Alt gikk galt da Karin skulle fjerne galleblæren

Karin Jensen (48) skulle fjerne galleblæren etter lang tid med store magesmerter. Rutineoperasjonen på Sykehuset Østfold kostet henne begge beina, tykktarmen og nesten livet.

– Hendelsen har rystet sykehuset, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen til VG.

13. februar i år var Østfold-kvinnen den femte av ti pasienter som skulle opereres for mage- og tarmsykdommer på Sykehuset Østfolds prosjekt «gastrolørdag». Da gjennomføres en rekke inngrep av et samkjørt team. For Karin ble operasjonen en katastrofe.

Rutineoperasjon

Denne lørdagen ligger Karin i sykehussengen og venter på operasjon. Klokken er 08.59. Hun tar et bilde.

«Endelig på vei inn på operasjonsstua, » skriver hun og sender det til sine tre voksne barn.

VENTER: Tre timer etter at bildet er tatt, starter inngrepet som ender med amputasjon av begge bein.

Karin har lenge hatt problemer med gallestein. En stein sitter fast i gallegangen. Det er svært smertefullt.

I Norge opereres hvert år mer enn 6000 personer for gallestein, ifølge SSB. Inngrepet har gode prognoser og lav risiko for komplikasjoner.

Men tre timer etter at Karin har sendt melding til barna, går det helt galt: Ved 12-tiden fører kirurgen instrumentet «trokar» inn i Karins mage via navlen. Det er en slags syl med et innebygd laproskop, et bitte lite kamera. Hun skal gjennom en såkalt «kikkhullsoperasjon.»

TROKAR: En slags syl som føres inn i magen via navlen.

Ifølge sakens dokumenter oppstår det med en gang en voldsom blødning i magen: «Under oppstart av inngrepet så man raskt at det tilkom blødning fra buken. Årsaken var en arbeidsulykke med innstikk av trokar,» skriver kirurgen som gjennomførte operasjonen, i et notat til sykehusets kvalitetssjef, Marit Flåskjer.

«Med en slik skademekanisme må en ha mistet kontrollen og stukket flere ganger i dypet med trokaren uten å vite hvor en er. Dette skal unngås og er ikke i tråd med god medisinsk praksis,» skal senere sakkyndig lege Arne Færden skrive til Norsk pasientskadeerstatning. Han er spesialist i gastroenterologisk kirurgi.

Blør voldsomt

Skaden har rammet de største årene i kroppen. Det gjør at blodet pumpes ut i Karins mage. Det er full krise på operasjonsstua på Moss sykehus, der sykehuset Østfold gjennomfører planlagte operasjoner.

Personalet jobber intenst for å stanse blødningene. Buken åpnes. Det avdekkes to hull på hovedpulsåren og en stor blødning i tynntarmskrøs.

Tre timer etter at skaden oppsto, transporteres Karin til Kalnes, sykehuset Østfolds hovedsykehus. Der overtar et team med blant annet gastrokirurg og karkirug. Forløpet de neste dagene blir svært dramatisk og involverer spesialister på tre sykehus.

På Kalnes avdekkes nye store, livstruende blødninger. Den ene i den store venen som fører blod til høyre hjertekammer. Det er også hull i nyrevenen og blødning i bukveggen. Legene ser at muskulaturen i begge legger og i venstre underarm er gråblek av mangel på blod og oksygen. Det er farlig og kan ende med amputasjon. Legen lager snitt i muskulaturen i et forsøk på å redde bein og arm.

Flyr inn blod

Karin fortsetter å blø til tross for at det jobbes intenst med henne. Luftambulansen bli rekvirert og ankommer Kalnes med blod fra Akershus Univsitetssykehus.

Legene på Kalnes klarer å stabilisere henne, men planene om å fly henne til Rikshospitalet må skrinlegges. Hun er for dårlig. Midt på natten kjøres Karin i intensivambulanse til Rikshospitalet mens det jobbes med henne i hele veien inn til Oslo. Situasjonen er svært alvorlig når hun ankommer ved 04-tiden. I journalen beskrives tilstanden som kritisk i flere døgn. Karin har store blødninger og svikt i flere organer.

BEGGE BEIN ER BORTE: Karin har fått proteser. Hun trener på å gå. Men protesene passer ikke til beina hennes. De skal lages nye og da er hun fast bestemt på å lære seg og gå.

Amputerer bein

Dagen etter operasjonen som skulle være ren rutine, er det klart at begge bein må amputeres over knærne. Tykktarmen er ødelagt og må fjernes, det må også galleblæren. Nyrene er skadet. Karin gjennomgår dialyse.

To døgn etter operasjonen overføres Karin til Ullevål sykehus. Da har hun akutt leversvikt. Karin beskrives fortsatt som svært ustabil og kritisk syk. Hun fortsetter å blø og får «massive» blodoverføringer.

– Jeg har fått vite at jeg fikk tilført 20 liter blod, sier Karin.

En voksen kropp har i frisk tilstand 5–6 liter blod.

VILLE VALGT NOE ANNET: Karin sier at hun ikke visste at hun var en av pasientene i sykehusets «gastrolørdag». – Jeg er ikke trygg på at leger som har jobbet hele uken, gjør en like god jobb på en hektisk lørdag. Jeg ville valgt operasjon på et annet sykehus hvis jeg hadde visste det, sier hun.

Fram til 26. februar, nesten to uker etter feiloperasjonen, er situasjonen alvorlig og uavklart. Men denne dagen oppfatter Karin at sønnen snakker til henne: «Mamma. Du har ikke bein, sier 20-åringen. Så gjentar han enda tydeligere: «Mamma, de har tatt begge beina dine!»

Karin er sterkt medisinert. Men hun hører hva han sier. – Hva er det han tuller med, tenker hun og rister på beina under dynen. Hun «kjenner» beina, selv om de er amputert. Karin åpner ikke øynene. Han tuller.

– Jeg forstår det først når jeg senere får hjelp til å sette meg opp på sengekanten. Begge bein er borte. Sønnen min hadde rett. Da jeg forsto at begge bein var amputert, tenkte jeg at enten legger jeg meg ned og blir et offer. Eller så tar jeg livet tilbake og ser mulighetene, ikke begrensningene, sier Karin.

Tenker offensivt

Tre uker etter operasjonen klarer Karin å sitte selv. Hun tenker på fremtiden. Leiligheten i andre etasje egner seg ikke for en rullestolbruker. Hvor skal hun bo? Orker hun alle spørsmålene fra folk? Hvordan skal livet bli?

16. mars overføres hun tilbake til sykehuset Østfold. Overlege Eivind Warberg har en samtale med henne. Han jobbet selv med å stanse blødningene da Karin ble overført fra Moss til Kalnes. Han beskriver henne som positiv og at hun er ved godt mot, tross alt som har skjedd.

Karin har bestemt seg for å være aktiv når hun i løpet av vinteren avslutter rehabiliteringen på Sunnaas sykehus og flytter hjem til en ny leilighet. Hun skal etablere et nytt liv.

– Jeg er forberedt på en psykisk nedtur når det skjer. Men jeg skal klare det. Jeg planlegger å trene mye. Jeg er sterk og kan drive med paraidrett. Jeg trener med protester og lærer forflytningsteknikk. Jeg håper jeg lærer meg å gå. Det positive i denne situasjonen er at jeg opplever at jeg har fått mer selvtillit. Jeg var mer forsiktig og redd for ting før, sier Karin som er utdannet hjelpepleier.

Det er forskudd på erstatning som har gjort det mulig å kjøpe og pusse opp leilighet.

– Jeg håper veldig at jeg også får innvilget bil. Jeg trenger å komme meg ut og må ha bil for å kunne besøke graven til mamma. Før alt dette skjedde, var jeg aktiv. Jeg likte å dra på tur. Jeg syklet til strendene og badet. Jeg liker å svømme. Jeg skal fortsatt ha et aktivt liv, sier Karin.

FAGDIREKTØR: Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold, beklager at operatør ikke har fulgt opp Karin etter operasjonen som nesten kostet henne livet.

– Menneskelig feil

VG har ikke fått snakke med kirurgen som opererte Karin. Karin har reagert sterkt på at kirurgen ikke tok initiativ til et møte med henne før syv måneder etter inngrepet.

– Vi beklager at han ikke fikk gjennomført et møte med Karin. Operatøren ønsket selv å besøke henne på OUS, men på grunn av koronarestriksjonene som da var gjeldende, lot det seg ikke gjøre. Det er vanlig rutine at operatøren følger opp pasienten sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

VG intervjuet Stene-Johansen 17. september. 23. september møtte Karin legen som opererte henne.

– Pasienten ble planlagt operert etter en velprøvd og anerkjent metode for denne type inngrep. Mer enn 400 pasienter opereres for gallesten i vårt sykehus i året. Det har ikke vært noen alvorlige skader utover denne omtalte operasjonen. Feilen som skjedde var en menneskelig feil, og ikke en feil på grunn av at prosedyrer ikke ble fulgt. Det er derfor ikke gjort endringer i prosedyren for gjennomføring av operasjonen, sier Helge Stene Johansen.

fullskjerm neste REDDET ARMEN: Det var såvidt de reddet venstre armen min, sier Karin. Langs hele innsiden av armen viser et langt arr hvor dramatisk situasjonen var. 1 av 3 Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Uklart hvordan skadene oppsto

Kirurgen mener ifølge fagdirektør Helge Stene-Johansen, at det er uklart hvordan de ulike skadene oppsto.

– Kirurgen gikk inn med standard metode, det vil si ett stikk. Stikket gikk for dypt og forårsaket en alvorlig blødning. Dette var en kritisk situasjon. Hovedprioritet for operasjonsteamet ble da å stanse blødningen og stabilisere pasienten for transport til akuttsykehuset Kalnes. Under en slik nødprosedyre har man ikke tid til en grundig undersøkelse av hvor blødningen stammer fra fordi hovedfokus er å holde pasienten stabil, sier fagdirektøren.

Han sier at ingen vet sikkert hvor eller hvordan skaden på vena cava oppsto.

Fagdirektøren avviser at den svært effektive «gastrolørdag» gjennomføres på en måte som går ut over pasientsikkerheten.

– Fordelen med gastrolørdag er logistikken som er strømlinjeformet. Operasjonsteamet er dedikert til denne type operasjoner. Mange pasienter har behov for operasjon og vi har lange ventetider. Derfor kjører vi blant annet lørdagskirurgi og kveldspoliklinikk. De større og mer kompliserte inngrepene opereres på Kalnes. Operasjonene på lørdager i Moss er enklere inngrep på utvalgte pasienter som egner seg for dagkirurgi, sier Stene Johansen.

– Vurderer krav mot kirurg og sykehus

KLÆR: De har vært nære venninner siden de gikk på Sogn Videregående sammen. Liv Helene Skogtvedt og Karin Jensen ser etter klær som passer til en dobbeltamputert.

Senioradvokat Mari Grefslie i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig representerer Karin i erstatningssaken. Hun vurderer å rette krav om oppreisning mot kirurgen og sykehuset.

– Da vil det handle om hvordan selve inngrepet er utført og om inngrepet er utført på en måte som markert avviker fra det forsvarlige. Vi venter på fylkeslegens vurdering før vi bestemmer oss, sier advokaten.

Grefslie vil kreve erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning for det økonomiske tapet Karin er påført som følge av behandlingsskaden.

– Hun vil også ha krav på menerstatning for tapt livsutfoldelse. Karin er fortsatt under opptrening, og det er for tidlig å ta stilling til det totale erstatningskravet. Vi må vente til at skaden har stabilisert seg og hun har flyttet hjem. Da får vi sett hvilke hjelpebehov hun faktisk vil få.