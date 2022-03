– STERKT MØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Herøya Hybelhotell, hvor 50 ukrainske flyktninger er innkvartert, etter at de har vært gjennom registrering ved stasjonen i Østfold.

Støre advarer mot mer privat busshenting

PORSGRUNN (VG) statsminister Jonas Gahr Støre ber folk som har plass åpne dørene til sine hjem til ukrainske flyktninger. Han gir tre råd og et par advarsler, blant annet mot mer privat bussing.

Russernes invasjon av Ukraina har utløst et voldsomt og varmt engasjement for det ukrainske folk i Norge. De siste ukene har det dukket opp private initiativ over hele landet. Folk kjører forsyninger med mat og klær til grenseområdene ved Ukraina og det arrangeres busstransport for ukrainske flyktninger til Norge.

Støre sier det er veldig bra, men at det også gir utfordringer.

– Det er rørende å se alle dem som kaster det de har i hendene for å hjelpe folk i nød. De har min fulle respekt, sier Støre.

– Samtidig er det viktig for meg å si at vi står overfor en flyktningsituasjon som kan bli kaotisk og umulig å håndtere hvis vi ikke lykkes med samordning og organisering. Det hjelper ikke de ukrainske flyktningene om vi mister kontrollen.

– Sier du at mottaket av flyktninger bør skje mer organisert enn at noen på privat initiativ fikser busser og reiser ned for å hente dem?

– Viljen til å hjelpe som ligger bak dette vil jeg anerkjenne, men jeg vil veldig sterkt understreke at den beste måten vi kan gjøre det på nå, er å gjøre det via de erfarne og etablerte hjelpeorganisasjonene, sier Støre.

Han legger til:

– Det er fordi det kan bli mange flyktninger og da er det viktig at de som kommer til Norge kommer dit skal og at folk opplever at det er kontroll med atkomstene. Jeg håper flest mulig retter sin hjelp mot organisasjoner som har erfaring med denne typen situasjoner.

Statsministeren møtte ukrainske flyktninger ved Herøya hybelhotell i Porsgrunn tirsdag.

– Det ble et sterkt møte med flyktninger som har reist en lang vei og som har etterlatt familie der hjemme, i stor usikkerhet, sier Støre.

Støre med tre råd

De har fått hjelp og blir tatt imot med utstrakte hender.

– Det varmer å se den hjelpeviljen og gjestfriheten det norske folk nå viser, sier han og legger til:

– Mange lurer på hvordan de kan hjelpe, og da har jeg tre klare råd, sier Støre:

– Gi penger gjennom etablerte norske organisasjoner. De vet hvilken hjelp som trengs og får hjelpen effektivt fram.

– Meld deg som frivillig. Vi kommer til å få mange mennesker til Norge som har flyktet fra alt og trenger all den støtte de kan få for å skape seg et nytt liv. Røde Kors og andre har lang erfaring med å koble flyktninger med frivillige som kan være veivisere inn i det norske samfunnet.

– Vær en god nabo. Mange av oss kommer til å få ukrainske familier i nabolaget. Snakk med barna om hvordan de kan ta godt imot nye klassekamerater og vær et medmenneske for dem som kommer.

Advarer mot berikelse

– Oppfordrer du det norske folk, dem som har plass og anledning, eksempelvis i en sokkeletasje, å melde seg for å ta imot flyktninger privat?

– Ja, det gjør jeg. Da kan du ta kontakt med kommunen som har kontakt med UDI. Vi kan ikke satse på at det er mottaksplasser som kan løse dette.

Støre advarer om at det i krisesituasjoner alltid er noen som ønsker å utnytte situasjonen.

– Det kan være menneskesmuglere og andre som tenker at de kan berike seg på en situasjon der mange mennesker er sårbare og desperate. Det må vi være obs på og gjøre det vi kan for å unngå.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har registrert rundt 700 ukrainske asylsøkere i Norge, men tror tallet kan være høyere.

Slipper individuell behandling

Fredag kveld kunngjorde Støre at Norge vil gi kollektiv, midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger i lys av Russlands invasjon.

Det betyr at flyktninger fra krigen i Ukraina slipper individuell behandling av asylsøknader. De får alle rettigheter en asylsøker ville fått med godkjent søknad.

– Det gjør at vi raskere kan begynne med bosetting av flyktningene, har direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) fremholdt overfor NTB.

– Betyr det at dere har lagt opp til en politikk hvor de som kommer nå – stort sett kvinner og barn – etablerer seg i Norge og eventuelt får familiegjenforening med mannen i Norge?

– Første grep med midlertidig kollektiv beskyttelse er å gjøre det enklere for dem som kommer og dem som tar imot. Så må vi se på hvordan vi skal håndtere dette videre. Det er nok mange som vil reise tilbake, hvis og når det er mulig. Hva som blir den videre veien, må vi se på.

Ble en utfordring med syrere

Landsmøtet i april 2015 vakte Støre jubel da han lovet å ta imot 10.000 syriske flyktninger.

Et halvt år senere hadde flyktningstrømmen blitt så stor, at den ble et problem.

Støre måtte gå ut og si at det var feil å legge skylden på ham; han ble anklaget for at hans uttalelser bidro til at syrere kom i hopetall til Norge.

De fleste partier har vært varsomme med å tallfeste hvor mange Norge bør ta imot denne gang, med unntak av KrF, som mener vi bør forberede oss på å bosette 20.000 ukrainere.

– Du sa 10.000 sist? Hvor mange ukrainere bør vi ta imot?

– Vi har ikke satt noe tall. Vi har den største flyktningkatastrofen i Europa etter 2. verdenskrig. Vi sa i 2015 5000 pluss 5000 og endte med 8000 i Stortinget.

Han legger til:

– De som kommer fra Ukraina til Norge nå, skal oppleve at de kommer til et samlet land, hvor det er bred støtte på Stortinget for det vi gjør. De skal komme fra et land i krig til et land i fred, hvor de blir tatt godt imot.

– Antallet gir det ikke mening å sette et tall på nå.

– Det kan bli flere?

– Ja, det kan bli flere.