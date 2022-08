TONSTAD: Vindkraftanlegget i Agder ligger i et belte med mye vindkraft. Flere av kommunene i området har sagt nei til vindkraftprosjekter, som nå ikke blir behandlet.

Ap-ordfører om Aaslands vindkraftpress: − Vi synes vi har ofret nok

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har bedt kommunene bygge mer vindkraft for å få løst strømkrisen. Men ordførere fra hans eget parti sier de får for lite betalt til å vurdere det.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne uken settes det ny prisrekord i Sør-Norge, med priser over seks kroner kilowattimen. Samtidig sitter NVE med minst åtte vindkraftsøknader som er lagt i skuffen fordi kommunene ikke vil ha dem.

Disse prosjektene kunne ha dempet prispresset om de hadde blitt realisert, sier flere analytikere til E24.

Aasland har bedt kommunene om å bidra:

– Vi kan ikke leve med å komme i tilsvarende situasjoner hvert år, har Aasland sagt til VG, og ber kommunene selv peke ut egnede områder om vindkraft.

I fjor var vindkraft ansvarlig for ni prosent av Norges totale kraftproduksjon. Med noen få vindkraftanlegg fortsatt under utbygging, kan vindkraft snart utgjøre hele Norges kraftoverskudd i dag.

– Jeg skjønner at spørsmålet tas opp nå med den situasjonen vi er i, men i Bygland kommune ønsker vi det ikke. Vi synes vi har ofret nok, sier Bygland-ordfører Sigbjørn Aas Fossland (Ap).

VG har snakket med fire av ordførerne i kommunene som sier «nei».

Info Dette er saken Vindkraft har etter hvert blitt en relativt rask og billig teknologi for å bygge ut mer strømproduksjon. Det har samtidig blitt en verkebyll. Etter flere år med en gunstig skatteordning, men lite utbygging av vindkraft, skjøt det plutselig fart i årene etter 2016. Årsaken var at høyere og bedre vindturbiner kom på markedet, som gjorde vindkraft lønnsomt. Det ble blåst liv i flere eldre og sovende vindkraftplaner. Mange kommuner og lokalsamfunn opplevde at prosjektene endret fullstendig karakter - turbinene ble høyere, prosjekt ble større og innbyggere var ikke klar over hva som kom. Motstandere organiserte seg i aksjonsgrupper og hadde demonstrasjoner som et svar. I 2019 ble det vedtatt full stans i behandling av byggesøknader for vindkraft, til bedre prosesser kunne sikres. Dette ble lettet på våren 2022 av energiminister Terje Aasland (Ap), men bare i saker der kommunene er med på planene. Samtidig har kommunene fått det siste ordet i behandlingen av søknadene. Vis mer

Ett øre per kilowattime: - En vits

Det har i stedet vært full stans i behandling av alle vindkraftsøknader siden 2019, da konfliktnivået ble skyhøyt.

I vår satte energiministeren døren på gløtt, da han åpnet for prosjekter der kommunene er positive.

Norsk Vind har sendt planer til NVE om å bygge ut 200 vindturbiner fordelt på tre kommuner i Vestland fylke. «Hordavind» ville blitt Norges største vindkraftanlegg, men er satt på pause så lenge kommunene sier nei.

– Hvorfor må det bygges her, hvis det ikke er her strømmen skal brukes? Det kan ikke være sånn at noen kommuner skal ha både vindkraft og vannkraft hos seg, mens andre slipper å se en eneste linje, sier Karstein Totland (H), ordfører i Masfjorden.

Kommunene skal få betalt for inngrepet de må tåle, en produksjonsavgift på ett øre per kilowattime.

– Jeg har sagt hele tiden at det er en vits. Det har en del aktører sett selv også, og kommet med egne forslag til kompensasjon. Men det er liten tillit til et sånt system, sier Totland.

Hordavind ville bety 51 millioner kroner i året. Pengene betales inn til staten, som skal fordele det på vindkraftkommunene.

MASFJORDEN: Ordfører Karstein Totland sier kommunen hans allerede har ofret mye natur for vannkraft.

Ap-ordførere ber regjeringen øke inntekten

De åtte store prosjektene som nå er satt på vent, ligger i kommuner der ordføreren i de aller fleste tilfeller er fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.

Alle ordførerne VG har snakket med, peker på at regjeringen har satt inntektene for lavt, sett opp mot ulempene.

Bygland ville blitt vertskommune for Lauvdalsheia vindkraftverk, med en inntekt på 17 millioner kroner i produksjonsavgift.

– Dette er et prosjekt med 90 turbiner over et veldig stort område. Naturinngrepet står ikke i forhold til det kommunen sitter igjen med. Vi vil ikke få tilbake i inntekter til kommunen slik vi har på vannkraft, sier Fossland.

Vindkraft sto for nesten 12 Terrawattimer (TWh) kraft i fjor, og det er forventet å øke litt fra noen få anlegg fortsatt under utbygging. Til sammenligning er Norges kraftoverskudd 15 TWh.

Vindkraft formet kommunestyrene

I flere av kommunene var vindkraft den største saken i valgkampen i 2019. Det betyr at i en rekke kommuner sitter det nå et kommunestyre som ble valgt på en «nei til vindkraft»-plattform.

Så også i Bygland.

– Det førte til en økning i oppslutning for partiene som var klart imot vindkraft, og det ga dårligere resultater til partiene som ikke hadde tatt et standpunkt eller var uklare, sier Fossland.

Han gikk selv til valg på «nei til vindkraft» og ble nyvalgt ordfører.

Bygland kommune har ikke vedtatt at de er generelt imot vindturbiner. Det har de andre kommunene VG har undersøkt.

BJERKREIM: Utbyggingen av anlegget i Rogaland begynte i 2017 og det sto ferdig i 2020. I mellomtiden har motstanden mot vindkraft vokst fram og behandlingen av nye søknader ble stanset.

Åseral-Ordfører: - Den tok livet av det som var

– Det er klart at det spilte inn, at det var en veldig dårlig prosess med den nasjonale rammeplanen for vindkraft. Den tok livet av det som var, for folk fikk virkelig panikk, sier Inger Lise Sund Stulien (Ap), ordfører i Åseral, midt i Agder fylke.

Hun viser til kartet NVE la fram i 2019, som skulle peke ut velegnede områder for vindkraft. På hælen av det kom utbyggere og foreslo en rekke prosjekter til kommunene.

Flere av kommunene som ble pekt på, fattet et kommunestyrevedtak der de ba om å bli tatt av kartet. Vindkraft var ikke velkomment da, og det er ikke velkomment nå.

– Jeg støtter de andre ordførerne i at skatteinntektene er for lave. Samtidig vil det ikke ha så stor betydning for oss i Åseral, som har store inntekter fra vannkraft, sier Stulien.

ORDFØRERKJEDE: Inger Lise Sund Stulien sa til avisene at hun var overrasket, da Arbeiderpartiet doblet antall representanter i kommunestyret i valget i 2019. Selv ble hun ordfører, og pekte på vindkraft som en av flere grunner til brakvalg.

Også nabokommunen, Evje og Hornnes, har fattet et vedtak om et generelt «nei» til vindkraft. I rådhuset der sitter ordfører Svein Arne Haugen (Ap) og kjenner på presset.

– Det prinsipielle vedtaket ble fattet i 2019, i en tid der det var massiv motstand og alt sto på hodet. Det vil nok komme en ny debatt nå, på grunn av stort press sentralt, sier Haugen.

Info Åtte vindkraftprosjekter over 100 MW Disse åtte prosjektene blir ikke behandlet av NVE, på grunn av stans i prosjekter som ikke har støtte hos kommunen. Lauvdalsheia, Agder Honna, Agder Bergeheia, Rogaland og Agder Hordavind, Vestland Høyangerfjell, Vestland Midtfjellet og Grønafjellet, Vestland Svarthammaren, Trøndelag Måsøy, Troms og Finnmark Vis mer

Ikke interessert om kraften går utenlands

Han tror motstanden er i ferd med å mykne.

– Regjeringen presser på og vil ha mer energi, naturvernerene sier «nei», og resten av befolkningen vil jeg tro ligger et sted i mellom.

De fleste av ordførerne i de berørte kommunene er fra Ap og Senterpartiet. Likevel sier Haugen at det først og fremst er i solidaritet med samfunnet at han kjenner på presset - ikke fra eget parti.

– Det er åpenbart for meg at vi trenger med vindkraft i Norge, uten å avgjøre hvor den skal ligge. Vi trenger mer grønn energi i årene som kommer, og vindkraft er kanskje den raskeste måten å gjøre det på, sier Haugen.

– Men hva som skal til vet jeg ikke. Selvfølgelig er det viktig hva kommunen sitter igjen med, og at man har medbestemmelsesrett. Så er det dette med eierskap - det er ikke så veldig interessant om kraften havner i tyske pensjonsfond.

FORVENTER DEBATT: Med stadig nye prisrekorder forventer ordfører Svein Arne Haugen (Ap) i Evje og Hornnes at vinden kan snu for vindkraft.

Regjeringen vurderer vindkraftskatt

Regjeringen har hørt kommunenes svar, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap).

– Regjeringen vurderer å endre skatteleggingen for å kompensere de kommunene som stiller sin natur og sitt areal til disposisjon, sier Sæther.

I 2019 foreslo Kraftskatteutvalget at vindkraft burde skattlegges så fort det ble lønnsomt nok.

Statssekretæren kan ikke svare på spørsmål om når denne endringen er ventet.

– Jeg kan ikke si noe sikkert om tidspunkt, men endringer i skattleggingen er noe regjeringen vil vurdere.

– For de kommunene som nå eventuelt vil vurdere vindkraft, høres dette usikkert ut?

– Vi ser behovet for at kommunene som stiller sin natur til dispensasjon skal få en større del av verdiskapningen. Samtidig er det andre fordeler ved å være en vindkraftkommune, som eiendomsskatt og produksjonsavgift, og de fastprisavtalene som kraftkrevende industri i kommunen kan dra nytte av, sier Sæther.