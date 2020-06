FEIL TIDSPUNKT: Erna Solberg vil ikke ha en ny EU-debatt om norsk medlemskap nå. Foto: Heiko Junge

Solberg vil avblåse ny EU-debatt i Norge

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke ha en ny EU-debatt i Norge nå, men forsvarer EØS-avtalen sterkt. Hun sier at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum svekker Distrikts-Norge med sin EØS-motstand.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, ba lørdag kveld statsminister Erna Solberg (H) avklare om hun vil ha en ny EU-kamp.

Statsminister Erna Solberg avblåser debatten før den har startet.

– Jeg mener at det ikke er noe på horisonten som tilsier at EU-medlemskap er en debatt å starte, sier Solberg til VG.

– Så en tydelig beskjed til Slagsvold Vedum: Det er ingen debatt nå?

– Det er ingen debatt nå, men debatten om EØS-avtalen er levende og god. Den må faktisk opprettholdes hele tiden. For Vedum bidrar til å svekke Distrikts-Norge med sin EØS-motstand, sier hun.

MOT EU: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Eirik Røsvik

For EU i prinsippet

Vedums krav om EU-avklaring kom etter at landsstyret i Venstre, Solbergs regjeringspartner, lørdag vedtok at de vil ha Norge inn i EU.

Om Venstre vil inn i EU, blir endelig avgjort på landsmøtet i september.

– Hun bør si at det er fullstendig uaktuelt å starte en innmeldingsprosess i EU nå, sa Vedum til VG lørdag.

Høyre har lenge vært for norsk EU-medlemskap.

De var det klareste ja-partiet både ved folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap i 1972 og folkeavstemningen om EU i 1994.

– Jeg skulle gjerne sett oss som medlem av EU, men det er ikke det som står på dagsorden i dag. Det er å stoppe det forsøket på å bryte opp og forhindre at EØS-avtalen kan fungere, sier hun til VG.

EØS-avtalen EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges forhold til EU. Avtalen er mellom EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein. Avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked. Norge må til gjengjeld innføre EU-reguleringer. Vis mer

Forsvarer EØS

Solberg sier at Høyre fremdeles er prinsipielt for å ta Norge inn i EU.

Men Solberg mener at det er mye viktigere i dagens politiske landskap å beskytte EØS-avtalen, enn å ta opp igjen den gamle EU-kampen.

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU.

PRESSEKONFERANSE: Erna Solberg møtte tirsdag VG etter lansering av regjeringens nye politimelding. Foto: Fredrik Hagen

– Det er dagens moderne EU-debatt og det er den vi står i hver dag, for å sikre at vi faktisk gir gode rammebetingelse for norske bedrifter, for Distrikts-Norge, for utviklingen av vårt velferdssamfunn.

– Hvor viktig er EØS-avtalen for Norge?

– Den er kjempeviktig. Derfor er jeg glad for at seksti prosent av det norske folk er enig med meg i at EØS-avtalen er viktig.

Nye EU-toner fra Venstre

Venstres eneste erklærte lederkandidat, klimaminister Sveinung Rotevatn, sa i helgen at han tror at et vedtak om å si ja til norsk medlemskap i EU til høsten kan bidra til vekst og fremgang for partiet.

Heller ikke han tror på en stor EU-kamp nå, men vil prinsipielt inn i EU.

– Jeg tror ikke at EU-spørsmålet blir veldig viktig i valgkampen neste år. Det blir klima, velferd, trygghet. Men jeg mener det er viktig for et parti som Venstre å signalisere hvor en står, også i den type spørsmål, sa Rotevatn.

EU-MANN: Sveinung Rotevatn vil lede ja-partiet Venstre. Foto: Frode Hansen

Vedum mener at Venstre svikter den nasjonale tradisjonen de har stått i, og vil melde Norge inn i en union med dype problemer. Han sier at Norge må innføre euro som valuta, hvis vi melder oss inn etter 2021-valget.

– Denne krisen vi er i viser hvor viktig det har vært å ha en egen valuta, sier han.

Publisert: 24.06.20 kl. 11:33

