FANT SAVNEDE: Røde Kors var blant mannskapene som rykket ut for å bidra i leteaksjonen. Foto: TORBJØRN PEDERSEN/RØDE KORS HJELPEKORPS

To døde i skred i Indre Salten: – En fryktelig trist nyhet

SØRFOLD (VG) Redningsmannskapene lette desperat etter de to lokale mennene som var tatt av skredet. Her har de akkurat innsett at livene ikke sto til å redde.

Politi, brannvesen, Røde Kors og 330-skvadronen bidro med mannskaper for å redde ut to menn etter at det ble meldt om et større skred ved Durmålstinden i Sørfold kommune tirsdag ettermiddag.

– De er antagelig fra denne kommunen eller nabokommunen. Det er jo en fryktelig trist nyhet. Og så er det jo sånn at inntil man har fått beskjeden om at dette er en fatal ulykke, så har man et veldig sterkt håp om at det skulle gå bra, sier ordfører Lars Kristian Evjenth (Ap) i Sørfold til VG.

RYKKET UT: Operativ leder Daniel Engan i Fauske Røde Kors var i skredområdet ved Durmålstinden for å bistå i letingen. Foto: Frode Hansen, VG

– Skjønte at det var stort

Røde Kors var blant mannskapene som rykket ut for å bidra i leteaksjonen. Røde Kors områdeleder i Salten, Rune Guldahl sier til VG at de kalte ut 45 frivillige i forbindelse med skredet.

– Ikke alle var inne i selve skredet. En del var inne og en del sto på brannstasjonen, klare til å løftes inn til skredet.

Han forteller at de forsøker å mobilisere mannskaper raskt, men må posisjonere dem ut slik at ikke alle kommer inn på en gang.

– Vi skjønte at dette var et ganske stort skred, så jeg antok at det ville trengs mye hjelp til å grave.

Områdelederen var ikke inne i skredområdet selv. Han styrte innsatsen gjennom samband og kartlegging.

– Vi fikk melding av helikopteret at det var en gravemaskin og en hjullaster som man ikke lengre kunne se. Det sier noe om at det er et stort skred og at det kan være dypt.

Brukte dere skredsøkere i arbeidet?

– SeaKingen hadde skredsøker under helikopteret som ikke fanget opp noe signal.

Følger opp egne

– Vi har bistått med å få søkt og jobbet for å hente ut de skredtatte, sier operativ leder Daniel Engan i Fauske Røde Kors. Han var blant mannskapene som var inne i selve skredområdet.

Lokallaget har tidligere gjennomført flere øvelser på skredsituasjoner, men tirsdag var det alvor. To menn mistet livet.

– Heldigvis har vi vært skånet for sånne skredulykker her tidligere. Det er første gang i Salten i min tid i Røde Kors at det har gått liv tapt i snøskred.

Røde Kors-mannskapene ble kalt ut klokken 12.15 og avsluttet på stedet cirka klokken 16.

– Fremover kommer vi til å jobbe med oppfølging av egne medlemmer og eventuelt andre involverte ved behov, slik vi har rutiner på.

Det samme vektlegger hans kollega Guldahl. Mannskapene har som regel en debrif rett etter på og en etter et par dager.

– Det gjør jo inntrykk på dem som er med på en sånn aksjon, så det er noe man må bearbeide i ettertid.

BISTÅR: Sørfold-ordfører Lars Kristian Evjenth har satt krisestab i kommunen og forsøker å bistå de pårørende så godt det lar seg gjøre. Foto: Frode Hansen

Tenker på de pårørende

Ordfører Lars Kristian Evjenth sier at kommunen har sett det som sin hovedoppgave å ivareta de pårørende i dag.

– Dette må være en fryktelig vond tid for de berørte.

Kommuneledelsen fikk ganske raskt beskjed om at de burde sette kriseledelse etter at skredet hadde inntruffet.

– Og ganske umiddelbart satt vi det vi kaller for kriseteam. Det betyr at vi mobiliserer helsepersonell som kan ta seg av de pårørende og hovedfokuset vårt i dag har vært å ta oss av de pårørende.

Han sier at saker som dette preger lokalsamfunnet merkbart.

– Det er klart i små samfunn der veldig mange kjenner hverandre og vet om hverandre.

