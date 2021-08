Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge skal nå Parisavtalens mål om 50–55 prosents klimakutt gjennom en lang rekke tiltak.

Han har sendt VG følgende plan:

«Norge skal bli Europas mest attraktive land å etablere kraftkrevende industri i.

· Nettleien som industribedriftene betaler må holdes rimelig. Det er en sterk bekymring i norsk industri nå for økt nettleie. For eksempel Norske Skog på Skogn advarer mot at økt nettleie i 2021 kan bety en tredobling av utgifter til nettleie. Det betyr at nettleien kan øke fra rundt 10 millioner kroner, til 30 millioner kroner.

Staten må sikre tilgang til mer rimelig kapital slik at vi kan få realisert flere industriprosjekt i Norge. Staten må få verktøy både for å kunne gå inn på eiersiden og sikre lavere finansieringskostnader gjennom direkte støtte eller lån.

Endre skatte og avskrivningsregelverket slik at det blir mer lønnsomt å investere i nye industriprosjekt.

· Systemet med opprinnelsesgarantier må avvikles. I en kronikk i Dagbladet sommeren 2019 beskrev lederne i fagbevegelsen og industrien ordningen slik: Dersom ordningen brer om seg, «tvinges» industri og strømkunder i Norge til å betale ekstra for å bevise at de støtter fornybar kraft. Fornybar kraft som de allerede har støttet gjennom faktisk å kjøpe den. Systemet er en papirmølle som svartmaler grønn kraft og grønnvasker svart kraft. ... Vi som er opptatt av klima og norsk industris konkurransekraft, kan ikke sitte stille og se på at dette salget av ingenting brer om seg. Problemet med salget av opprinnelsesgarantier er at det undergraver klima- og fornybarfordelen for industriproduksjon i Norge. Det vil fremover også true arbeidsplasser og investeringsvilje.

En del av EUs 4. energipakke er et revidert fornybardirektiv. Dette direktivet presser medlemslandene (og Norge) å opprettholde et system med handel av såkalte «opprinnelsesgarantier». Dette er ett av flere argumenter for hvorfor Norge må si nei til EUs fjerde energimarkedspakke.

· Redde CO₂-kompensasjonsordningen for norsk industri.

· Norge må si nei til ytterligere suverenitetsoverføring til EUs energibyrå ACER. Oppdraget til ACER er å jobbe for et internt felles Europeisk energimarked, og dersom ACER oppnår dette målet, betyr prisutjevning i Europa høyere strømpris i Norge (det siste året har strømprisen i Norge ligget på om lag 14 øre/kWh, mens den i Tyskland og Storbritannia har ligget på godt over 30 øre/kWh). Trygve har spurt olje- og energiministeren om hun synes at et fullt integrert internt energimarked og på sikt en felles pris på strøm i Europa er en god idé, men hun har ikke gitt et klart svar.

Produsere mer fornybar energi.

Vi må ruste opp eksisterende vannkraftverk og sette i gang satsing på havvind. Norge må få på plass regler, målsetting og et skikkelig samarbeid med industrien om en storstilt utbygging av havvind.

Tung satsing på biodrivstoff og hydrogen.

Gjennom kutt i avgift på miljøvennlig biodiesel. Det vil gjøre det mer lønnsomt for alle å øke andelen av biodrivstoff i vanlig drivstoff og det vil også fremme bruk av rent biodrivstoff. Avgiftslette på biodiesel gjør det mulig for de som har en vanlig dieselbil å fortsatt kunne bruke den ved å fylle fornybart drivstoff.

Utvikle en norsk biodieselindustri gjennom lavere avgift, medeierskap og bruk av ENOVA.

Staten må bidra når næringslivet vil satse på klimavennlige løsninger basert på grønt, fornybart karbon.

· Etablere et grønt investeringsselskap med minimum 10 mrd. kroner i kapital for utvikling av – og strategiske investeringer i – norske bedrifter som baserer seg på grønt karbon som f.eks. biogass og biokull, samt andre bedrifter som satser på bioenergi eller biobaserte materialer. Selskapet vil tilby både investerings- og lånemidler.

· Sikre at Enova har rammer som bidrar til realisering av lavutslippsteknologi/ren produksjonsteknologi innen alle de viktigste industrigrenene, inkludert nye produksjonsprosesser, som hydrogen og solkraft, samt skifte fra fossilt til fornybart råstoff.

CO 2 fond for næringstransporten

Det trengs aktive politiske grep for å hjelpe transportnæringen med overgangen fra fossil brensel til klimavennlig drivstoff.

Sette skogen i arbeid.

I dag binder skogen cirka halvparten av våre klimagassutslipp. Gjennom en aktiv satsing på skog i klimapolitikken viser beregninger at vi kan mer enn doble opptaket av CO₂ ved hjelp av norsk skog.

· Senterpartiet vil gi tilskudd til planting av skog. Arbeidet med tettere planting, planteforedling, målrettet gjødsling, mekanisk ugresskontroll, ungskogpleie og tynning må intensiveres.

· Øke innsatsen for utvikling av lange verdikjeder for skog.

Stille strengere klimakrav i offentlig innkjøp og krav til gjenbruk i offentlig sektor.

Norge har offentlig innkjøp på over 500 milliarder kroner i året. Vi vil stille strengere klimakrav i offentlige anskaffelser. Det vil gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige i anbudene, og få ned klimagassutslippene.

Realisere to fullskala anlegg for karbonfangst og lagring.

Bygge 10 000 hurtigladere over hele landet innen 2030.

Det er viktig å legge til rette for at yrkestrafikanter, som blant annet taxinæringen, får spesiell nytte av disse.

Klimasmart matproduksjon.

Regjeringen har krevd at jordbruket skal kutte utslippene med 5 millioner tonn fram til 2030. Men de stiller ikke opp med en krone for å bidra med denne enorme jobben. Senterpartiet vil ha et eget bionova som gjør at en reelt sett kan få til kutt i klimagassutslipp.

Senterpartiet vil opprette et «Bionova», et klimafond på 10 mrd. kroner for landbruket, hvor utøvere kan søke støtte til omlegging av produksjon og drift slik at klimautslippene reduseres per produsert enhet – fondet skal også bidra til å finansiere tiltak for økt binding av CO₂ i skog og jord.

Utrede og vurdere en klimatoll på import av kjøtt.

Innføre tydeligere merking av importprodukter varegruppene kjøtt, meierivarer, samt frukt og grønt.»

Kilde: Senterpartiet