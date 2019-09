TOMT: Hundejordet i Frognerparken, som er et av ti friområder for hund i Oslo, er nesten helt tomt for to- og firbente lørdag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Hundemiljøet: Alt er satt på vent

Hundeklubber i hele Norge har avlyst arrangementer og treninger inntil de vet mer om den mystiske hundesykdommen som herjer.

– Alle er jo bekymret for situasjonen, siden vi ikke vet hva dette er for noe. Vi får mange henvendelser med bekymringer, men vi opplever også at klubbene og hundeeierne har stor forståelse for at arrangement blir avlyst, sier assisterende direktør i Norsk Kennel Klub (NKK), Marianne Ono Njøten, til VG.

NKK, som er hovedorganisasjon for Norges hundeklubber, har enn så lenge avlyst de aller fleste arrangement i sine tilknyttede klubber denne helgen. Tirsdag vil det tas en ny vurdering om arrangementene neste helg også blir avlyst.

– Vi har full tiltro til at Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber på spreng for å finne årsakene. Utover det følger vi rådene vi får fra myndighetene, sier Njøten.

De fleste sykdomstilfellene, der hunder har blitt syke og dødd etter blodig diaré, har forekommet i Oslo-området. Nå avlyser lokale klubber alt av fellesarrangementer.

– De fleste er vel bare redd for dyra sine. Det virker som hele miljøet har gått sammen om å avlyse alt som er, og på den måten tar ansvar, sier leder i Stovner hundeklubb i Oslo, Chanette Skjønberg.

STENGT: Hundene Kea og Bitz koser seg tidligere i sommer på treningsplassen til Stovner hundeklubb i Lillomarka, som nå er stengt. Foto: Privat

Klubben har rundt 650 medlemmer, og lederen kjenner ikke til at noen av deres medlemmers hunder har blitt syke.

– Nå venter vi egentlig bare på nyheter og oppdateringer på hva myndighetene finner ut av, sier Skjønberg.

23 syke eller døde hunder

I tillegg til utstillinger, treninger og konkurranser holder mange av landets hundeparker stengt i helgen. Hundejordet i Frognerparken, som er et av ti friområder for hund i Oslo, er fortsatt åpent, men nesten helt tomt lørdag.

– Her går jeg tur hver dag med Otto, men i går og i dag har jeg ikke sett noen andre hunder her, sier Margarita Ludena til VG når hun passerer med dachsen på 9 år.

Så langt er det blitt registrert 21 syke eller døde hunder som en følge av blodig diaré, ifølge Veterinærinstituttet. I tillegg har Mattilsynet fått meldinger om ytterligere to døde hunder.

Det første dødsfallet skjedde 22. august og majoriteten av hundene døde i slutten av august. De fleste tilfellene har kommet i Oslo, og nye sykdomstilfeller lørdag er så langt ikke knyttet direkte til tidligere syke eller døde dyr.

Oppfordringer til hundeeiere Begrens nærkontakt mellom hunder, og hold hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Hold hunden unna å snuse på avføring og urin, og fra å drikke fra sølepytter.

Hunder som viser sykdomstegn bør tas med til veterinær så raskt som mulig.

Ved mistanke om alvorlig sykdom bør dyreeiere henvende seg til klinikken før hunden tas med inn, for å kunne iverksette smittereduserende tiltak. Kilde: Mattilsynet / NKK

– Vi har ingen andre ansamlinger av like tilfeller andre steder enn i Oslo. Det er Oslo som har hatt økning i forekomst av disse symptomene. Vi får inn meldinger om enkeltstående tilfeller andre steder i landet som vi ikke kan knytte til dette, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til VG lørdag.

TOMT: Margarita Ludena og dachsen Otto (9) er blant de eneste som benytter seg av friområdet i Frognerparken lørdag ettermiddag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Leder i Rykkinn hundeklubb, Kjetil Harms, forteller at alle aktiviteter i klubben er satt på vent, og medlemmene oppfordres til å være veldig varsomme.

– Det er generelt stor bekymring blant alle eiere og klubber. Det er veldig trist, men også litt skummelt. Man vil jo sitt beste for sine hunder, sier han.

BEKYMRING: Kjetil Harms tar fortsatt med seg shetland sheepdog’en Tesla ut på gåtur, men anbefaler alle hundeeiere om å ta forholdsregler så lenge sykdomssituasjonen er ukjent. Foto: Privat

– Lufter kun i egen hage

– Jeg er glad jeg ikke bor i Oslo og er avhengig av å lufte i parken. Vi bor landlig til, men mange jeg kjenner skriver nå at de kun lufter hunden i egen hage, sier Ellen Enger Müller i Rakkestad hundeklubb.

Klubben hennes har avlyst et dobbeltstevne i helgen, og alle kurs, treninger og stevner til og med søndag i neste uke er satt på vent

– Jeg opplever at folk er ganske redde for hundene sine. Det er ikke så langt til Oslo herfra, og ifølge meldinger som har kommet er hunder i Østfold også rammet, sier Müller til VG.

AVLYSER ARRANGEMENT: Ellen Enger Müller i Rakkestad hundeklubb lufter fortsatt Flora (6) ute, men kjenner mange som ikke lenger tør å ta med de firbente utenfor egen hage. Foto: Privat

– Påvirker oss kraftig

Leder i Oslo og omegn dressurklubb, Widar Bratlie, sier han aldri har opplevd noe lignende før. Hundesykdommen, som myndighetene foreløpig ikke vet hva er eller skyldes, påvirker klubben i stor grad, sier han.

– Vi har måtte avlyse alt fremover, blant annet et lydighetsstevne til helgen som har vært planlagt og jobbet med i en måned, sier Bratlie som for tiden befinner seg sammen med hunden sin på Dovre.

TRIST: Leder i Oslo og omegn dressurklubb, Widar Bratlie sammen med hunden Wilddog Kip. Bratlie sier det er kjempetrist det som nå skjer. Foto: Privat

