– Følte meg som mamma til min egen mamma Nellie elsker mammaen sin. Selv om hun fikk masse kjærlighet og omsorg, skulle hun ønske at hun kom i fosterhjem allerede som barn.

Publisert: Nå nettopp

Noen ganger trengte hun en flukt fra hverdagen. Da koste hun med bamsen sin Brakar, eller kattene. Hun elsket kattene. Problemet var at de tisset mye inne – også på klærne hennes. Det luktet, og andre på skolen nevnte det noen ganger:

«Du lukter kattetiss», sa de.

«Det er vanlig det, når du har katt», forsvarte hun seg.

Mamma hadde fortalt at det var sånn det var, men innerst inne visste hun at det ikke hang på greip. At det ikke var vanlig å lukte kassetiss selv om du hadde katt. At ikke alt var på plass hjemme hos henne.