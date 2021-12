GLEDER SEG TIL VEIEN VIDERE: Trond Giske forteller om planene videre i livet, etter at han er ferdig som rikspolitiker.

Trond Giske om sitt nye liv: Studier først - så ny jobb

Trond Giske (55) grugleder seg til å bli far igjen. Han sier at han aldri igjen skal bli toppolitiker - og at han skal finne seg ny jobb til høsten. Og så har han opplevd tidoblet glede i Trondheim.

Av Bjørn Haugan og Hedvig Idås (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kona Haddy Njie (42) har termin i februar - paret venter sitt andre barn - han sitt tredje.

Giske sier at han som middelaldrende mann midt i 50-årene har tenkt gjennom det.

– Når minsten er ferdig i videregående vil jeg være 73 år. Da har jeg hatt unger i den norske skolen i 36 år. Det holder det, sier han - vel vitende om at det blir en hektisk vår.

– Jeg har i vår en russ, en skolestarter og en nyfødt, sier han.

Russen er datteren Una (18) fra Giske første ekteskap, skolestarteren er Maria (5), Njies og Giskes første datter - og «en nyfødt» er i hennes mage.

Pappa (55): – Jeg gleder meg ikke til nattevåken

Derfor grugleder han seg.

– Jeg synes det var langt mer slitsom da jeg var 49 og Maria kom, enn det var da Una ble født da jeg var 37: Vi gleder oss stort til et nytt barn, men jeg må nok som 55-åring innrømme at jeg ikke gleder meg til nattevåken.

Han sier at det likevel er mange flere oppsider.

– De forrige småbarnsperiodene måtte jeg gjennom mens jeg var i full jobb og reiste mye. Studier er også mye arbeid, men det er klart at det nå gir meg større fleksibilitet og mulighet til å stille opp hjemme.

LYKKE: Haddy Njie og Trond Giske giftet seg i Nidarosdomen sommeren 2019.

Han sier at kona har nye prosjekter ganske raskt etter fødselen.

– Så det blir mye pappaperm på meg. Det gleder jeg meg til, og det er fint at det gjør at Haddy kan være friere i hvor mye hun vil jobbe.

Han sier at hennes deltakelse i Maskorama ga en spesiell høst.

– Vi har hatt det litt på denne måten nå i høst, hvor jeg har reist lite, mens Haddy har hatt sine prosjekter samtidig med et litt tungt svangerskap. Og ikke en gang Maria kunne få vite at Haddy var med i Maskorama, så vi måtte finne på en ny unnskyldning hver lørdag. Men Maria og jeg har kost oss, sier han.

– Feil å si

Han er 55 - hun er 42:

– Hvorfor barn så sent i livet?

– Jeg har en betydelig yngre kone da.

– Så når hun ville så...?

– Nei, det er feil å si. Haddy ville egentlig ikke ha barn. Det har hun også sagt offentlig i flere intervjuer. Men da vi ble sammen var jeg veldig klar på at jeg ville ha flere barn. Det er nok jeg som har vært pådriveren for det.

Han legger til at ikke alt her i livet er planlagt.

– Det var ikke så veldig planlagt å få ett til, men vi gleder oss til det.

KLAR FOR NY JOBB: Trond Giske vil søke ny jobb fra høsten av; «forhåpentligvis en jobb hvor jeg kan bruke samfunnsengasjementet mitt», sier han.

Vi sitter på restauranten Südøst i ved Grünerløkka i Oslo - og har avtalt at Giske skal fortelle hva han skal gjøre etter at den politiske rikskarrieren er over:

Han ble heltidspolitiker som 25-åring og har aldri hatt en jobb utenfor politikken.

– Jeg har vært rikspolitiker i 28 år. Da er det greit å finne på noe annet, sier han og letter litt på sløret.

– Jeg skal først gjøre ferdig min mastergrad i statsvitenskap - ved NTNU i Trondheim; det passer bra fordi da kan jeg ofte besøke mine foreldre, som er i 80-årene.

Fra 16 til 160 medlemmer

Han legger til:

– Og så liker jeg å være i Trondheim. Jeg tar ofte med meg Maria på besteforeldrebesøk samtidig som jeg kan hjelpe med praktiske ting. Det er en god

kombinasjon. Og så passer det bra med mitt lille lokalpolitiske verv.

Han fortalte til VG nylig at han har blitt leder i Ap-laget Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim.

– Da hadde vi 16 medlemmer. Nå er det 160.

– Sier du at dere har tatt tigangeren?

– Ja. Vi i styret har knapt begynt å verve, men medlemmene har strømmet til. Dette kan bli bra.

Han garanterte i VG-saken at målet ikke er å bli ordførerkandidat for Ap i Trondheim inn mot kommunevalget i 2023.

– Jeg skal ha meg jobb fra høsten 2022

Det hjalp ikke.

– Jeg har gjentatt det og gjentar det hele tiden, men det hjelper ikke i Trondheim. Der tror mange at det er noe jeg vil. Men det er det altså ikke. Jeg skal ikke bli ordfører.

– Ok; men hva skal du bli når du er ferdig med mastergraden?

– Den er jeg forhåpentligvis ferdig med frem til sommeren, slik at jeg kan søke meg jobb fra høsten av. Det kan bli litt forskyving; pappaperm kan gjøre at jeg ikke klarer å holde den tidsplanen, sier han.

– Hva slags jobb?

– Hva det blir, er det for tidlig å si noe om, men det blir forhåpentligvis en jobb hvor jeg kan bruke samfunnsengasjementet mitt.

– Hvilke bransjer kan være aktuelle?

– Det vet jeg ikke, men det jeg vet er at jeg vil søke meg en jobb hvor jeg fortsatt kan jobbe for det jeg brenner for. Det verste med ikke sitte på Stortinget, er at jeg ikke lenger har en base for å påvirke samfunnsutviklingen. Det må jeg finne en ny plattform for å fortsette med.

Han sier det blir en ny utfordring.

– Jeg har aldri vært jobbsøker før. Det kan bli en spennende opplevelse.

– Har du hatt jobbtilbud?

– Det har vært noen, men jeg har vært ganske tydelig på at jeg ikke har vært på jobbjakt. Så må jeg være så ærlig å si at den siste medierunden rundt årsmøtet i Trøndelag, som jeg klaget inn til PFU, har gjort noen arbeidsgivere litt forsiktige.

FERDIG MED FEIDEN: Trond Giske sier han vil legge det som skjedde etter valget i 2017 bak seg, hvor han gikk av som nestleder i januar 2018. - Jeg har konkludert med at det får jeg aldri gjort om, sier han.

Han sier det er utfordrende.

– Noen medier synes å mene de har rett til å publisere alvorlige anklager uten

dokumentasjon. Det er ikke lett for verken meg eller potensielle arbeidsgivere å stå i.

Årsmøtet han referere til var i Trøndelag Ap i 2020, da han ville stille som lederkandidat, men trakk seg etter avisoppslag med nye påstander om seksuell trakassering.

– Det løste seg

Giske mener pressens omtale gikk over streken og klaget til pressens faglige utvalg (PFU).

Han fremholdt at noen medier mener de har rett til å publisere alvorlige anklager uten dokumentasjon.

PFU var i tvil. Flere PFU-medlemmene mente at kildegrunnlaget var noe tynt og at det ikke var tatt nok forbehold i presentasjonen.

Det endte med at han ikke fikk medhold, noe som skapte debatt.

– De sakene som ble skrevet om deg knyttet til metoo og din avgang som nestleder i Ap, hjelper vel heller ikke: Det kan for eksempel kanskje gjøre det vanskelig å få et lederverv hvor tillit er viktig?

– Jeg har ikke opplevd det slik. Jeg opplever at det løste seg da partiet konkluderte med at jeg var velkommen tilbake til full deltakelse i partiet og tok selvkritikk for deler av prosessen.

– Jeg kan ikke bruke årene fremover på omkamp

Giske sier i dag at han har lagt det bak seg.

– Jeg har konkludert med at det får jeg aldri gjort om. Vi kommer aldri å kunne hoppe tilbake til desember 2017 og ta de ukene om igjen. Jeg kan ikke bruke årene fremover på omkamp om noe jeg ikke kan få gjort noe med. Det vil være en lite konstruktiv måte å leve på.

– Det jeg kan få gjort noe med er fremtiden, legger han til.

– Hva tenker du om Arbeiderpartiet ditt i regjering?

– Jeg er veldig glad for at vi er tilbake i regjering. Jeg kommer alltid til å være engasjert i Ap på et eller annet vis, etter 38 år i partiet.

– Hva tenker du om Støre som statsminister?

– Jeg jobbet aktivt i valgkampen for at han skulle bli det. Det var viktig at vi fikk til et regjeringsskifte.

– Er du glad for at Tajik er nestleder og har blitt statsråd?

– Det er enkelte folk i partiet som står nærmere meg enn andre, men at laget har vunnet, er jeg veldig fornøyd med.

FØRJULSTID I HOVEDSTADEN: Trond Giske sier det er uavklart om Oslo eller Trondheim blir hovedbasen fremover.

Han får etterlønn fra Stortinget. Han sier han ikke har problem med å forsvare den.

– Jeg kom inn på Stortinget da jeg var midt i studiene. Som 55-åring skal jeg forberede meg på ny jobb. At jeg da mottar to tredjedels stortingslønn for å fullføre utdanningen, er jeg takknemlig for. Det er en viktig mulighet etter å ha vært stortingsrepresentant i 24 år.

– Dere er bosatt i Oslo. Har dere noen planer som kan bety flytting til Trondheim?

– Haddy er frilanser og kan jobbe hvor som helst fra. Hun har familien sin på Østlandet - jeg i Trondheim og jeg vet ennå ikke hva jeg skal gjøre rent jobbmessig, så det er ikke landet.

I Trondheim har det største Ap-laget rundt 200 medlemmer.

– La oss si at Nidaros-laget blir det uten sammenligning største laget i Trondheim: Da er det ikke unaturlig at krefter i Trondheim ønsker å kjøre frem deg som ordfører?

– Det er mulig, men jeg vil ikke bli ordfører. 100 prosent sikkert. Jeg har ikke lyst.

Vil bli forfatter

På vei ut i ettermiddagsmørket i hovedstaden sier han at han kommer til å bli forfatter.

– Ikke med boken «mitt liv som Trond» eller som sint ekspolitiker. Boken om skolepolitikk jeg skrev i 2015 ga derimot mersmak; jeg fikk fordypet meg i et spennende tema og viktig tema. Det vil jeg gjøre mer av.

– Hva med en biografi?

– Nå har jeg ingen lyst til det. Om jeg gjør det om 20 år, vet jeg ikke, men da er det vel ingen som er interessert i å lese den.