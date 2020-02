EN DRØY MÅNED: 24. januar ble Geir Inge Sivertsen presentert som ny fiskeri- og sjømatminister. Nå er det over. Foto: Tore Kristiansen

Fylkesledere om Sivertsen-exit: – Klokt

Tre av Høyres fylkesordførere mener at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) tok en riktig beslutning ved å be om å få gå av.

Det har stormet rundt fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) etter flere avsløringer knyttet til lønn og godtgjørelser. Fredag ble det kjent at han ba om å få gå av, noe statsminister Erna Solberg aksepterte.

– Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister, uttalte Sivertsen – bare en drøy måned etter at han tiltrådte som statsråd 24. januar.

Tre av Høyres fylkesordførere sier nå til VG at de mener han tok en riktig beslutning.

– Slik saken har utviklet seg, tror jeg det var riktig, sier Oddvar Myhren Møllerløkken, fylkesleder i Innlandet Høyre.

Fra Vestfold og Telemark sier fylkesleder Rune Hogsnes følgende:

– Jeg tror han tok et klokt valg.

ORDFØRER: Daværende Kristiansand-ordfører Harald Furre med Erna Solberg og Tove Welle Haugland fra KRF i 2019. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Harald Furre, fylkesleder i Agder Høyre og statssekretær i Kommunaldepartementet, er enig:

– Ja, jeg opplever nok at sånn som situasjonen har blitt, at det var klokt av ham å trekke seg.

Lønns-oppstyr

Det var tidligere i februar at Dagbladet avslørte at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

Sivertsen har i tillegg mottatt godtgjørelse for et verv i fylkestinget i Finnmark og Troms.

Dette har han fått betalt 27.000 kroner for så langt i år, uten at det har vært noen møter i tinget.

Opposisjonen har gitt ham verbal juling og SV varslet at de ville fremme mistillit.

– Et tap for kysten

Ståle Sæther er første nestleder i Troms og Finnmark Høyre, hvor Sivertsen selv er fylkesleder.

– Dette er veldig trist, men det viser hvilken karakter Geir Inge har. Han setter fiskerinæringen først og ser at dette er en belastende sak for regjeringen og for partiet som han har i sitt hjerte, sier Sæther til VG.

Han mener at det er trist både for Sivertsen selv, for Nord-Norge, for Troms og Finnmark og for kysten.

– Vi mister en fiskeriminister som har enorm kapasitet og kunnskap om sjømatnæringen. Han fikk ikke vist frem hva han var god for.

– Var det riktig av ham å gå av?

– Jeg støtter valget han har tatt, jeg har full tillit til at han har vurdert å gjøre det riktige.

Tom Georg Indrevik, fylkesleder i Vestland Høyre, svarer følgende:

– Jeg har respekt for avgjørelsen.

Høyres fylkesleder i Trøndelag, Michael Jan Momyr, ønsker ikke å kommentere Sivertsens avgang.

– Det er hans beslutning.

Foreslår rogalending

Statsminister Erna Solberg svarte fredag følgende på spørsmål fra VG om hun har begynt å planlegge Sivertsens etterfølger:

– Ja. Men det forteller jeg ikke deg.

Kun én av Høyres fylkesledere vil røpe hvilket navn hun har øverst på blokken:

– Janne Johnsen kunne gjort en fantastisk jobb som fiskeriminister, skriver Rogalands Ane Mari Braut Nese i en SMS til VG.

FORESLÅS: Janne Johnsen fra Rogaland. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Johnsen (49) har lang fartstid i Høyre og var statssekretær i fiskeridepartementet i Bondevik 2-regjeringen fra 2003 til 2005. Hun har vært fylkesordfører og gruppeleder i Rogaland Høyre og er for øyeblikket leder av Stavanger Høyre.

– Hyggelig det at Ane Mari peker på meg. Det er opp til Erna å avgjøre sin kabal, skriver Johnsen i en SMS til VG.

Tillit til Ernas vurderinger

Sivertsens fylkeskollega Ståle Sæther har ikke rukket å tenke på potensielle etterfølgere, men ser gjerne at fiskeriministeren kommer fra Nord-Norge.

– Jeg ønsker selvfølgelig at vi skal bruke våre folk i nord som kan gå inn og gjøre en god jobb i regjering. Fiskeri- og sjømatnæringen er en av de viktigste vi har. Det er en distriktsnæring og i aller høyeste grad viktig for Nord-Norge og Troms og Finnmark.

Fra Østlandets sørligste fylke sier Rune Hogsnes at han har tiltro til Statsministerens kontor:

– Som fylkesleder i Vestfold og Telemark har jeg veldig lite kunnskap om det, egentlig.

Hogsnes ser det som en fordel at det er en fra distriktene der hvor fiskerinæringen er viktig.

Fylkesleder Møllerløkken i Innlandet Høyre har ingen spesielle tanker rundt hvem som bør bli ny fiskeriminister.

– Jeg har all tillit til at statsministeren gjør gode vurderinger og valg.

Taust fra flere

Trøndelags Momyr vil ikke røpe sine vurderinger av hvem som bør bli fiskeriminister.

– Det har jeg sikkert en hel del tanker om, men det tar jeg direkte med statsministeren, sier han.

– Ingen kommentar, melder Tom Georg Indrevik, fylkesleder i Vestland Høyre, per SMS.

Nordlands Ole Henrik Hjartøy, Møre og Romsdals Dag Olav Tennfjord, Oslos Heidi Lunde Nordby og Vikens Kristin Ørmen Johnsen har ikke besvart VGs henvendelser.

