, 13 prosent av barn under 15 år er smittet. Det er ikke grunnlag for å sammenligne helsetjenesten i det rammede området i Sør-Afrika med norske forhold, sier Greve-Isdahl.

Klikk for å aktivere kartet

Greve-Isdahl sier helsemyndighetene er årvåkne, men ikke bekymret for at mange norske barn skal bli alvorlig syke av omikron-smitten.

– Norske barn har tålt pandemien godt. Vi har hatt veldig få innleggelser av barn, de som har vært lagt inn på sykehuset, har hatt en liggetid på i gjennomsnitt 2 døgn. Det ser ut som om barn har et bedre utgangspunkt for å håndtere dette. Immunforsvaret deres er mer skjerpet på nye virus og barn kvitter seg også raskere med viruset. De har også færre grunnsykdommer enn voksne og færre reseptorer på luftveiscellene som viruset kan binde seg til, sier Greve-Isdahl.

BESKYTTER SEG: Elever ved Kgololo Academy in Johannesburg's Alexandra township beskytter seg mot viruset.

– Følger nøye med

Overlege Per Kristian Knudsen sier det generelt er lav terskel for å legge inn de yngste barna på sykehus, særlig ved uavklarte tilstander.

– Barn under 1 år har vært overrepresentert blant de innlagte barna under pandemien. Vi har generelt lav terskel for å legge inn de yngste barna. Ofte kommer de inn med feber og en uavklart tilstand. Da legges de inn for sikkerhets skyld, sier Knudsen.

Han sier barnelegene følger nøye med på informasjon om barn og omikron internasjonalt.

– Jeg forventer at det kommer mer kunnskap. FHI og internasjonale smittevernbyråer følger dette nøye. Kunnskapen er fortsatt ufullendt og mangelfull. Det er så kort tid siden man ble klar over omikron og det er for tidlig å konkludere. Det som er kommet fra Sør-Afrika er foreløpig anekdotiske enkeltrapporter. Det er vanskelig å trekke konklusjoner basert på dem, sier Knudsen.

RS-virusutbruddet som har vært spesielt kraftig i høst, har vært på retur de siste ukene.

– Vi vet ikke hvordan resten av vinteren blir. FHI har utarbeidet forskjellige scenarioer. Vi forventer at flere blir smittet og syke av forskjellige virus. Barn har sannsynligvis mindre immunitet mot flere virus etter to år med pandemi og strengt smittevern.

Lite barn covid-smittet

SYKEHUSET ØSTFOLD: Helge Stene Johansen, direktør Medisin og Helsefag/Viseadministrerende direktør.

Sykehuset Østfold bekrefter fredag kveld at et barn som er lagt inn med RS-virus også har testet positivt på Covid-19.

– Barnet er lagt med inn med de vanlige symptomene til RS-barn. Det er mye slim og tett i pusten. Det ble rutinemessig tatt en covid-test som var positivt. Barnet ligger på barneavdeling, er ikke veldig syk og det er bekreftet delta-virus og ikke omikron, sier Helge Stene-Johansen som er direktør Medisin og Helsefag/Viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

Sykehuset har også tidligere hatt et lite barn innlagt med covid-19.

– Barnet ble testet fordi andre i familien hadde covid-19 og hadde selv sparsomme symptomer. Innleggelsen var kortvarig. Det er andre luftveisvirus som dominerer og er årsak til innleggelser hos små barn, sier Stenel-Johansen.