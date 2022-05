SMS-ropene om hjelp

Kjøleskapet er tomt, budsjettet er oppbrukt og strømregningen venter. «Hva skal vi gjøre, betale strømmen eller sulte?»

Dilemmaet legges frem av Elisabeth Thorsen (59), daglig leder av «Hjelp oss å hjelpe» i Kristiansand.

Etter at strømprisene skjøt i været, har ropene om hjelp blitt flere, forteller hun. De tikker inn på telefonen hennes, ofte fulle av unnskyldninger.

– Jeg får meldinger av folk som sier, «jeg hadde aldri trodd jeg skulle måtte spørre noen om hjelp. Det er så flaut», sier Thorsen til VG på telefon.

– Hvem er det som ber om hjelp?

– Den vanlige mannen i gaten som du ikke kunne trodd var fattig.

TIL UNNSETNING: Elisabeth Thorsen (59) og de andre frivillige i «Hjelp oss å hjelpe» deler nå ut mellom 15 og 20 matkasser i uken – nesten fire ganger så mange som på samme tid i fjor. Butikken deres, der folk kan hente klær og møbler, holder åpent tre dager i uken i stedet for to.

Dagliglivet i Norge er blitt dyrere. Strøm-, mat- og drivstoffpriser stiger. Mange sliter med å få ting til å gå rundt.

Strømprisene er høyest i Sør-Norge. I Kristiansand merker Thorsen at flere enn før trenger hjelp til å klare seg i hverdagen.

Organisasjonen hjelper de aller mest utsatte gruppene i samfunnet, som flyktninger og rusmisbrukere.

Men flertallet av de nye henvendelsene er småbarnsfamilier som ber om hjelp til mat, forteller Thorsen.

SISTE UTVEI: Denne meldingen fikk Elisabeth i februar eller mars fra en ung mor som bor et stykke utenfor Kristiansand.

«Betale strømmen eller sulte?»

Noen er uføretrygdede, andre mistet jobben under pandemien. Mange er alenemødre.

Nesten samtlige skriver at de høye strømregningene i januar og februar gjorde et kraftig innhugg i økonomien.

– Så får de en ny strømregning og må spørre seg: «Hva skal vi gjøre, betale strømmen eller sulte?», sier Thorsen.

– Hva sier familiene til deg, de som aldri har vært i en sånn situasjon før?

– De skriver at, «Nå er det så vanskelig, jeg sitter her med tårer i øynene og vet ikke hva jeg skal gjøre, kan dere hjelpe meg?» De skriver at de er på etterskudd med strømregningen. Økonomien strekker ikke til. De har 25 kroner igjen på kontoen og får ikke betalt før om 14 dager.

REDNINGSPAKKEN: Ofte er det mye tårer når folk kommer for å hente matkassen med ris, poteter og kanskje litt frysevarer, forteller Thorsen.

VG har snakket med flere av dem som har bedt om hjelp. Alle sier det samme: Terskelen for å be om hjelp er så høy at det alltid er aller siste utvei.

For eksempel når kjøleskapet er tomt eller det er tid for å organisere barnebursdag.

«Jente 3 år som skal feire på lørdag. De ber om litt drikke, 1-2-3 kakeposer fra Toro, litt pynt, kopper & tallerkener», står det på en innsamlings-post publisert på organisasjonens Facebook-side 28. april.

FRA FORTVILT FORELEDER: Hjelpeorganisasjonen organiserer ofte barnebursdager. Da spør de hvor gammelt barnet er, hvor mange som kommer, og så hjelper de med pølser, hamburgere og kanskje en gave eller to.

– Det er det stigmaet, da

Utenfor Kristiansand måtte en alenemamma sendte melding til «Hjelp oss å hjelpe» for aller første gang denne måneden.

– Jeg tenkte jo litt på det, det gjorde jeg, forteller kvinnen VG på telefon.

Hun ønsker å være anonym på grunn av de tre sønnene sine, som ikke vet at moren måtte be om mathjelp i april. Da hun skulle plukke opp matkassen i Kristiansand var hun redd for at noen skulle kjenne henne igjen.

– Det er det stigmaet, da. Bare det at du er en voksen person som har en grei jobb også klarer man ikke å få det til å gå rundt, sier hun.

FØRSTE ROP OM HJELP: Trebarnsmoren utenfor Kristiansand forteller at hun vanligvis er så flink til å spare at budsjettet går opp. Men med strømregningene som har føket i været, klarte hun ikke denne måneden.

Alenemoren er i 40-årene og har en stabil jobb, men er sykemeldt og har sett inntekten synke i takt med at strøm-, drivstoff- og bensinpriser har steget.

– Jeg må liksom sjonglere litt, og betale regninger på en snedig måte sånn at ingenting blir stengt, sier hun.

Én måned betaler hun for strømmen, neste internett og telefon.

– Da holder jeg det gående. Men det er litt slitsomt, sier hun.

– Holder det?

– Ikke denne måneden. Da fikk vi jo hjelp. Men det må jo holde, for det er ikke noe mer å ta av.

– En daglig kamp

Noen av de VG har snakket med har fått sporadisk mathjelp i flere år. Jannicke (40) er én av dem. Hun lider av fibromyalgi, en kronisk sykdom som gir muskelsmerter, og er uføretrygdet.

I fjor gikk budsjettet hennes noenlunde rundt, forteller hun på telefon fra Kristiansand.

– Så eksploderte det. Strømpriser, matvarepriser, renter. alt økte jo helt enormt, sier hun til VG.

– Det er en daglig kamp. Du sitter og prøver å finne ut av hvordan du skal fylle nistepakken til jenta di.

Nesten hele matbudsjettet er blitt spist opp av regningene.

– Jeg ler, men det må jeg gjøre, hvis ikke knekker jeg sammen, sier Jannicke.

TØMT: Det er én uke igjen før Jannicke får utbetalt uføretrygd, men kontoen er ribbet.

– De må lytte til oss snart

Hver morgen står tobarnsmoren opp før døtrene, en niåring og en tyveåring, for å regne på dagen som kommer.

Begge lider av kuldeurtikaria, eller kuldeutløst elveblest. Eksponeres de for kulde, får de vonde utslett. Det gjør det ekstra vanskelig å slå av varmen i leiligheten for å spare strøm. I stedet har moren plassert ovnen strategisk mellom døtrenes soverom, slik at varmen sprer seg.

– Det som er litt interessant nå, er jo at det ikke bare er vi som i utgangspunktet har lite som sliter. Det er de som har gode lønninger også, sier Jannicke, som sier flere alenemødre leilighetsblokken er i samme situasjon.

– Spiser dere dere mette?

– Jentene gjør det. Jeg har funnet ut at Rugsprø metter mer enn vanlig knekkebrød. Et varmt måltid for meg, det er å koke et egg.

Likevel kontakter hun bare «Hjelp oss å hjelpe» når hun er helt nødt. Ikke på grunn av skammen, den er hun blitt vant til over tiden. Men fordi hun mottar uføretrygd, sitter det ekstra langt inne.

– Når jeg har en rettighet, så går det litt fanden i meg. Det er urettferdig å måtte be om hjelp når jeg allerede mottar en statlig ytelse, sier hun.

– Jeg må huske hvor vanskelig vi har det, sånn at jeg kan kjefte og smelle på politikerne. De må begynne å lytte til oss snart.