LØGN? Flere i Høyre mener AUF farer med løgn om Aps ruspolitikk i skoledebattene. AUF innrømmer at de kan være mer presise. Fra venstre er AUFs generalsekretær Sindre Lysø, AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem, Ap-leder Jonas Gahr Støre og AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø under årets sommerleir på Utøya.

Høyre-topp mener AUF lyver om Aps ruspolitikk: − Skammelig lavmål

AUF hevder i skoledebatter at Arbeiderpartiet ikke vil straffe rusavhengige, til tross for at partiet stemte nei til rusreformen. Høyre mener AUF serverer velgerne blank løgn.

Skoledebattene er i full gang rundt omkring i landet. VG har fått tilgang på et internt debatthefte med forslag til talepunkter til AUF-ere som skal i slike debatter.

Der står det blant annet:

«I åtte år har Høyreregjeringa sittet med makta. De har ikke gjort noe som helst for de som trenger det mest.

Det rusavhengige trenger er hjelp, ikke straff. Det er vi i Arbeiderpartiet klare på. Fellesskapet må hjelpe med tiltak som begrenser skadene rusavhengighet fører til. Et helsevesen som er lett tilgjengelig, og behandling som hjelper folk ut av rusavhengighet»

VG har også sett videodokumentasjon fra en skoledebatt på Østlandet denne uken der AUFs representant sier at Ap vil ha en rusreform, og at «alle som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff».

I en annen video VG har sett svarer AUFs representant ja på et spørsmål om rusavhengige skal hjelpes, ikke straffes.

– Skammelig lavmål

Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen reagerer kraftig på at AUF hevder at Ap ikke vil gi straff til rusavhengige.

– Dette er et skammelig lavmål. Det er ungdomspartiene som er fremtidens politikere, og de legger grunnmuren for morgendagens debattkultur. Da er det urovekkende for demokratiet hvis fremtidens politikere læres opp til at det er akseptabelt å lyve på denne måten. Det må slås hardt ned på.

SLÅR TILBAKE: Stortingspolitiker Kent Gudmundsen (H) mener AUF er uredelig i debatter om rusreform.

– Blank løgn

Han reagerer på fremstillingen til AUF i debattheftet om partiets ruspolitikk, etter Ap sa nei til å støtte rusreformen etter en opprivende debatt på partiets landsmøte. Følgelig fikk ikke reformen flertall:

– De påstår at Ap er mot straff, men vi har nettopp behandlet en rusreform på Stortinget som foreslo dette. Da stemte Ap mot, og støttet ikke regjeringens avkriminaliseringslinje. De sto for det stikk motsatte.

– Dermed er det de hevder blank løgn, og de sprer usannheter. AUF kunne gjerne sagt at de er uenig med moderpartiet, men på dette viset fører de velgerne bak lyset, sier Gudmundsen.

Strid på landsmøtet

På Aps landsmøte i år var det strid om partiet skulle gå inn for regjeringens forslag om en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika.

Etter press fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, gikk partiet inn for en mer restriktiv linje hvor de kun vil avkriminalisere for «tunge rusmisbrukere».

– Aps landsmøte har vedtatt at de ikke vil straffe tunge rusbrukere. Gjør ikke det at de har ordene sine i behold?

– Nei. Man har ingen måte å skille på hvem som utøver en straffbar handling i straffeloven. Dette er adressert nøye i utredningsarbeidet til reformen, og er en avsporing. Enten er man for avkriminalisering, eller så er man ikke det. Ap er mot. Punktum. Forsøker de å si noe annet, så tåkelegger de debatten, sier Gudmundsen.

Arbeiderpartiets formulering på ruspolitikk Arbeiderpartiets landsmøte vraket den 16. april i år regjeringens forslag til rusreform, som ville ha avkriminalisert mindre brukerdoser av narkotika. Ap vedtok i stedet denne formuleringen: «Opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner». Vis mer

REAGERER: Unge Høyre-leder Ola Svenneby forteller at også han har sagt feil i skoledebatter, men mener AUF systematisk sprer usannheter.

– Sprer løgn

Unge Høyre-leder Ola Svenneby går også hardt ut mot AUF.

– Jeg synes det er sjokkerende at de har en sentralt utarbeidet debattmappe som sprer løgn. Folk kan drite på draget i en skoledebatt, og si ting som er feil. Det har jeg også gjort. Men her påstår de at Ap ikke vil straffe rusbrukere, og det er jo feil. Nå drar de rundt og sier det på alle skoler, og det er ikke en «fair» måte å drive politikk.

– Jeg synes at AUF opererer med en dobbel standard for hva de selv kan si, og hva det er greit for andre å si, legger Svenneby til.

Også Grønn Ungdoms talsperson Hulda Holtvedt går i rette med AUF.

– Jeg synes det er uredelig av AUF å skape et inntrykk av at de støtter avkriminalisering av rusmidler for alle, når de har vedtatt på landsmøtet sitt at de ikke gjør det, sier hun.

REAGERER: Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom.

AUF-leder vil ikke kommentere

AUFs pressekontakt Sandre Tenud opplyser til VG at AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem ikke vil uttale seg i saken. Tenud viser til nestleder Gaute Børstad Skjervø.

Skjervø bekrefter at formuleringen om rus, som VG har referert, står i det sentralt utarbeidede debattheftet til AUF.

– Det stemmer at det står i debattheftet. Det som er konteksten er at ulikhetene i Norge øker og at vi må bruke mer penger på de som faller utenfor samfunnet. Dette går også inn i en ruskontekst. Det er ingen hemmelighet at AUF og Ap ikke er hundre prosent enige i ruspolitikken.

AUF: – Kunne ha vært mer presist

– Blir det riktig å si at Ap mener at rusavhengige trenger hjelp, ikke straff?

– Ja, Aps landsmøte sa at tunge rusavhengige skal ha hjelp, ikke straff. Det står seg godt at tunge rusavhengige må få hjelp og at forebyggingen må tillegges større vekt.

– Men det står ikke «tunge rusavhengige»?

– Nei, det kunne ha vært mer presist.

«KUNNE HA VÆRT MER PRESIST»: AUF-nestleder Gaute Børstad Skjervø.

– I videoene VG har sett hevder AUFs debattanter at Ap vil gi rusavhengige hjelp fremfor straff. Gir det et riktig bilde av Aps politikk?

– Nei, som sagt er det ingen hemmelighet at det er en forskjell på AUF og Aps ruspolitikk. Vi er ikke hundre prosent enige. I de her debattene har også de andre ungdomspartiene argumentert for sine primærstandpunkter. Unge Venstre og FpU har argumentert for legalisering av cannabis.

– Så dere fremfører ikke Aps politikk i debattene, men AUFs politikk?

– Vi skal presentere Aps budskap. Jevnt over gjør vi dette på en god måte. I enkelte tilfeller har vi kanskje vært unøyaktige.

Avviser påstander om løgn

Skjervø avviser påstandene fra Gudmundsen og Svenneby om at AUF farer med løgn i skoledebattene.

– Det er jeg helt uenig i. Jeg opplever at våre debattanter snakker om årsaken til at folk havner utenfor tidlig i livet, hvordan man forebygger det og hva som vil være viktig i en eventuell rødgrønn rusreform.

– Så er det sånn at våre debattanter skal være redelige og gi et sannferdig bilde av hva Aps politikk er. Vi opplever at linja våre debattanter holder i hovedsak står seg, men den kunne ha vært mer presis.

– Skal dere ta noen grep for å sikre at deres debattanter fremfører Aps politikk om rus presist?

– Ja, vi skal selvfølgelig sørge for at våre debattanter fortsatt får beskjed om å være presis i språkbruken.