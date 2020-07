TYDELIG BESKJED: Kent Gudmundsen (H) mener det er viktig at norske barn får muligheten til å svømme utendørs. Foto: Terje Mortensen

Høyre-politiker vil ha mer svømmeopplæring utendørs

Kent Gudmundsen (H) vil at norske skoler skal ta i bruk utendørs svømmeopplæring og mener det kan bidra til å forebygge drukningsulykker.

Nå nettopp

Årets junimåned har vært preget av gode værforhold og nordmenn har strømmet til strendene. Men måneden har også vært preget av mange drukningsulykker.

Totalt 13 menn og 2 kvinner døde som følge av drukningsulykker i juni.

Redningsselskapet pekte i en pressemelding på at årsaken trolig er en kombinasjon av sommervær, gode badetemperaturer - og det at flere er rundt sjø, elv og vann nå som de fleste er hjemme i Norge.

les også Kine (22) druknet: – Så henne nesten aldri uten et glimt i øyet

Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, slo forrige uke alarm og mente at regjeringen ikke gjorde nok for å sikre at barn lærer seg å svømme.

Stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen (H), mener norske skoler bør legge til rette for at svømmeopplæringen foregår utendørs.

– Det å ha svømmeopplæring utendørs gir en mer realistisk opplæring til forebygging av drukningsulykker, sier han til VG.

les også Arbeiderpartiet: Dagens svømmeopplæring holder ikke mål

Kommunene sitter med ansvaret

Det er kommunene som skoleeier sitt ansvar å sikre at alle elever får den svømmeopplæringen de har krav på.

I de nye læreplanmålene for 2. trinn står det at «elevene skal kunne leke og være sammen med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljøer»

– I det så ligger det en forventning at skolene også tar i bruk utendørs svømmeopplæring, sier Gudmundsen.

Det er ikke alle skoler som i dag benytter seg av denne muligheten.

– Det vil variere fra kommunene til kommune og på den enkelte skole i hvor stor grad man følger disse retningslinjene, sier han og legger til:

– Det er viktig at skolene legger til rette for en variert svømmeopplæring som er mest mulig realistisk og som bidrar til å gi ungene våre en best mulig grunnlag for ulike svømmesituasjoner som kan oppstå i løpet av livet.

BADEVÆR: Knallvær fører til at mange Oslo-borgere oppsøker strendene. Det øker også faren for drukningsulykker. Bildet viser den populære badeplassen Sørenga. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bør komme tidlig i gang

Høyre-politikeren mener det er viktig at barn blir vant med å svømme ute i sjøen.

– I et svømmebasseng er det gjerne rolig vann, gode temperaturer og trygge omgivelser. Men utendørs vil det være steiner, kaldt vann, strøm og bølger.

– Det er viktig at barn er trygge i vannet i ulike situasjoner og blir godt kjent ulike forhold. Det gjør at de også står bedre rustet hvis de for eksempel skulle komme i en situasjon hvor de faller fra en båt, sier han.

les også Bekymret for at coronasommer kan bety flere drukninger

Gudmundsen mener det er viktig at skoler som ønsker å ta i bruk utendørs svømmeopplæring kommer tidlig i gang slik at de får lagt planer for skoleåret.

– På den måten kan skolene benytte de gode temperaturene som er i vannet, noe som er særlig viktig jo lenger nord du kommer i landet. I Nord-Norge vil det være best å komme i gang allerede i august.

Bekymret for drukningsulykker

Han mener regjeringen har innført mange gode tiltak på området og viser blant annet til at de har satt av penger til svømmeopplæring i barnehager.

– Det bidrar til at barn tidlig etablerer god svømmekompetanse og blir trygge i vann, sier han.

Han er likevel bekymret for drukningsstatistikken.

– Vi ser at det stort sett er voksne som drukner og vært eneste tilfelle er ett vi skulle vært foruten. Trolig kan mange ulykker spores tilbake til at en kanskje ikke har fått et godt nok grunnlag og svømmeopplæring, sier Gudmundsen og fortsetter:

– Det er derfor viktig med tidlig innsats slik at man etablerer gode vaner og får gode svømmeferdigheter i et variert miljø, altså både utendørs og innendørs.

Publisert: 06.07.20 kl. 17:52

Fra andre aviser