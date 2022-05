LENGE SIDEN SISTE KAFFESLABBERAS?: Trygve Slagsvold Vedum drikker kaffe før regjeringsforhandlingene i Hurdalen i høst. Sp-lederen har snakket varmt om sin «kaffekoppstrategi» (diskutere politikk med folk over en kopp kaffe), men får nå refs for å ha sittet så lenge i finansministerstolen og ha glemt hvordan vanlige familier egentlig har det.

Får «kalkulator»-refs: − En langfinger til folk flest

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har regnet på det, og lover at vanlige familier får mer å rutte med i år. Det tror ikke SV og Rødt noe på.

Tidligere denne uken kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum med en gladnyhet:

Til tross for galopperende priser vil vanlige familier se en reallønnsvekst i år, lovet Senterpartilederen, med utgangspunkt i Finansdepartementets reallønns-kalkulator.







– Selv i denne turbulente tida, med økt rente, dyrere strøm, dyrere drivstoff og dyrere mat, så vil man sitte igjen med penger som man kan dekke andre kostnader med, sa Vedum til NTB onsdag.

Info Vedums kalkulator Vedum har fått Finansdepartementet til å regne på hvordan lønnsoppgjør, renteøkning og prisvekst vil påvirke en gjennomsnittsfamilie i Norge. Utgangspunktet er at familien har en samlet inntekt etter skatt på 1 million kroner i året. Et lønnsoppgjør med en ramme på rundt 3,7 prosent vil dermed bety at familien får 37 000 kroner mer. Så må de økte utgiftene trekkes fra: * Finansdepartementet tar utgangspunkt i at familien har 3,4 millioner kroner i gjeld. Familien får da 13 000 kroner mer i renteutgifter i år hvis Norges Banks rentebane slår til. * Økt pris på bensin og diesel vil gi familien ekstrautgifter på 4500 kroner. * Økte matvarepriser vil koste familien 3000 kroner ekstra. * De økte strømprisene vil koste 1800 kroner ekstra. Konklusjonen er positiv: Familien sitter igjen med 14 700 kroner i pluss når alle de økte utgiftene er trukket ifra. Kilde: NTB Vis mer

VG møtte tidligere denne uken tre familiefedre på Raufoss. Alle med inntekt på rundt en halv million, som må gjøre endringer i hverdagen for å få det til å gå rundt.

– Jeg ser på kiloprisen, hele tiden tenker jeg penger. Vi må bare se på muligheten for å spare en slant her og der, sa Emil Nordsetmoen (30).

– Kan skape sosial uro

Regjeringens støtteparti SV bekymrer seg for at Vedum ikke tar innover seg situasjonens alvor.

– Det er ikke lenger nok å si at folk skal få seg jobb, vi får den samme utviklingen vi ser i andre land, sier finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski til VG på telefon.

Hun viser til at finansministeren i spørretimen i Stortinget onsdag argumenterte for at det aller viktigste enkeltgrepet for å løfte dem med svakest inntekt, er å få dem ut i jobb.

Omtrent 70.000 flere kan komme i jobb i Norge i år, ifølge Vedum.

BER OM MER: SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski etterlyser strukturelle grep for å få bukt med blant annet strømprisstigningen.

– Folk som er i fast og fullt arbeid får det likevel trangt og det må tas veldig på alvor. På sikt kan det skape stor sosial uro, sier Kaski.

SV-politikeren mener det blir feil å bruke snitt-tall, slik Vedums kalkulator gjør.

– Mange merker det veldig inn i husholdningsøkonomien mens de med god råd og formue har spart mye penger. Den forskjellen uroer meg, sier Kaski.

Kalkulatoren til Sp-lederen har fått skyts også fra Frp-leder Sylvi Listhaug, som hevdet det nå var «vanlige folks tur til å bli flådd».

Rødt: – En langfinger til folket

Også Rødts finanspolitiske talskvinne Marie Sneve Martinussen sier hun blir provosert.

– Vedums magiske kalkulator er en langfinger til folk flest. At denne familien med god råd kommer seg godt ut av krisen er en fattig trøst for alle familier med ordinære inntekter, sier hun.

– Det er et villedende regnestykke når han sier at vanlige folk går i pluss. Dette er ikke en vanlig familie.

Familien i Finansdepartementets regnestykke har en samlet årsinntekt på én million etter skatt.

– Det er nesten dobbelt så mye som medianinntekten i Norge, sier Rødt-politikeren.

Info Hva er medianinntekt? Medianen befinner seg på midten av en rekke verdier. Hvis man rangerer alle husholdningsinntekter i Norge fra lavest til høyest beløp, og velger den som befinner seg i midten, får man medianinntekten. Det betyr at halvparten av alle norske husholdninger tjener mer enn dette beløpet, mens den andre halvparten tjener mindre. Vis mer

PÅ TINGET: Rødts finanspolitiske talskvinne Marie Sneve Martinussen mener Vedums kalkulator reflekterer hverken fakta eller hva folk føler på.

Medianinntekten for norske husholdninger i 2020 var 546 700 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Martinussen viser til at en familie med medianinntekt vil gå i minus i finansministerens regnestykke.

– Du skal sitte ganske dypt i stolen på finansministerens kontor hvis du tenker at et sånt regnestykke er et bra svar til alle de som treffes av priskrisen nå, jeg tror bare at det gjør folk med forbannet, sier hun.

– Vil få reallønnsvekst

Finansdepartementet ønsker ikke å svare på den konkrete kritikken. Senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard skriver følgende i en mail til VG:

– I en familie med to voksne og to barn, som har en samlet inntekt på 1 million kroner, tilsvarer en bruttolønn ca. 750 000 kroner hver. Det er i øvre del av det regjeringen har omtalt som en vanlig inntekt, og inntekten regjeringen har som øvre grense for hvem som skal få skattelettelser.

– De fleste gjennomsnittsfamilier vil få reallønnsvekst i år, selv om de har lavere inntekt enn 1 million kroner.