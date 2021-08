DREPT: Cansel Godek ble drept i sitt hjem på Evje 30. oktober i fjor.

Tiltalt: Ekskjæreste skal ha knivstukket Cansel Godek (22) minst 14 ganger

Den 22 år gamle småbarnsmoren ble drept av sin ekskjæreste i sitt hjem på Evje i oktober i fjor, ifølge tiltalen mot mannen.

Publisert: Nå nettopp

Cansel Godek ble funnet knivstukket og drept i leiligheten sin på Evje sent om kvelden fredag 30. oktober i fjor.

Det var den nå drapstiltalte ekskjæresten som selv ringte politiet for å melde fra om drapet, og han skal ha sagt til politiet at han hadde kranglet med en person og at personen nå var død.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk.

Ifølge tiltalen knivstakk 20-åringen Godek minst 14 ganger i overkroppen.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte tiltalen først.

Tiltalt for drapstrusler

Den drapstiltalte mannen hadde et mindreårig barn sammen med den drepte ekskjæresten.

Godek bodde på Evje sammen med barnet, mens 20-åringen bodde et annet sted i landet på drapstidspunktet. I forkant av drapet skal den tiltalte mannen også ha truet småbarnsmoren på livet.

Ifølge den ferske tiltalen fra statsadvokatene i Agder uttalte han «jeg skal drepe deg» eller liknende til Godek over to måneder før drapet fant sted.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra 20-åringens forsvarer, Bjørge Tveito.

Anmeldte truslet

Den tiltalte mannen er fra Afghanistan, og hadde midlertidig oppholdstillatelse i landet. VG har tidligere skrevet at mannen er tidligere ustraffet, men kjent for politiet fra før.

Godek hadde tidligere anmeldt ekskjæresten for trusler, og det ble innledet etterforskning av dette, men 22-åringen fikk ikke innvilget besøksforbud.

Politiet i Agder meldte seg selv til Spesialenheten for politisaker i kjølvannet av drapet, men ifølge Fædrelandsvennen har det ikke kommet noen konklusjon i saken foreløpig.