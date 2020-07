UNDERSØKER: Politiet er på adressen søndag ettermiddag. Foto: Lars Lilleby Macedo, NTB Scanpix

Dødsfall i Steinkjer: Mann pågrepet for drap - løslatt

En mann ble søndag siktet for drap etter at en utenlandsk statsborger ble funnet død på en privat adresse på Fergeland i Steinkjer natt til søndag.

Men etter avhør ble han løslatt, skriver politiet i en pressemelding søndag kveld.

– Etterforskningen er ikke avsluttet, men opplysningene som har fremkommet hittil har imidlertid svekket mistanken om at noe straffbart har skjedd, sier politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe i Trøndelag politidistrikt.







Det var søndag ettermiddag at meldingen kom om at person var siktet etter dødsfall i Steinkjer. Politiadvokaten sa da til VG at de jobbet med ulike hypoteser – og at drap var en av dem.

Politiet skrev at de startet etterforskning som følge av opplysninger i saken og funn på stedet, og at det var «omstendigheter rundt dødsfallet» som gjorde at de etterforsker det som et drap.

Ifølge politiet er avdøde bosatt i Steinkjer. Politiet jobbet søndag med kriminaltekniske undersøkelser i boligen og med avhør.

Ved 18-tiden søndag kveld opplyste mannens forsvarer Rolf Christensen til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han har avgitt en grundig og detaljert forklaring, og erkjenner ikke straffskyld for noen drapshandling, eller noen handling som kan ha forårsaket offerets død.

Christensen sier videre at det er på det rene at offeret og siktede er gode bekjente.

– Det er veldig tidlig i etterforskningen, men det er på det rene at offeret og siktede er gode bekjente, og at siktede har forklart tilstedeværelse på det jeg oppfatter skal være et åsted, sier advokaten.

