FØRSTE DOSE: Statsminister Erna Solberg avbildet da hun fikk første dose vaksine av sykepleier Cecilie Igesund fra Forsvarets sanitet.

Erna Solberg åpner opp for at du skal få et tredje stikk

HUSNES (VG) Statsminister Erna Solberg sier det kan bli aktuelt å tilby nordmenn et tredje stikk mot covid-19.

– Det er kunnskap som avgjør om vi skal ha et tredje stikk. Vi har avtaler om nok vaksiner til at alle kan få et tredje stikk, sier hun til VG.

Vi er med henne på hennes fire dager lange valgkamptur i Hordaland.

– Hvis det er nødvendig er vi åpne for det

Debatten om man trenger en tredje vaksinedose ble igjen aktuell denne uken etter at studier fra Israel tyder på at vaksineeffekten synker etter seks måneder.

– I første omgang vil vi vurdere å tilby en tredje dose til personer som har nedsatt immunforsvar som følge av sykdom og behandling. Men hvis det viser seg at et tredje stikk er nødvendig for å opprettholde god beskyttelse også for alle eller grupper av vaksinerte, så er vi åpne for det, sier hun.

Solberg viser også til at vi kan komme til et tidspunkt der vi får mer kunnskap om når vaksinenes virkning begynner å svekkes:

Da kan blant annet eldre og helsepersonell som fikk doser tidlig, være de første som får en tredje dose.

– Vi kan komme dit at det vil bli nødvendig, sier hun.

FHI: Sannsynlig

FHI-overlege Sara Viksmoen er instituttets ekspert på vaksineeffekt, og sier til VG at en tredje dose er sannsynlig for noen grupper:

– De aller eldste vil sannsynligvis trenge en tredje dose uavhengig av langt eller kort intervall. Det kan også bli aktuelt for andre grupper, blant annet helsepersonell. Hvor lenge frem i tid vet vi ikke ennå.

– Ny mutasjon

Flere andre land, blant annet USA, har bestemt seg for å tilby befolkningen en tredje dose vaksine i høst.

I mange u-land er foreløpig svært få vaksinert og faren for at det dukker opp nye mutasjoner som sprer seg til Europa og Norge, er ikke usannsynlig.

Hun sier eventuelle mutasjoner vil kunne utløse at befolkningen må få en tredje dose.

– Et tredje stikk kan være aktuelt hvis det kommer nye mutasjoner som krever at vi må ha ny beskyttelse. Norge har sammen med EU inngått avtaler med vaksineprodusentene om å justere vaksinene til å møte ny mutasjoner, sier statsministeren.

Foreløpig er norske helsemyndigheter avventende til å signalisere at ny dose skal vurderes, ut over til utsatte grupper.

– Vi forholder oss til de faglige vurderingene som gis og vi følger med på hva som skjer i andre land og hvilke løsninger som velges.