Disse oljetillatelsene kan være ulovlige

Regjeringen kan ha godkjent flere oljeutbygginger i strid med grunnloven og menneskerettighetene, ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Av Runa Victoria Engen

Torsdag skal NIM forklare hvordan, i en høring på Stortinget.

Det hele startet med en dom i Høyesterett 22. desember 2020. Miljøorganisasjonene tapte søksmålet mot staten, men dommen kan likevel få store konsekvenser for norsk oljeforvaltning.

Høyesterett legger til grunn at departementet må konsekvensutrede hvor store klimagassutslipp oljen vil føre til – også når den forbrennes i utlandet.

Dommerne kommer til at denne vurderingen må gjøres når departementet skal godkjenne plan for utbygging og drift, kalt PUD.

Dommen betyr også at regjeringen får plikt til å nekte utvinning av olje, dersom det ikke er forenlig med å holde global oppvarming under 1,5 grader.

– Sånn som vi vurderer det, så har ikke Høyesterett sagt at vi har gjort noe ulovlig, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han presiserer at statens politikk for olje og gass er innenfor rammene av grunnloven.

– Skal departementet konsekvensutrede forbrenningsutslipp når dere behandler utbyggingsplaner framover?

– Vi har noen av denne type spørsmål til behandling på Stortinget. Vi kommer til å svare Stortinget før vi går til VG med det, sier Aasland til VG.

– Men vi følger opp de påleggene vi har fått, i forhold til hvordan vi beregner forbrenningsutslipp fra de ulike utbyggingsprosjektene på norsk sokkel.

Fem planer er godkjent etter dommen

Spørsmålet er om godkjenninger departementet har gitt etter Høyesteretts dom, er ulovlige etter grunnloven og menneskerettighetene.

Troll B og C - plattformene og Sleipner har søkt og fått godkjent endringer

Kristin Sør ble godkjent i februar

Kobra East & Gekko ble godkjent i februar

Breidablikk ble godkjent i juni 2021 , før regjeringsskifte

Departementet har gjort vurderinger av forbrenningsutslippene, etter at dommen kom, ifølge oljeministeren.

Han kaller det ikke konsekvensutredninger.

– Vi har tatt en skjematisk sjablongberegning og definert hva det vil medføre når oljen og gassen forbrennes. Konklusjonen ble at utslippene var mer marignale, sier Aasland.

Aftenposten skrev tirsdag at forbrenningsutslipp ikke er vurdert før Breidablikk ble godkjent.

– Breidablikk er vedtatt før min tid som statsråd, og jeg vet ikke konkret hvilke beregninger som er gjort. Dette følger vi opp. Siden denne regjeringen har tiltrådt, har vi gjort eksplisitte beregninger og vurderinger av klimagassutslippene for feltene Kristin Sør og Kobra East & Gekko, sier Aasland til VG.

Ifølge Aasland mener oljedepartementet at de nå følger kravet høyesterett stiller.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er ikke enig. De mener endringene regjeringen har innført, er ikke nok til å svare på det Høyesterett forventer.

NIM: Fagdirektør Jenny Sandvig og Hannah Brænden har skrevet utredningen om Høyesterettsdommen.

Høring i morgen

NIM er et uavhengig organ, men med oppdrag fra Stortinget. De skal sørge for at menneskerettigheter ivertas gjennom å gi råd og veiledning til myndighetene.

Det var NIM som først reagerte på at oljedepartementet tilsynelatende ikke hadde endret praksis. De tok kontakt med departementet nær ett år etter dommen falt.

– Vi hadde ikke registrert at det hadde skjedd noen endringer, sier Jenny Sandvig i NIM.

Juristene i NIM ble invitert på et møte med departementet. Det endte med at NIM ble bedt om å skrive en redegjørelse for sin vurdering.

Å godkjenne nye oljefelt er i strid med Grunnloven, konkluderte NIM. Redegjørelsen ble offentlig i april og omtalt av Aftenposten.

NIM mener Høyesteretts dom krever at regjeringen undersøker konsekvensene for klima, før de godkjenner utbygging og utvinning av et oljefunn.

Uten en slik konsekvensutredning, bryter regjeringen grunnlovens paragraf 112 og menneskerettighetene, ifølge NIM.

Dommerne kommer også til at regjeringen har en plikt til å nekte utvinning av olje, dersom funnene tilsier det.

TIL HØRING: Institusjonen har gitt et skriftlig svar til Energikomiteen på Stortinget. Torsdag skal Jenny Sandvig svare på spørsmål fra politikerne i komiteens høring.

Dette skal Jenny Sandvig redegjøre for i en høring hos energikomiteen på Stortinget torsdag, etter et forslag fra Miljøpartiet de Grønne.

– Vi skal redegjøre for plikten til å konsekvensutrede forbrenningsutslippene, og på hvilket tidspunkt den utredningen må gjøres. Vi skal gå inn i betydningen av at dette må være offentlig tilgjengelig for borgerne, og så skal vi redegjøre for vårt syn på grunnlovsplikten til å nekte oljeproduksjon av hensyn til klima.

I dommen fra Høyesterett skriver dommer at staten vil ha en plikt, etter Grunnloven § 112, til å nekte utbygging av olje og gass dersom hensynet til klima og miljø tilsier det.

– Den plikten mener NIM at inntrer dersom utslippene en utvinning fører til, både fra produksjon i Norge og forbrenningsutslipp i utlandet, ikke er forenlig med å begrense global oppvarming til 1,5 grader, sier Sandvig.

PLATTFORM: Troll B befinner seg omtrent 65 kilometer vest for Kollsnes.

Dokumentene er ikke offentlige

NIM har også vurdert regjeringens løsning for å utrede klimagassutslippene, og mener at de ikke er gode nok til å møte høyesteretts krav.

– Så langt vi kan se har ikke regjeringen vurdert forbrenningsutslippene og konsekvensene for klima. Men vi har i begrenset grad fått innsyn i alle saksdokumentene. Det er en pågående prosess, sier Sandvig.

Når oljedepartementet godkjenner en utbyggingsplan, er ikke saksdokumentene offentlige.

– Vi mener at den type dokumenter bør være offentlig tilgjengelig, sier Sandvig.

– Regjeringen vil vurdere klimavirkninger av utslipp fra produksjon og forbrenning, og synliggjøre slike vurderinger, sier Terje Aasland til VG.