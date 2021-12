UTFORDRINGER: Oslos helsebyråd Robert Steen forteller om en presset helsetjeneste i hovedstaden.

Oslo sliter med å fylle opp vaksinetimene før jul og i romjulen

Nå oppfordrer helsebyråden alle som får tilbud om boosterdosen om å møte opp til timen.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

I påsken droppet flere vaksinetimen for å dra på fjellet. Nå ser Oslos helsebyråd Robert Steen det samme gjenta seg før jul.

– Det er mindre interesse for å komme og ta vaksinen i romjulen og like før jul. Vi må holde trykket oppe gjennom romjulen, sier han.

Ifølge Steen oppgir flere av dem som ikke vil møte til vaksinetimen i juletiden at de er bekymret for å få bivirkninger – noe de mener de ikke har tid til.

Ifølge Steen er det også få som velger å bestille time i romjulen når de får tilsendt SMS fra kommunen om tilbud disse dagene.

– Jeg har en oppfordring: Møt opp til vaksinetimen i romjulen, sier han.

Han ber også folk om å bruke timen de har fått fremfor å møte opp på vaksinesentre dager før avtalt tid, da dette i verste fall skaper merarbeid for helsevesenet.

Flere utfordringer

Steen opplyser at alle over 65 år i Oslo nå har fått tilbud om boosterdose og 70 prosent har fått stikket i armen.

I helgen fikk de første mellom 45 og 65 år sin boosterdose i bydel Bjerke i Oslo. Etter nyttår håper helsebyråden at kommunen kan konsentrere seg om å vaksinere alle over 45 år med den tredje dosen.

Men julevaksineringen er ikke den eneste utfordringen:

– Vi er i en situasjon hvor jeg opplever at usikkerheten er veldig stor, kanskje større enn gjennom hele pandemien. Hovedårsaken til det er omikronvarianten, sier Steen.

Han trekker frem at varianten kom til Norge veldig tidlig og at det foreløpig finnes få erfaringer med den fra andre land.

– Usikkerheten er stor. Og når man har mye usikkerhet i et samfunn, kan man oppleve mye uro. Det kan igjen føre til mye stress, sier han og fortsetter:

– Det er litt sånn jeg leser situasjonen, mest i Oslo, men man ser det også i andre kommuner, sier han.

Han trekker frem at Oslo ikke lenger er episenteret for pandemien, men at det høye smittetrykket mer er et nasjonalt fenomen.

Presset helsevesen

– Vaksinene er veien ut av pandemien. Derfor trykker vi på for å få gitt boosterdosene så fort som mulig. Men så ser jeg at særlig omikronsmitten gjør at køene på teststasjonene begynner å bli lange. Og presset på smittesporing der det er mistanke om omikron er stort, sier Steen.

Han trekker frem at helsevesenet nasjonalt og kommunalt må løse mange oppgaver: På sykehusene, i sykehjem og hjemmetjenesten, men også TISK-arbeid og vaksinering.

– To år inne i en pandemi er vi i en situasjon der mange begynner å bli slitne. Det er en slitasje i helse- og omsorgssektoren, sier han.

Steen fremhever at det kommunale helsevesenet nå har et høyt sykefravær på 15 til 20 prosent – og det øker fortsatt.

– Når smitten øker, legges flere oppgaver på organisasjoner med redusert bemanning. Det er de rammene vi har å jobbe ut fra. Da er det viktig å prioritere riktig samt hjelpe hverandre slik at vi alle kan komme oss gjennom en utfordrende situasjon som også kan komme til å akselerere på grunn av omikron, sier han og fortsetter:

– Det vi som innbyggere kan bidra med er å overholde smittevernreglene, ta vaksinen og møt opp når du får time, bruk hurtigtester om du er urolig for smitte, bruk timebestilling om du skal teste deg på teststasjon og tenk litt ekstra på alle de fantastiske helsearbeiderne som står på døgnet rundt for å holde oss friske og beskytte byen vår. De fortjener å høre at vi setter pris på dem, avslutter Steen.