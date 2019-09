– Føler seg overkjørt

Bompengemotstandere retter sinnet sitt mot en diffus fiende, bestående av rikinger, politikere og byråkrater, mener samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen.

– Det er noen andre som bestemmer og høster godene, mens de selv føler seg overkjørt og lite verdsatt, tror førstelektoren ved Høyskolen Kristiania.

– Motstanden i hverdagen blir en påminnelse om at noen trer beslutninger over hodene deres. Det ligger derfor en politisk kraft i å snakke om dem som gjør det vanskeligere å være gode arbeidstagere og familiemennesker, når de hindrer og fordyrer å komme til og fra jobben, kjøre ungene på trening og rekke apoteket. Bilen er dessuten så innvevd i disse oppgavene, at et angrep på bilen kan oppleves som nedvurdering av eget livsprosjekt, sier Tangen.

– De føler avmakt

Han mener bompenge-fenomenet springer ut fra noen grove motsetninger i samfunnet: By mot land. Høy utdanning mot lav utdanning. Makt mot avmakt.

– Avmakten leder til forbannelse og et bilde av verden som delt mellom «oss» og «dem». «Noen andre enn oss tar beslutningene, og de forstår ikke livene våre.» Blir det dyrere og vanskeligere å kjøre bil, kan «dem» som kan bruke 600 000 kroner på en Tesla slippe unna både regningen og kø. Men «oss», vi skal betale for elbilene, sykkelveiene og kollektivtransporten. Og kjøpte vi dieselbiler for noen år siden, anbefalt fordi det skulle være miljøvennlig, straffes vi hardest, sier han.

Ligner på De gule vestene

Tangen trekker parallellen til hvordan ideologen Karl Marx ble klassebevisst som ung journalist i en avis i Köln rund 1840. Han skrev om konflikten rundt folks rett til å plukke grener som hadde falt ned på bakken i landeiernes skoger.

– Det ble forbudt med lov, men for folk var det en livsnødvendighet for å få varme. Koblingen prisøkning på energi og fjerning av det som føles som opplagte rettigheter har altså skapt konflikt lenge. I Frankrike var høy bensinpris gnisten som fikk «De gule vestene» ut i gatene. I Norge svarer folk «bompengepartiet» på meningsmålinger i så stor stil at politikken preges av det, sier Tangen.

– Fellesnevneren er forbannelse rettet mot «makta», mer enn noe klart alternativ. Det er litt på samme måte som amerikanske velgere som stemte Trump for å vise motstand. Det var som å si: «Jeg vil ikke være med lenger.» «Og jeg er villig til å ødelegge mye.» Det er som når sinnet tar over. Du er villig til å ta slåsskampen, selv om det gjør at du brekker armen.

Uforstående kulturelite

I Oslo er motstanden mot bompenger i Groruddalen og Søndre Nordstrand spesielt høy. Her er i snitt 65 prosent «svært eller noe negative til den nye bomringen», ifølge en undersøkelse utført av Klassekampen i juni.

I Stovner bydel er 73 prosent svært negative.

– Jeg vil bli overrasket hvis statistiske undersøkelser ikke viser en sammenheng mellom lav utdannelse, lav inntekt, og sterk bompengemotstand. Men enda klarere er det nok at høy kulturell kapital leder til svært lav forståelse for opprøret. Jeg tror også folk med mye penger kan være skeptiske til bompenger, men de vil kanskje ikke fronte kampen så veldig, fordi de er redde for å fremstå som endimensjonale ved å være opptatt av kun en sak. De vil fremstå med en mer moralsk akseptert samfunnsforståelse.

Et mediefenomen

Tangen mener at bompengeopprøret i tillegg er en attraktiv historie for avisene.

– Det kommer 20 personer og protesterer mot bommen, og en million protesterer mot klimaendringene. Men bompengemotstanden får den største oppmerksomheten. Å få bort bommen, er veldig konkret, med tydelige konfliktlinjer, mens å stanse global oppvarming er komplisert og sammensatt og svært. I tillegg er det mulig for mediene å sette til veggs noen profilerte politikere, som ikke vet hva de skal svare, fordi de forstår at de trenger bompenger for å finansiere veier. Deretter kan journalistene spinne videre på kjente fortellinger om eliter og politikerforakt.

