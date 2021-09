STERKE REAKSJONER: Marit Øimoen, kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, ved siden av vurderingen organisasjonen har gjort av partienes program når de har sammenlignet dem med organisasjonens eget prinsipprogram. Mange reagerer på stuntet.

Raser mot Human-Etisk Forbund etter partivurdering

Sjokkerende, flaut, svært skuffende, syltynn argumentasjon. Det spares ikke på konfekten i kommentarfeltet etter at Human-Etisk Forbund (HEF) har vurdert hvilke partier de mener er best på menneskerettigheter.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Så langt har 46 personer meldt seg ut etter at HEF vurderte partienes programmer eller nylig vedtatte prinsipprogram opp mot organisasjonens eget prinsipprogram.

HEF skriver at de vurderer «hvordan partiene ønsker å beskytte, eller styrke menneskerettighetene.»

Partiene som kommer best ut er MDG som får full score – ni av ni mulige – og Ap, SV og V som alle får åtte poeng.

To av de tre som sitter i «dommerpanelet» har bakgrunn fra henholdsvis SV og AUF, noe HEF også opplyser om i forbindelse med vurderingen.

– Wow! Dette var faktisk sjokkerende lesing. Trodde jeg skulle bli servert fakta som underbygget karakterene. I stedet fremstår dette som udokumentert synsing og et fremstøt i valgkampinnspurten for å styrke oppslutning om partier «noen» i HEF støtter. Flaut og pinlig. Forventer oppvask og rask selvkritikk, skriver Robin Trulssen Bye på Facebook. Han ønsker ikke å utdype kommentaren overfor VG, men synes det er greit at vi gjengir hans synspunkter.

– Takk for følget

Andre sier at de kommer til å melde seg ut av Human-Etisk Forbund etter dette.

En av dem som melder seg ut er Tor Eivind Selvik fra Stavanger.

– Har vert stolt medlem av HEF i over 20 år. 3 navnefester 3, konfirmasjoner har det blitt. Hadde håp om å bli gravlagt i HEF regi. Nå er det slutt jeg og min familie melder oss ut. Lenge har jeg følt at mitt kjære HEF er blitt mer og mer en venstre radikal gruppe. Jeg garanterer dere taper på dette i lengden. HEF er ikke lenger for alle, det er sørgelig. Takk for følget, skriver Selvik på Facebook.

Til VG utdyper han:

– Jeg er en liberal høyremann. Når jeg tar valgomater får jeg Høyre og Venstre. Jeg er ikke mørkeblå, men føler at med mitt politiske ståsted pusher HEF meg ut.

Forsvarer vurderingen

Han er ikke alene om å forlate organisasjon som har drøyt 103 000 medlemmer.

– Det er 46 som har meldt seg ut relatert til partivurderingen, sier Marit Øimoen, kommunikasjonssjef i HEF, til VG. Hun understreker at organisasjonen er partipolitisk nøytral, men ikke politisk nøytral.

– Det er vanlig og tradisjon for at sivile interesseorganisasjoner i Norge vurderer partiprogrammene ut fra sine standpunkter, verdier og kampsaker, sier hun.

– Men hadde det ikke vært bedre å finne noen uten partipolitisk bakgrunn til å gjøre denne vurderingen?

– De som har gjort den jobber i politisk avdeling og har gjort dette i kraft av å være ansatt i HEF. At de tidligere har vært engasjert i disse partiene har vi vært ryddige og opplyst om, sier Øimoen.

Hun legger til at organisasjonen har gjort lignende vurderinger tidligere.

– Vurderingene baserer seg på Human-Etisk Forbunds prinsipprogram.

– Men kommentarfeltet koker?

– Vi legger nå ut en mer utfyllende forklaring om hvordan vi har gjort vurderingen. Jeg skjønner at mange som sympatiserer med Rødt ikke kjenner seg igjen, men dette er basert på hva som står i partiprogrammet og er ikke vurdert ut fra hvordan de har stemt i Stortinget de siste årene, sier Øimoen.

I HEF sin vurdering fikk Rødt bare to av ni poeng.

– Dere tar ikke selvkritikk?

– Vi tar en evaluering av hvordan vi skal forsette å gjøre dette, helt klart. Men vi vurderer partienes programmer opp mot vårt eget prinsipprogram.

HEFs vurderinger er gjort av tre personer. En har tidligere jobbet for AUF mens en annen vært kommunestyrerepresentant for SV.

– Veldig troverdig å lese om hvorfor SV og AP mener at SV og AP er gode på menneskerettigheter, skriver Stig Even Lillestøl på Facebook.

Han er selv tredjekandidat for FrP fra Sogn og Fjordane og innforstått med at VG gjengir hans kommentar.