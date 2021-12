HELSETOPPER: Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Begrunner innstramming med test-mangel – derfor kjøpte ikke Norge flere

Helsemyndighetene påpeker at flere tester kunne erstattet mer inngripende tiltak fremover. Men likevel varsler Helsedirektoratet at de nok ikke kan levere ut så mange som kommunene trenger fremover.

Etter over 20 måneder med pandemi står Norge i en ny smittebølge – og kan få en mangel på hurtigtester. Kommunen må fremover prioritere hardt i bruken, fordi det er en «begrenset ressurs».

I Storbritannia kan folk selv bestille en gratis pakke med syv selvtester hver dag.

– Begrenset tilgang på hurtig- og selvtester gjør at det er større behov for kontakts- og mobilitetsreduserende tiltak, sa helsedirektør Bjørn Guldvog mandag, før Helsedirektoratet anbefalte regjeringen å stramme inn kraftig.

Men helsetoppene svarer sprikende på hvorfor Norge ikke har flere tester nå.

Info Hurtig- og selvtester En hurtigtest kan være laget for profesjonell bruk i helsevesenet, eller for selvtesting. Hurtigtester beregnet på profesjonelle skal kun brukes av helsevesenet. Selvtester er til bruk for lekfolk, og skal være tydelig merket som selvtest Kilde: Statens legemiddelverk. Vis mer

Slik forklarer de mangelen

Det er Helsedirektoratet som koordinerer innkjøp av testene og utsending til kommunene. FHI har gjentatte ganger uttrykt bekymringer for en vinterbølge – og at det kan komme nye varianter som endrer pandemien.

Men Helsedirektoratet innrømmer at det ikke ble tatt høyde for at det skulle komme en ny og mye mer smittsom variant i vinter da de kjøpte inn tester.

– Vi har planlagt for de scenarioene som vi har sett foran oss, som har vært naturligvis større utfordringer med delta-smitte. Men vi har ikke fullt og helt tatt høyde for, når vi har anskaffet tester, at vi får inn en variant med så stor smittsomhet som omikron, sier helsedirektøren til VG.

– Det gjør at vi i ukene fremover kommer til å kjenne litt på at vi må prioritere riktig hvordan vi skal bruke tester. Samtidig vil jeg si at vi har en veldig god testkapasitet i Norge og spesielt også en veldig god kapasitet med PCR-tester. Men vi skulle gjerne hatt enda flere hurtigtester, det er riktig, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener på sin side at det ikke er noe mangel på hurtigtester i dag.

Uansett skal Norge kjøpe inn flere, men de kommer ikke på dagen.

– Det tar noe tid å anskaffe dem, for dette må også gjøres riktig, men vi jobber på spreng for å få så mange hurtigtester som vi kan inn i landet vårt, sier Guldvog.

– Vi har en god reservekapasitet, og en stor kapasitet til pcr-testing, men nå kan etterspørselen etter hurtigtester bli større og være større i ukene som kommer enn det vi leverer ut. Derfor er det viktig at vi prioriterer godt hvordan vi bruker hurtigtestene, sier han.

Han understreker at omikron-smitten ikke kunne blitt håndtert uten tiltak, og at det ikke ville være tilstrekkelig med bare hurtigtester for å stanse en omikron-smitte.

– Store kostnader

På spørsmål om test-tilgangen, svarer helseminister Ingvild Kjerkol:

– Vi gjør det vi kan for å anskaffe nok tester. Nå oppskaleres testaktiviteten ganske kraftig. Tilgangen på tester er også en del av vurderingen vi har gjort når vi har landet på helheten av disse tiltakene. Men vi trenger mange tester fremover. Vi kjøper det som er å få tak i av tester.

– Spørsmålet er hvorfor vi ikke har mer enn det vi har akkurat nå. Om det ikke har vært mulig å få tak i flere, eller om vi har valgt å legge oss på det nivået her?

– Det er fordi vi trenger mange flere med de tiltakene vi innfører, det er en bratt oppskalering i behovet.

Da VG i forrige uke spurte helsedirektøren om det er noe tak på hvor mange hurtigtester de klarer å få tak i, eller om det handler om hvor mye de velger å kjøpe inn nasjonalt, svarte han:

– Det handler først og fremst om hvor mye vi bestiller nasjonalt, men dette er ikke gratis. Dette er store kostnader, som da naturligvis må sees i forhold til nytten, sa Guldvog.

På nytt spørsmål denne uken om det er riktig at de faktisk kjøper inn alt som er tilgjengelig av tester nå, svarer helsedirektøren:

– Vi kjøper vel ikke alt som er tilgjengelig, fordi verdensmarkedet på dette området er jo stort. Men vi kjøper det vi mener er tilstrekkelig for å kunne håndtere situasjonen fremover, og det er mer enn før, absolutt, sier Guldvog.

– Men tar dere på deres kappe at vi ikke har nok selvtester nå, eller mener dere regjeringen har et ansvar for det?

– Jeg tenker at det er veldig sammensatt, og jeg tror ikke jeg vil fordele skyld mellom aktørene. Det har noe med hvilken forståelse man har hatt av situasjonen man har vært i, og nødvendigheten av å anskaffe riktig antall tester gitt det bildet man ser foran seg, sier Guldvog.

Helsedirektøren sier en sammensatt gruppe fra Helsedirektoratet og FHI løpende har vurdert behovet for tester, innenfor de økonomiske rammene som regjeringen setter. Men han avkrefter at Helsedirektoratet har bedt om mer penger til tester i høst og fått nei fra regjeringen.

Samtidig sier Guldvog det er grunn til å drøfte hvordan de har klart å rigge seg for testing.

– Det blir en del av evalueringen som corona-kommisjonen helt sikkert kommer til å se på, sier Guldvog til VG.

Mener kapasiteten må opp

De neste to ukene skal Helsedirektoratet sende ut selvtester til de kommunene med lavest innrapportert lagerstatus basert på innbyggertall «så langt lageret rekker»

I et brev til statsforvalterne før helgen, skrev Helsedirektoratet at de bestreber seg på å skaffe en ny test per innbygger før jul, og 30 millioner tester i 2022. 30 millioner tester tilsvarer 5–6 tester per innbygger.

– Er det nok?

– Nå tror vi at vi må anskaffe enda mer. Så vi snakker nå om i hvert fall 50 millioner tester, kanskje mer. Men her er det stadig nye innkjøp som må gjøres, sier Guldvog.

I et faglig råd til regjeringen skriver FHI at testkapasiteten i Norge straks må utvides betydelig så testing kan brukes om erstatning for mer inngripende tiltak. De trekker blant annet frem testing som et alternativ til karantene hvis du har hatt kontakt med en smittet.