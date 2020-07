Tove (70) bor like ved åstedet i Sarpsborg: – Våknet av et skrik

SARPSBORG (VG) Tove Olaussen (70) bor rett i nærheten av St. Nikolas-gate i Sarpsborg, hvor den ene knivstikkingen natt til onsdag fant sted. Hun forteller at hun våknet av et redselsskrik.

– Jeg våknet av et skrik. Hyling, sånn redselsskrik. Det var det første jeg hørte, og så hørte jeg politibilene og ambulansen. Jeg skjønte at det måtte være noe gærent, sier 70-åringen til VG.

– Jeg ble redd. Jeg lå jo og sov da jeg hørte skriket. Jeg ble lys våken og gikk ut for å se, fortsetter hun.

Tove Olaussen forteller videre at hun så en kvinne bli fraktet bort i ambulanse.

– Når det kommer så nærme, er det vemmelig. Jeg kommer nok til å følge med litt fremover, sier Olaussen, som hevder det har vært bråk i samme område opptil flere ganger.

– Veldig trist

Kvinnen som Olaussen så ble fraktet bort i ambulanse, er en av totalt tre kvinner som ble knivstukket tirsdag kveld.

Kvinnen var først kritisk skadet, men på en pressekonferanse onsdag formiddag opplyser politiinspektør Agnes Beate Hemiø at tilstanden hennes er bedre nå.

Den første kvinnen som ble knivstukket på en bussholdeplass rundt 23.30 onsdag, omkom senere av skadene. Den tredje kvinnen, som ble funnet på en adresse i Oscars gate kort tid senere, fikk mindre alvorlige skader.

Ali Abdi Jama (49) er nabo og venn av familien i Oscars gate.

– Det er veldig trist fordi jeg kjenner familien godt. Jeg sov ikke i natt, sier han til VG.

Han forteller at familiene har jevnaldrende barn som går på samme skole og leker sammen.

– Familien er på besøk her hele tiden og er godt likt av alle. Alle i nabolaget kjenner alle. Det har aldri vært noen problemer, sier 49-åringen, som har bodd i Sarpsborg siden 2013.

NABO OG FAMILIEVENN: Ali Abdi Jama (49). Foto: Maud Lervik, VG

Frikjent i voldssak i fjor

I løpet av ti minutter sent tirsdag kveld fikk politiet tre meldinger om knivstikkinger. En time etter den første meldingen, pågrep de en 31 år gammel mann – som nå er siktet for drap og drapsforsøk. Mannen ble innlagt på sykehus etter pågripelsen.

Den pågrepne mannen er norsk statsborger av somalisk opprinnelse. Ifølge opplysninger VG har tilgang til skal han ha bodd i Norge i flere år. Mannen skal ifølge VGs opplysninger ha fått behandling for psykiske lidelser i en årrekke.

I 2019 ble han frifunnet for grov vold. I dommen går det frem at mannen for få år siden var innlagt på psykiatrisk sykehus, hvor han fikk behandling for paranoide vrangforestillinger.

Politiet gikk onsdag formiddag ut med opplysninger om at mannen tidligere er dømt for vold, men dette er ikke riktig. Mannen var derimot tiltalt for grov vold etter en voldshendelse i Sarpsborg i 2016, men han ble altså frifunnet i fjor. Aktor la den gang ned påstand om at mannen ble dømt til behandling hos distriktspsykiatrisk senter (DPS) og kommunen.

