Professor om Viking Sky-seilas: – Skandaløst

NTNU-professor Svein Kristiansen er kritisk til at cruiseskipet Viking Sky lørdag besluttet å seile over Hustadvika, og mener det var ren gambling.

NTB

Det var i 14-tiden at cruiseskipet Viking Sky lørdag sendte ut en mayday-melding om motorstans på Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Skipet la til kai i Molde søndag etter en omfattende redningsaksjon, der flere hundre personer ble hentet ut i helikopter.

Professor i marin teknikk ved NTNU, Svein Kristiansen, mener for mye av oppmerksomheten har vært rettet mot redningsaksjonen og sier skipet ikke skulle vært ved Hustadvika i det hele tatt.

– Man ser ikke helt det fundamentale. Et cruisefartøy med over 1300 mennesker seiler ut i et farvann med en sjøtilstand eller bølgehøyder hvor man med en gang burde skjønne at man ikke har mulighet til å ta i bruk egne livbåter hvis noe går galt. Det er det skandaløse i dette, sier han til NRK.

Kristiansen kritiserer skipsledelsen, og mener de burde visst hvilke bevegelser skipet kunne utsettes for dersom det kom ut av drift i stormen.

Losoldermann Emil Heggelund har på sin side uttalt at det ikke var noe som tilsa at cruiseskipet ikke skulle gå over Hustadvika, og at kapteinen tok avgjørelsen i tråd med råd fra de to losene om bord.

– Vi må huske at dette er et 203-meter havgående fartøy som er to år gammelt og bygd etter høyeste standard. Det er ikke noe som tilsier at dette fartøyet ikke kunne gå eller at seilasen ikke kunne bli utført på en sikker og trygg måte, sier Heggelund til NRK.

Hurtigruten valgte på sin side å ikke la skip krysse Stad og Hustadvika lørdag.

– På grunn av det dårlige været valgte kapteinen å utsette avgangen fra Bergen et halvt døgn. Dermed gikk skipet fra Bergen lørdag morgen, og passerte Hustadvika søndag morgen i stedet for lørdag kveld, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Dagens Næringsliv.

25.03.19 20:05