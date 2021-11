Stortingspresident Eva Kristin Hansen trekker seg

Bakgrunnen er at politiet nå åpner etterforskning av stortingspolitikeres bruk av pendlerleiligheter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stortingspresident Hansen bekrefter overfor VG at hun trekker seg.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Bakgrunn - dette har skjedd: Adresseavisen avslørte at stortingspresidenten i flere år disponerte en gratis pendlerleilighet i Oslo, samtidig som hun og mannen bodde i Nordre Follo kommune, bare 29 kilometer fra Stortinget. Grensen for å få pendlerbolig går ved 40 kilometer. Avsløringen var ekstra spesiell fordi stortingspresidenten i høst varslet opprydning i Stortingets ordninger med pendlerbolig, etter at Aftenpostens avsløringer om flere andre politikere. Og så hadde hun selv også brutt regelverket.

Politiet har ikke bekreftet at stortingspresidenten er en av dem som nå skal etterforskes, eller at det er seks personer. De opplyser at Oslo Statsadvokater har beordret Oslo politidistrikt om å etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller andre lovbrudd i forbindelse ved å motta pendlerleilighet fra Stortinget.

Erkjenner at hun skulle orientert Stortinget

Hansen har tidligere sagt at hun trodde det var «innenfor» med pendlerbolig fordi hun også hadde en leiekontrakt på en bolig i Trondheim, hvor hun var folkeregistrert. I en redegjørelse til Stortinget torsdag kveld, skriver hun:

– Jeg erkjenner at jeg skulle ha orientert om mitt innkjøp i boligen i Nordre Follo. I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage, skriver hun.

Hansen er av FrPs parlamentariske leder Sylvi Listhaug bedt om å redegjøre for en rekke spørsmål til Stortinget.

– Jeg har ikke hatt noen forestilling om at jeg har brutt regler før denne uken, skriver Hansen i redegjørelsen.

Hun forklarer også hvorfor hun ikke tok opp sitt eget regelbrudd da hun lovet opprydning i Stortingets ordning med pendlerboliger tidligere i høst:

– Først da saken kom opp tidlig i denne uken, ble jeg klar over at jeg kunne ha tatt feil. Dette er en erkjennelse jeg har mottatt med sjokk fordi jeg ikke hadde tenkt tanken på at jeg kunne ha brutt reglene. Da jeg ble valgt som stortingspresident var jeg sikker på at jeg ikke hadde egne feil av denne typen i fortiden. Derfor har jeg heller ikke følt behov for å gjøre noe med min egen sak etter at andre representanters saker har kommet frem i mediene, skriver hun videre.

Stortingspresidenten er den nest øverste i Norge, etter kongen.

– Jeg vil beklage situasjonen som har oppstått ved at jeg skal ha feiltolket regelverket om pendlerboliger og dermed brutt regelverket. Det er spesielt ubehagelig fordi jeg som Stortingets øverste tillitsvalgte har et særlig ansvar for å ha orden i egne saker. Dette er smertefullt fordi det rammer Stortinget og alle som har virke her, skriver Hansen.