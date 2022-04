STØTTE: Det ble arrangert støttemarkeringer for klimasøksmålet over hele landet, da den gikk for retten i Norge. Nå er saken under oppseiling i menneskerettighetsdomstolen.

Bruker krigen som argument for ny norsk olje og gass

Regjeringsadvokaten ber domstolen i Strasbourg om å avvise klimasøksmålet. De viser til at Europa trenger norsk olje og gass.

Av Runa Victoria Engen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg skal behandle det norske klimasøksmålet, der flere organisasjoner og unge nordmenn har saksøkt staten.

Saken har passert det første nåløyet på vei mot behandling i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), men den kan fortsatt stoppes.

Nå har regjeringen gitt sitt svar på spørsmålene de har fått fra domstolen.

I svaret ber de EMD om å avvise saken.

– Vi vet ikke hva som skjer videre. Nå er det bare å vente og se, og håpe at menneskerettighetsdomstolen viser vilje til å holde staten i ørene, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

SISTE INSTANS: Therese Hugstmyr Woie var leder i Natur og Ungdom, da klimasøksmålet kom til Høyesterett i 2020. Det endte med tap, men ikke uten resultat.

Klimasøksmålet i Norge

Bakgrunnen for saken i EMD er klimaklagen, der Greenpeace Norge og Natur og Ungdom saksøkte staten. De har stått sammen med Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Saksøkerne hevder at regjeringen brøt grunnlovens miljøparagraf og menneskerettighetene, da de ga nye tillatelser til å lete etter olje og gass i 2016.

De tapte i alle tre rettsinstanser. Dommen fra Høyesterett har likevel ført til endringer i norsk oljepolitikk.

Høyesterett slo fast at oljedepartementet må vurdere hvilke globale klimagassutslipp hvert enkelt olje- og gassfelt vil føre til, før selskapene får tillatelse til å sette igang utvinning.

Dette sier oljedepartementet at de nå følger opp.

Saksøkerne anket saken inn for domstolen i Strasbourg, sammen med seks unge klimaaktivister. Nå er saken ett av tre klimasøksmål, som EMD har til behandling.

HØYESTERETT: Saken ble avholdt digitalt, og dommen kom 22. desember 2020. Den har nå fått følger for regjeringens forvaltning av olje og gass.

Argumenterer med krigen

Regjeringsadvokaten bruker som argument at Europa trenger en demokratisk, stabil og forutsigbar leverandør av olje og gass.

«Europas behov for en stabil og forutsigbar energileverandør har i det siste blitt understreket av Russlands instrumentalisering av energi og dokumenterte vilje til å bruke alle midler for å nå deres egne geopolitiske mål. Inkludert å gå til krig mot et naboland» skriver Henriette Busch på vegne av regjeringsadvokaten.

Det er en relevant kontekst, ifølge Busch, for å vise spagaten Norge står i. På den ene siden vil regjeringen være en «stabil, forutsigbar og demokratisk energileverandør». På den andre siden jobber regjeringen for en raskere omstilling til fornybar energi.

Norge er den nest største energileverandøren til Europa, etter Russland.

FOR REGJERINGEN: Henriette Busch har skrevet regjeringsadvokatens svar til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Mener saken ikke er relevant

Regjeringsadvokaten ber om at saken avvises, blant annet basert på at saksøkerne ikke kan regnes som offer i saken.

De hevder også at EMD ikke er rette instans til å vurdere et slikt spørsmål.

Beslutningen om å gi letelisenser fører ikke direkte til klimagassutslipp, skriver Busch. På det stadiet er det usikkert om selskapene vil finne store forekomster av olje og gass.

Dette argumentet fikk de støtte for av Høyesterett, som mente åpning av en konsesjonsrunde ikke fører til utslipp i seg selv.

De fleste letelisensene har også blitt levert inn av selskapene i ettertid. Dermed er ikke saken lenger relevant, mener regjeringsadvokaten.

I RETTEN: Frode Pleym i Greenpeace sier at dommen fra Høyesterett er det viktigste som har kommet ut av klimaklagen.

Greenpeace: – Kynisk

– Vi synes at dette er utrolig kynisk, å bruke krigen som et påskudd for å fortsette med stø kurs i oljepolitikken. Denne krigen kan ikke legitimere at vi trenger ny produksjon av olje og gass, som starter først lang tid etter 2030, sier Frode Pleym i Greenpeace Norge.

– Vi mener at dette viser at klagen hører hjemme i EMD.

– Hvorfor det?

– Forskningen er veldig tydelige på at verden har funnet mer olje, kull og gass enn vi kan forbruke, hvis vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Letelisenser gitt i 2016, vil ikke føre til at Europa får en ny forsyning av olje og gass før om minst ti år, hevder Pleym.

PARAGRAF 112: Frode Pleym i Greenpeace Norge står foran en banner med §112, miljøparagrafen i grunnloven. Den var grunnlaget for klimasøksmålet i Norge, sammen med menneskerettighetene og EØS-direktivene.

Samtidig vil det å investere i nye plattformer nå, gjøre at det tar lengre tid å fase ut olje og gass.

– Det er ingen som foreslår at kranen skal stenges over natta. Dette handler om ny produksjon, som først starter en god stund etter 2030 og vil fortsette i flere tiår deretter, sier Pleym.

Organisasjonene har tatt saken til Strasbourg fordi de vil ha en prøving av spørsmålet om ny olje og gass i Norge er mulig innenfor målet om 1,5 grader.

– Det er fortsatt en mulighet for at saken ikke blir prøvd?

– Den viktigste konsekvensen av søksmålet er uansett det som skjer nå, etter at Høyesterett avsa sin dom. Klimasøksmålet er i ferd med å endre norsk oljepolitikk, det er helt åpenbart, sier Pleym.

– Vi har langt igjen, men debatten er nå ordentlig i gang.