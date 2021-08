UNDERSØKER: Politiet var natt til søndag på åstedet med hund.

Kvinne funnet alvorlig skadet i Sandnes

En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble funnet alvorlig skadet på en privatadresse i Sandnes lørdag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet rykket ut etter å ha fått melding om den skadede kvinnen klokken 23.50. Hun ble sendt til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader.

Kort tid senere ble en mann pågrepet i Sandnes. Han er siktet for forsøk på drap, bekrefter politiet i en pressemelding søndag morgen. Ifølge politiet har mannen en nær relasjon til den fornærmede kvinnen.







Det er så langt ukjent hvordan mannen stiller seg til anklagene. Ifølge politiet er det planlagt avhør av siktede i løpet av søndag formiddag.

– Politiet får melding rett før midnatt ca 23.50 om at det er en skadd kvinne på adresse i Sandnes. Det er naboer av kvinnen som tar kontakt med politiet om dette, sier påtaleansvarlig Fredrik Martin Soma til VG klokken 10 søndag formiddag.

– Det tar ikke lang tid før politiet pågriper en mann som settes i sammenheng med hendelsen. Han blir siktet for forsøk på drap på kvinnen. Denne mannen har umiddelbart i forkant tatt kontakt med politiets operasjonssentral og sagt at han vil melde seg for politiet.

Den fornærmede kvinnen i saken bodde på adressen der voldsepisoden skal ha funnet sted. Den siktede mannen bor ikke samme sted.

– Det er en fornærmet som er alvorlig skadet etter å ha blitt utsatt for grov vold, men vi kommer ikke til å si mer om hvilken skader hun er utsatt for eller på hvilken måte. Det må vi komme tilbake til, sier Soma.

Politiet jobber søndag videre på åstedet, blant annet ved bruk av kriminalteknikere. Det er gjennomført flere vitneavhør, og dette arbeidet vil fortsette.

Det var naboer av fornærmede som varslet politiet om at hun var skadet.

– Hva er relasjonen mellom fornærmede og siktede?

– Det er ikke to personer som bor sammen, men en nær relasjon mellom de to. Vi vil ikke gå nærmere inn på forholdet, svarer politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Det er ikke beslaglagt noen våpen i saken. Både fornærmede og siktede er i 30-årene.

– Det er tatt en god del avhør allerede av vitner, men det skal også tas ytterligere avhør. Siktede skal vi forsøke å avhøre i formiddag. Om vi får avhørt fornærmede i dag er usikkert, det avhenger av hennes helsesituasjon. Den har vi begrenset opplysninger om. Vi er på åstedet og gjør kriminalteknisk arbeid der. Detvil fortsette utover dagen.

– Er det fare for livet på kvinnen?

– Hun er alvorlig skadet og innlagt på intensivavdelingen. Utover det har jeg ikke noen kommentarer. .

– Hvilken type vold er hun utsatt for og hvor har den skjedd?

– Det må vi komme tilbake til for det pågår kriminaltekniske arbeid nå. Men volden har skjedd i forbindelse med boligen som fornærmede har.

Av hensyn til pårørende og etterforskning ønsker politiet ikke å gå ut med flere opplysninger.

– Var det vitner til volden?

– Nei, ingenting tyder på at andre var til stede da volden ble utøvd. Men vi kan ikke svare helt sikkert på dette ennå.

Politiet skriver at de jobber videre på åstedet, blant annet ved bruk av kriminalteknikere. Det er gjennomført flere vitneavhør, og dette arbeidet vil fortsette.

Natt til søndag sa operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sør-Vest politidistrikt at de hadde startet med avhør og undersøkelser på stedet.

Søndag morgen er krimteknikere på stedet.