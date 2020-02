FORESLÅTT SOM FYLKESLEDER: Flere lokallag i Trøndelag vil ha stortingsrepresentant Trond Giske som fylkesleder. Selv vil han ikke svare på om han er aktuell for jobben. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Lokallagsleder: Giske ville ha ekstra medlemsmøte i Ap-laget som vraket ham – fikk nei

Først ble Trond Giske ikke foreslått som kandidat av sitt eget bydelslag i hjembyen. Dagen etter tok Giske kontakt og foreslo at laget på kort varsel skulle arrangere et medlemsmøte der han var innleder, ifølge lederen av partilaget.

Nå har partilaget Trondheim Arbeidersamfunn sagt nei til Giskes forslag, men ja til at Giske får komme og holde det samme foredraget på et allerede planlagt medlemsmøte 26. mars.

Dette ordinære medlemsmøtet finner imidlertid sted etter at det spennende ledervalget i Trøndelag Ap, partiets største fylkeslag, er avgjort på årsmøtet 20.–22. mars.

Trondheim Arbeidersamfunn er den klart største lokalforeningen i Trondheim Ap, der Giske selv er medlem. Nå får ikke Giske anledning til å møte medlemmene i foreningen ansikt til ansikt før avgjørelsen faller i lederspørsmålet.

Styret i Trondheim Ap ga beskjed allerede 7. februar om at de ville ha Giske inn i styret i fylkeslaget. Men ifølge VGs kilder har ikke Trondheim Arbeidersamfunn ført opp Giske som kandidat til det nye styret i Trøndelag Ap.

For å vinne lederkampen må en kandidat ha minst 120 av 239 delegater bak seg. En opptelling Trønder-Avisa har gjort viser at Giske har støtte fra lag med til sammen 146 delegater.

– Giske tok kontakt

På direkte spørsmål fra VG bekrefter nå en ordknapp leder i Trondheim Arbeidersamfunn, Tine Christin Eikevik, at Giske har fremmet forslaget om et medlemsmøte overfor henne.

– Jeg kan bekreftet at Giske tok kontakt og at han hadde et opplegg klart for hvor og når møtet skulle finne sted, sier hun.

Eikevik ønsker ikke overfor VG å kommentere hva hun svarte Giske på dette, eller hva hun selv mener om at Giske kom med dette forslaget.

Hun avviser også å kommentere hvorfor Trondheim Arbeidersamfunn ikke har ført opp Giske på sin liste over kandidater til styret til Trøndelag Ap.

Det eneste hun vil si, er:

– Vi har hatt en dialog om møte tidligere, men ikke en endelig dato. Jeg har informert Trond Giske om at han er velkommen til å komme på et allerede planlagt medlemsmøte som vi skal ha i slutten av mars, for å holde et foredrag om arbeidet i Trøndelag Aps organisasjonsutvalg. Det aksepterte han, sier Eikevik.

Ifølge VGs opplysninger fra flere kilder foreslo Giske at det ble arrangert et medlemsmøte i Trondheim Arbeidersamfunn på Folkets Hus onsdag denne uken, der eneste punkt på dagsorden var at han selv skulle holde et foredrag om sitt arbeid i organisasjonsutvalget i Trøndelag Ap, et utvalg Giske leder.

Eikevik opplyser til VG at Giske tok kontakt med henne under årsmøtet i Trondheim Ap 8. februar og sa at han var interessert i å holde foredrag om arbeidet i organisasjonsutvalget, men at det da ikke ble satt noen dato for møtet.

VG har stilt en rekke spørsmål til Trond Giske. Han ønsker ikke å kommentere saken.

VIL BLI FYLKESLEDER: Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund. Foto: Mattis Sandblad / VG

Giske kan ha delegatflertall

Siden det i januar ble klart at både dagens leder og nestleder, Per Olav Hopsø og May Britt Lagesen, ikke tar gjenvalg, har ledervalget i Trøndelag Ap fått nasjonal oppmerksomhet. Det store spørsmålet har hele tiden vært hvorvidt Trond Giske blir den nye lederen.

Ifølge Trønder-Avisas oversikt, har partilag med til sammen 146 delegater spilt inn Giske som leder. Men flertallet trues av at lokallagene ikke nødvendigvis sender delegater som vil stemme det samme i lederspørsmålet. Det er heller ikke klart om noen av Ap-lagene vil binde sine delegater til å stemme likt.

På kandidatlisten fra Trondheim Arbeidersamfunn sto blant andre Amund Hellesø, den populære ordføreren i Nærøysund, som er den eneste som til da åpent hadde erklært seg som kandidat til ledervervet.

Trond Giske selv vil ikke svare på hvorvidt han faktisk er kandidat til ledervervet, men han har sagt at han er åpen for å bli valgt inn i styret.

Trondheim Ap snudde

Først hadde Trondheim Ap spilt inn Giske som styremedlem. Men dette endret seg umiddelbart etter at nyheten om at Trondheim Arbeidersamfunn ikke hadde ført opp Giske sprakk torsdag kveld forrige uke.

I all hast ble styret i Trondheim Ap innkalt samme kveld, og kort tid etterpå hadde Adresseavisen denne tittelen på sine nettsider:

«Trondheim Ap slår tilbake og setter Giske som leder».

Lederen i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet, skrev dette i en sms til Adresseavisen:

– Styret i Trondheim Ap har gjort enstemmig vedtak i kveld når det gjelder innspill til valgkomiteen og ledelsen i Trøndelag Ap: «Trondheim Ap går inn for Trond Giske som leder i Trøndelag Ap, dersom det er støtte for det.»

VIL IKKE KOMMENTERE: Stortingsrepresentant Trond Giske. Foto: Therese Alice Sanne / VG

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018. Partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige, men avviser anklagene om seksuell trakassering.

Før årsmøtet for ett år siden ble Giske foreslått og takket ja til en plass som styremedlem og medlem av arbeidsutvalget, men uten å være leder eller nestleder. Dette ble det ikke noe av etter at dansevideoen fra Bar Vulkan ble kjent i februar i fjor.

Publisert: 27.02.20 kl. 18:51

