PÅ BYEN: Statsminister Erna Solberg erkjenner at hun går i en bratt bakke de neste fire dagene. – Men vi gir oss ikke, sier hun fra restaurantbordet i Trondheim.

Erna Solberg innrømmer at det blir krevende: − Men vi gir ikke opp

TRONDHEIM (VG) Statsminister Erna Solberg innrømmer at det er langt opp til borgerlig flertall. – Men vi gir ikke opp, sier hun fire dager før valget.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Ja, det er langt opp til flertall, men vi vet at vi kan bevege ganske mye på få dager. Jeg innrømmer at det blir krevende å få til et borgerlig flertall, men jeg mener det er mulig.

– Det dreier seg om å mobilisere alle Høyre-velgerne. Det er fortsatt mange som ikke har stemt.

– Du må si at du fortsatt har troen, men det ser vitterlig ut som om toget har gått?

– Målingene viser det de viser, men det kan snu og det å stå på til det siste er viktig. Vi ser de store bevegelsene Senterpartiet har hatt, så mye kan skje.

– Viktig for borgerlig flertall at folk stemmer Høyre

Seks elementer må slå inn de neste fire dagene: Rødt og MDG må under sperregrensen, KrF og Venstre over og Frp må litt opp.

– Men de som virkelig har blitt sviktet av velgerne er ditt Høyre, som må opp fra 18 mot 25 prosent?

– Ja, nå er det avgjørende for en borgerlig regjering at folk stemmer Høyre. Vi må hindre at de som er mest enige med Høyre, men som nå vurderer å stemme strategisk, ikke gjør det, men holder seg til oss.

– Du sa i sommer at du ikke ønsker gå av som partileder, hvis det ble rødgrønn regjering. Er det ønsket like sterkt i dag?

– Akkurat nå har jeg fokus på de neste fire dagene og ikke noe annet.

Etter å ha vært på partilederdebatt i Oslo onsdag kveld, vendte hun i dag tilbake til Høyres valgkampbuss, som på sin tur nordover, til Bodø, torsdag var i Trondheim.

– Ut av landet?

Middagen ble inntatt på utebord Egon Prinsen restaurant i Trondheim sentrum.

Solberg har hatt ledende internasjonale verv, blant annet knyttet til FNs bærekraftsmål:

– Mange tenker at du vil få deg en spennende internasjonal jobb når du en gang skal gi deg. Er det aktuelt?

– Jeg har ikke noe fokus på det. Jeg har fokus på at jeg fortsatt har lyst til å lede landet.

Høyres opp- og nedturer

Høyre har opplevd mange opp- og nedturer de siste tiårene.

Under den såkalte Høyrebølgen på begynnelsen av 80-tallet nådde de 31,7 prosent oppslutning i 1981.

AVVISER: Erna Solberg avviser at den siste spikeren er slått i den borgerlige regjeringskisten.



Den dypeste dalen smalt inn i 1997, med 14,3 prosent – og i 2009, med 17,2 prosent, med Erna Solberg som partileder: Hun har ledet partiet siden 2004.

Statsminister Erna Solbergs regjering har ifølge Respons-leder Thore Gard Olausen fått den siste spikeren i kisten, basert på krisemålingen som VG presenterte torsdag formiddag – og andre målinger, hvor det fortsatt er et solid rødgrønt flertall.

– Vi tenker ikke slik

Han peker blant annet på Høyres fall i Rogaland og at de borgerlige partiene, ifølge målingen, bare får 64 plasser på Stortinget, mens de rødgrønne får 105.

– Slike betegnelser får stå for hans regning. Vi tenker ikke slik, vi tenker bare på de velgerne vi kan hanke inn de siste dagene.

– 64 mot 105 er et veldig stort forsprang?

– Ja, men det er på marginene for fire partier rundt sperregrensen. Hvis vi greier å kapre velgere de siste dagene og Høyre får et løft, er det ikke umulig.