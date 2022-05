FORNÆRMET: Mette Hanekamhaug, Frps Jan Arild Ellingsen og Anniken Huitfeldt er blant de fornærmede i den omfattende bedragerisaken.

Bedrageritiltale: Kjøpte bussbilletter i profilerte politikeres navn

Ifølge tiltalen misbrukte de to tenåringene personopplysningene til en rekke profilerte stortingspolitikere for å kjøpe billetter til kollektivtransport.

18-åringene, som var mindreårige da de mange bedrageriene skal ha skjedd, skal ha kjøpt billetter for over 30.000 kroner og forsøkt å kjøpe for ytterligere 40.000 kroner.

Den syv sider lange tiltalen inneholder en lang liste av fornærmede, deriblant flere høytstående politikere, blant annet nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldt, Frps Jan Arild Ellingsen og Mette Hanekamhaug.

Huitfeldt var på daværende tidspunkt ikke utenriksminister, men stortingsrepresentant.

De fleste fornærmede er eller har vært medlem av Høyre, Ap, Frp og KrF.

– Foruroligende

De to tiltalte skal ved en rekke anledninger ha bestilt billetter gjennom en app ved å misbruke de fornærmedes personopplysninger, i den hensikt med at de selv eller andre skulle bruke dem, ifølge tiltalen.

Etter det VG er kjent med var det kun svært lett tilgjengelige personopplysninger som var nødvendig for å få gjennomført kjøp i appen.

I ettertid skal det ha blitt sendt faktura til noen av de fornærmede i posten.

– Jeg fikk vite om det da politiet ringte og fortalte at de hadde funnet informasjon om meg i en større sak, men det hadde ikke skjedd noe som tok oppmerksomheten i stor nok grad til at jeg merket det selv. Foruroligende er det, sier Mette Hanekamhaug til VG.

Jan Arild Ellingsen var heller ikke klar over at noen hadde forsøkt å bestille bussbilletter i hans navn før han fikk en telefon fra påtalemyndigheten.

– Jeg merket ingenting, sier han.

Utenriksdepartementet sier til VG at det ikke er naturlig at utenriksminister Anniken Huitfeldt kommenterer saken.

FORNÆRMET: Mette Hanekamhaug er en av de fornærmede i saken, og skal ha blitt forsøkt svindlet for bussbilletter til en verdi av nærmere 2000 kroner.

– Enkel og litt spennende måte å reise på

Advokat Tom Barth-Hofstad i advokatfirmaet Elden bistår en av de tiltalte i saken.

– Han har erkjent straffskyld for det han har vært med på. Han beklager de ulempene det har medført de fornærmede. Han har ingen tidligere erfaring med politiet, på, sier forsvareren.

Han sier at hans klient ikke hadde noen tanker om at dette var profilerte mennesker.

– Dette fremsto som en enkel og litt spennende måte å reise på, sier Barth-Hofstad.

Den andre 18-åringens forsvarer, Ole-Kristian Ringnes i advokatfirmaet Fari, sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med politiadvokat og aktor Mari Bystrøm Julnes i Øst politidistrikt for kommentar.

Rettssaken er berammet i den lokale tingretten 22. og 23. juni.