Tromsø innfører påbud om munnbind

Men understreker at de fortsatt vil at folk skal gå på konferanse og julebord.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Vi stenger ikke ned samfunnet. Vi innfører ikke enmeteren, vi gjør det vi er best på: Å vise hensyn. I praksis betyr det å redusere antall personer vi er sammen med, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kommune.

De varslet før helgen at de ønsker å innføre nye tiltak. Dette vil nå gjelde fra onsdag 10. november til 23. november:

Munnbindpåbud: Det blir munnbindpåbud i taxi, kollektivreiser, innendørs på butikker, i fellesarealene på kjøpesenter, på serveringssteder når du ikke sitter ved bordet, i lokaler for kultur, konferanse, sport- og fritidsaktivitetene – når man ikke kan holde minst en meters avstand. Påbudet gjelder ikke når man sitter ved tilvist sete under idretts-, konferanse- eller kulturaktiviteter.

Barer og restauranter: For serveringssteder og arrangement med skjenkebevilling skal kun servere alkohol til personer med faste plasser og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Arrangement: For private arrangement på offentlig sted, som et bryllup eller julebord, blir det antallsbegrensning på 100 personer.

Krav om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte som reiser med kollektivtransport til arbeidsstedet skal jobbe hjemmefra så langt dette er praktisk mulig.

– Formannskapet kjenner på det ansvaret vi har, for å finne en løsning til det beste for hele Tromsø-samfunnet, sier ordføreren.

Alt dette til tross, vil ikke kommunen at folk skal avlyse årets julebord og sammenkomster.

– Vi vil at arrangement fortsatt skal gjennomføres. Derfor ønsker vi at utesteder skal holde åpent og at julebord skal arrangeres, men man blir servert på tilvist plass, sier Wilhelmsen.

Universitetssykehuset i Nord-Norge klarer ikke lenger å skjerme planlagt behandling, på grunn av pågangen.

Her kan du se hvordan smittetallene for Tromsø har skutt i været: