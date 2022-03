ØNSKER DEBATT: Leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) ønsker en bred debatt om Nato-spørsmålet i SV.

Oslo SV ber moderpartiet revurdere Nato-spørsmål

Oslo SV går inn for en bred debatt om partiets Nato-motstand fram mot neste landsmøte. Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

– SV må i lys av dette vurdere sin sikkerhets- og alliansepolitikk på nytt, inkludert spørsmål om Nato og norsk Nato-medlemskap, fram mot neste landsmøte. Oslo SV ber partiet ta initiativ til en bred debatt om dette, heter det i en uttalelse årsmøtet i Oslo SV vedtok søndag.

– Det er nødvendig med et tydelig fredsparti som søker en tredje vei i utenrikspolitikken. Og når verden endrer seg, må vi også oppdatere og tilpasse innholdet i denne politikken på nytt,

95 stemte for, 49 stemte imot.

Vil ha bred debatt

Nato-motstand har vært sentralt i SVs politikk helt fra stiftelsen av partiet, og derfor har det vakt oppsikt at SV-politikere flere steder i landet har startet en debatt om saken de siste dagene.

Leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, sier at årsmøtet er rystet over situasjonen i Ukraina, og at det viktigste nå er å vise solidaritet med Ukraina.

– Samtidig har det vært viktig å diskutere hvordan vår sikkerhets- og alliansepolitikk står seg i lys av situasjonen i Europa nå. Årsmøtet har derfor vedtatt at vi ber partiet ta initiativ til en bred debatt om dette. Det er naturlig at dette blir en del av prosessen rundt nytt prinsipprogram, som skal vedtas i 2023, sier hun.

Norske natostyrker på vei til Litauen i vinter.

Tonet ned

Redaksjonskomiteen i Oslo-partiet hadde egentlig gått inn for en uttalelse hvor man gikk lenger, og slo fast at Norge burde forbli i Nato inntil videre. Men denne ble nedstemt.

«Oslo SV mener at det beste ville være en ny forsvarsallianse uten stormakter, men så lenge dette ikke er realistisk i overskuelig framtid, er medlemskap i Nato den mest troverdige garantien for norsk sikkerhet», het det i den uttalelsen, som altså ble vraket.

– Årsmøtet har ikke konkludert i spørsmålet om Nato-medlemskap, det er det landsmøtet som må gjøre, understreker Holmås.

Nato-motstand

SV nasjonalt har vedtatt at de vil melde Norge ut av Nato.

– Nato er ikke først og fremst en forsvarsallianse, er ikke basert på et reelt interessefellesskap og knytter Norge farlig tett til USA. Medlemskapet gjør det mer sannsynlig at Norge trekkes inn i stormaktskonflikter og står i veien for en nødvendig realitetsorientering i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, heter det i partiprogrammet som SV gikk til valg på i høstens stortingsvalg.

Flere krefter i partiet, også utenfor Oslo SV, har de siste dagene tatt til orde for en debatt om hvorvidt denne politikken er riktig.