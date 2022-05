VENTETID: Er du en av dem som fortsatt venter på det nye?

Passkaoset: Ødelagt maskin mangler reservedel

Full stopp i et finsk pass-trykkeri skaper passtrøbbel for svenskene. Det er samme leverandør som også har problemer med å levere pass til Norge. Politiet lover at det ikke påvirker norsk passproduksjon.

Det spøker også for ferieplanene hos söta bror – en ødelagt maskin i et finsk passtrykkeri betyr at over 100.000 svenske pass nå blir forsinket.

Synderen bak dramatikken er en ødelagt reservedel i en passmaskin, skriver Aftonbladet.

Maskin fra 60-tallet

Maskinen, en italiensk lekter på 3,5 tonn fra 60-tallet, står for selve utskriften på papirsidene i passet. Den eies av selskapet Thales, som leverer passbøker til 30 forskjellige land – også Norge.

FORTSATT GYLDIG?: En ødelagt del i en finsk trykkemaskin kan ødelegge ferien for mange svensker. Politiet sier at maskinfeilen ikke vil skape ytterligere trøbbel for produksjonen av nye norske pass.

En ny reservedel er allerede på plass, og stabssjef i det svenske politiet, Per Engström, uttalte fredag til Aftonbladet at produksjonen forventes å være oppe igjen i neste uke.

Men 250.000 svenske pass står i kø hos trykkeriet. Engström sier at rundt 100.000 pass vil bli forsinket.

Det store spørsmålet er om den manglende reservedelen også vil gi utslag for leveransetiden for norske pass.

Det avkrefter nå Politidirektoratet.

«Utfordringen med Thales sin maskin i Finland har ikke påvirket produksjonen av norske passbøker», opplyser Politidirektoratets kommunikasjonsstab i en e-post til VG.

Videre skriver de at prognosene for ventetid står ved lag.

I dag er leveringstiden for pass syv uker her i Norge. Ifølge politiet vil denne øke til 10 uker innen juli. For en måneds tid siden var leveringstiden fem uker.

Allerede i februar advarte politiet om at leveringstiden for Pass og ID-kort ville øke, grunnet økt reiselyst og at mange pass gikk ut under coronapandemien.

I slutten av mars opplyste Politidirektoratet at Thales ikke klarer å levere varer som forventet, grunnet mangel på råvarer. Det førte til justisminister Emilie Enger Mehl kalte produsenten inn på teppet.

– Regjeringen mener det er uakseptabelt om mange nordmenn blir stående uten mulighet til å legitimere seg med pass eller ID-kort over lang tid, og forventer at Thales iverksetter tiltak så raskt som overhodet mulig, sa hun i en pressemelding.

Tidligere denne uken utdypet avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, i en e-post til VG at utfordringene med utstedelse av pass og nasjonale ID-kort er sammensatt, og at mangel på råvarer er én av problemene.

– Pass og ID-kort inneholder elektroniske brikker med særlig høy sikkerhetsgrad og disse må spesialbestilles for Norge. Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og det er derfor lange leveringstider på disse, uttale Vandvik.

Politiet har så langt registrert 560 340 søknader om pass i 2022. Til sammenligning registrerte politiet 270 000 søknader om pass i 2019.