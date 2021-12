70 prosent av de 120 fullvaksinerte deltagerne på julebordet på Aker Brygge i Oslo 26. november har så langt fått corona.

Gladnyhet om omikron og vaksine: − Dette er positive signaler

En ny studie viser at vaksinene beskytter litt mot omikron. Og enda bedre med booster.

– Dette er positive signaler om at vaksinene også beskytter mot smitte med omikron. At en boosterdose gir 76 prosent mot symptomatisk sykdom er også veldig optimistisk, sier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI til VG.

En ny studie fra Storbritannia viser nemlig at vaksinene har effekt også mot omikron-varianten. Effekten var lavere enn mot delta, noe som var forventet.

Mot omikron har Pfizer-vaksinen en effekt på mellom 34 og 37 prosent mot all symptomatisk sykdom 15 uker etter at du fikk siste dose, ifølge studien.

Gir beskyttelse - men den er lav

Det betyr det at storparten av Norges befolking utfra disse tallene ser ut til å ha lav beskyttelse mot omikron.

Selv om effekten mot smitte fremdeles er lav, er studien oppløftende fordi den viser en effekt mot smitte og sykdom, noe som har vært usikkert frem til nå. Man har hele tiden antatt at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom.

Boostereffekten er ifølge studien god, men hvor lenge den var, er for tidlig å si. Dette tallet ser forskerne to uker etter at boosterdosen er gitt til en veldig liten gruppe.

Studien er ikke fagfellevurdert, som betyr at den ikke er kvalitetssikret av et annet fagmiljø. I tillegg har de et høyt konfidensintervall, som betyr at estimatene er mer usikre.

I laboratoriestudier som ble publisert tidligere denne uken, så man at vaksinerespons etter to doser ikke klarte å hindre smitte.

Derfor er denne britiske studien, som er den første som måler effekt i befolkningen, svært oppløftende, mener Bukholm.

Et annet lyspunkt for vaksinesjefen er at et helt spesielt bindingssted på viruset, som er viktig for T-celle-responsen, ikke er endret på omikron. T-cellene er viktige i beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

– Det tyder på at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er beholdt. Det understøtter hypotesen om at vaksinene har beholdt sin effekt mot alvorlig sykdom.

Studien har ikke sett på Moderna-vaksinen, men fra før er det kjent at den har bedre beskyttelse mot delta enn Pfizer.

Da disse to vaksinene kom på markedet, hadde de en 95 prosent beskyttelse – noe som er usedvanlig høyt i vaksinesammenheng. Til sammenligning har influensavaksiner rundt 50 prosent beskyttelse.

Deretter falt beskyttelsen med deltavarianten, fordi vaksinene var laget mot den opprinnelige wuhan-varianten.

Dette viste lab-studiene

Denne uken har det kommet flere laboratoriestudier som har undersøkt vaksineeffekten på omikron. De viser i korte trekk at omikron klarer å finte ut de nøytraliserende antistoffene i vaksinen.

Nøytraliserende antistoffer har som jobb å beskytte deg mot at du blir smittet, fordi de binder seg til viruset og blokkerer det fra å feste seg i cellene dine.

I studien fra Tyskland, klarte ikke serum fra vaksinerte med to vaksinedoser å nøytralisere omikronviruset i cellekulturer på laboratoriet.

– Hva betyr det?

–Da blir cellene smittet. Overfører vi dette til mennesker, ville det bety at også vi ville blitt smittet, sier bukholm.

En lignende studie fra Sør-Afrika pekte på det samme, selv om de så litt bedre effekt.

Det er omikrons store endringer i spikeproteinet (taggene som stikker ut av viruset) som gjør at vaksinen ikke klarer å binde antistoffene.

Man må forvente at det kan bli milde gjennombruddsinfeksjoner med omikron hos vaksinerte, mener Bukholm.

Fullvaksinert julebord: 70 prosent smittet

Omikron har mest sannsynlig bedre spredningsevne. Signaler fra Sør-Afrika tyder også på at den gir mer mild sykdom, men det er ennå for tidlig å konstatere det.

Fra tidligere vet man at vaksinen mister effekt over tid. På deltavarianten vet man at Moderna-vaksinen har litt bedre effekt enn Pfizer. FHI jobber nå med undersøkelser for å kartlegge julebord-utbruddet. FHI-forsker Emily MacDonald sier til VG at det er for tidlig å si om man ser forskjell på vaksinetypene, men at det er noe av det de ser på videre.

På julebordet-utbruddet på Aker Brygge ble 70 prosent av de fullvaksinerte deltagerne ble smittet, noe som tyder på det samme. Samtidig kan det også være at ekstra mange ble smittet fordi de ble eksponert for veldig mye virus i et julebord-situasjon med høy lyd og der man er tette.

Det jobber FHI videre med å finne ut av.

Studiene har blitt grundig diskutert på Twitter av utenlandske forskere. Flere mener at en boosterdose av den samme typen vi har fått hittil nå er ekstra viktig.