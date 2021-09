ETTER DEBATTEN: Jonas Gahr Støre hevder at Erna Solberg har endret debattstil gjennom valgkampen, og har begynt å skremme velgerne med rødgrønt styre. Solberg avviser kritikken blankt.

Ap-Støre om Høyre-Solberg: − Bruker nå nesten all tid på å skremme

BERGEN (VG) Jonas Gahr Støre beskylder sin argeste politiske motstander, Erna Solberg, for å forsøke å skremme velgerne bort fra de rødgrønne partiene. Han viser til at hun selv advarte mot skremming i 2013.

– Statsministeren bruker nå nesten all sin tid på å skremme med det hun ser på den andre siden. Det er en kontrast til det Erna Solberg sa i 2013: At det å skremme fungerer ikke, sa Støre til VG etter debatten.

Støre viste til en uttalelse fra Solberg i 2013, da Ap i sterke ordelag hadde advart mot hva som ville skje hvis Frp kom i regjering:

– Hun sa at «velgerne lar seg ikke imponere av det. Den feilen gjorde vi i 2005. Dere gjør den samme feilen nå», Hun hadde et poeng der. Men nå er hun der selv, i full skala. Hun påpeker andres uenighet, fortsetter Støre.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg avviser at hun forsøker å skremme velgerne:

– Det er rett og slett feil at jeg bruker all min tid på å peke på uenighet på venstresiden. Det klarer de godt selv, svarer Solberg i en e-post.

Reagerte på uttalelse

Etter TV 2s partilederdebatt fra Bergen tirsdag kveld, sier Ap-lederen at han reagerte spesielt på uttalelser som statsministeren og Høyre-lederen kom med i debatten om helsepolitikk.

Til VG sier Støre at Solberg «nærmest antyder» at Aps ruspolitikk koster mennesker livet;

Da hadde Solberg sagt dette om Aps helsepolitikk og overdosestatistikken på direktesendt TV:

– Norge er på toppen i den statistikken sammen med et par andre land. Det burde vi jo være flau over. Men det som er sannheten er at Jonas Gahr Støre skal ikke bare la være å gjennomføre en rusreform, men han skal straffe folk med jusen, fremfor å gi dem behandling, og ved å la være å ta en rusreform, sa Solberg.

Hun fortsatte slik:

– I tillegg så skal han frata dem valgfriheten, den muligheten de har til å velge alternativer, innenfor rusomsorgen. Han skal flytte makten fra de personene som trenger det mest av alt, selvrespekten til å kunne få velge selv, for han mener systemet er bedre på å bestemme over enkeltmennesker. Det synes jeg er feil retning for Norge, sa statsministeren i TV 2-debatten.

Drøy påstand

– Drøy påstand du kommer med der, svarte Støre i debatten.

Overfor VG utdypet Støre dette slik:

– Det jeg mener er drøyt, er at hun nærmest antyder at å investere i et helsevesen for alle, og ikke stykke det opp med kjøp og salg, at det koster mennesker livet. Hun antydet det. Det vil jeg avvise.

Støre uttalte også på NRKs partilederdebatt i Arendal 16. august at Solberg kom med en «drøy påstand» etter hun uttalte at Støre kostet Bergen et anoreksisenter:

– Vi ser at vi dessverre ikke får et anoreksisenter i Bergen, fordi de er redde for at du blir statsminister, sa statsminister Solberg.

Forsvarer fritt behandlingsvalg

Erna Solberg stiller seg helt uforstående til, og avviser blankt, at hun skal ha antydet noe som helst om at Aps politikk vil koste mennesker livet.

Hun mener at uttalelsen hun kom med, var et svar på et kraftig angrep på henne fra Støre.

«Når Støre foreslår å fjerne fritt behandlingsvalg, så forsvarer jeg at folk som sliter med rus og psykiatri skal få velge behandling selv. Når Støre påstår at det er innført en «ulikhetsmaskin» i Norge, så forbeholder jeg meg retten til å påpeke at flere familier får gratis barnehage og økt barnetrygd – og at han låner retorikken til Rødt. Norge er blant landene i verden med minst forskjeller blant folk.» svarer Solberg i en e-post til VG.

Endret debattstil

Støre beskylder også Solberg for å ha endret debattstil siden valgkampen startet:

– Erna Solberg har tidligere vært en som har snakket om sin egen politikk. Dette vitner om en statsminister som har mindre tro på det. Så står hun ved siden av Sylvi Listhaug som i dag lovet å kaste regjeringen på det nye oljeskatteregimet, og som ikke anerkjenner Parisavtalen. Vi på vår side har ulike syn, men det skal vi forhandle om ut fra innbyrdes styrke, sa Støre til VG etter TV2-debatten.